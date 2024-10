Serie A: Monza in dieci, il Venezia non ne approfitta. Finisce 2-2

LE STATISTICHE

Milan Djuric ha segnato tre gol in questa Serie A, nessuno di testa: l'attaccante non ha mai segnato più gol 'di piede' in una singola stagione nel massimo campionato (tre anche l'anno scorso, su nove complessivi).

Il Venezia ha segnato almeno due gol in un primo tempo per la prima volta in questa Serie A: nel massimo campionato non succedeva dall'8 maggio 2022 contro il Bologna, con Andrea Soncin in panchina.

Terzo gol in Serie A per Georgios Kyriakopoulos, il primo nel campionato in corso. L'ultima marcatura del greco nel massimo torneo risaliva al 15 ottobre 2022 (con il Sassuolo vs Atalanta), esattamente 743 giorni fa.

Per la prima volta in Serie A Georgios Kyriakopoulos ha fatto registrare almeno un gol e almeno un assist in una singola partita.

Primo gol in Serie A per Mikael Ellertsson, alla presenza numero 19 nella competizione. L'ultima marcatura dell'islandese in campionato risaliva allo scorso 14 gennaio contro la Sampdoria in Serie B.

Primo gol per Michael Svoboda in Serie A, il secondo tra massimo campionato e cadetteria: il primo risaliva al 14 gennaio 2021 in Venezia-Pisa 1-1 di Serie B, esattamente 1382 giorni fa.

Il Monza ha pareggiato le ultime due partite casalinghe in Serie A (vs Roma e Venezia) e non faceva registrare due segni ‘X’ interni di fila nel massimo campionato dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (due anche in quel caso).

Il Monza ha trovato il gol nel primo tempo in due partite consecutive di Serie A (vs Hellas Verona e vs Venezia) per la prima volta dal marzo 2024.

Il Monza è sceso in campo con una formazione dall'età media di 27 anni e 331 giorni: i brianzoli non si presentavano con un XI titolare più 'anziano' in Serie A dallo scorso 7 aprile nella gara casalinga contro il Napoli (28 anni e 352 giorni).

50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Venezia per Ridgeciano Haps.