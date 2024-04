Serie A, Monza-Atalanta 1-2: a segno De Ketelaere e Touré

MONZA-ATALANTA 1-2

All'U-Power Stadium i nerazzurri vincono grazie a un'incornata del belga a fine primo tempo e a un destro preciso del maliano nella ripresa. Nel finale gol e palo di Maldini

Atalanta, vittoria col brivido a Monza































Dopo la sconfitta a Cagliari e il pareggio col Verona, l'Atalanta riprende la corsa Champions. Nella 33.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini batte 2-1 il Monza e si porta a 54 punti. All'U-Power Stadium nel primo tempo sono i nerazzurri a fare la partita e De Ketelaere (44') sblocca il match di testa sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa poi Touré (72') raddoppia i conti su assist di Lookman e Maldini (89') accende il finale accorciando prima le distanze e poi centrando un palo nel recupero.

LA PARTITA

A caccia di punti da aggiungere al buon bottino stagionale, Palladino in attacco si affida Colpani, Pessina e Zerbin dietro a Djuric. Con la zona Champions sempre nel mirino e nella morsa degli impegni di Europa League e Coppa Italia, Gasperini davanti invece piazza El Bilal Touré accanto a Lookman per la prima volta dall'inizio con De Ketelaere sulla trequarti, Bakker e Holm sugli esterni e Pasalic in mediana insieme a Ederson. A trazione anteriore, in avvio l'Atalanta prova a prendere subito in mano il match pressando alto e manovrando con tanti uomini, ma è il Monza a rendersi pericoloso con un cross di Zerbin su cui non trova il tempo giusto Kyriakopoulos. Occasione che non spaventa la Dea e non cambia i pianid i Gasperini. Alti e aggressivi, i nerazzurri difendono con ordine, palleggiano con sicurezza in mediana e spingono sugli esterni. Di Gregorio respinge un tentativo ravvicinato di Kolasinac, poi Lookman calcia alto sulla respinta, Touré spreca due buone chance, De Ketelaere protesta per un contatto in area con Bondo e Pasalic non sfrutta un assist di Ederson. In controllo e in pressione, la Dea domina il possesso, manovra in ampiezza e fa la partita. Basso e compatto, il Monza invece fa densità, serra le linee e gioca di rimessa cercando di sfruttare le incursioni e la velocità di Zerbin, le sponde di Djuric e gli inserimenti da dietro dei centrocampisti. Da una parte Touré & Co. non sfruttano un'altra incursione in profondità di Kolasinac e De Ketelaere impegna Di Gregorio, dall'altra Zerbin testa invece i riflessi di Carnesecchi dal limite, Colpani spedisce largo di sinistro e Gagliardini non trova la porta di destro. Fino al 44' il bunker biancorosso regge, poi De Ketelaere anticipa Gagliardini sugli sviluppi di un corner e insacca di testa mandando la Dea in vantaggio negli spogliatoi.

La ripresa inizia con l'ingresso di Ruggeri al posto di Bakker e con la Dea che continua a macinare gioco e a spingere. Di Gregorio si oppone a un guizzo di Lookman, poi anticipa De Ketelaere. A caccia di spinta e più gamba sulla trequarti, Palladino fa entrare Valentin Carboni al posto di Colpani e Gagliardini spedisce alto di testa da buona posizione. Occasione che dà più fiducia al Monza e cambia un po' il tema tattico del match. Più propositivi, i brianzoli guadagnano metri, dialogano meglio in mezzo al campo e provano a far valere la maggior freschezza fisica. De Ketelaere, Toloi, Ederson e Kyriakopoulos, lasciano il posto a Koopmeiners, Djimsiti, De Roon e Maldini, poi Pessina fallisce il pareggio da ottima posizione e El Bilal Touré va a segno avviando e finalizzando l'azione del raddoppio in tandem con Lookman. Gol che fa infuriare Palladino e dopo una buona giocata di Carboni non finalizzata da Djuric porta agli ingressi in campo di Colombo, D'Ambrosio e Caldirola. Mosse che con la Dea un po' in riserva cambiano nuovamente faccia al Monza e accendono il finale. Carico e ispirato, Maldini batte Carnesecchi con un bel destro e accorcia le distanze all'89', poi nel recupero il numero 27 biancorosso ripete la giocata ma questa volta il suo colpo a giro si stampa clamorosamente sul palo. Legno che salva la Dea e le regala tre punti pesantissimi per la corsa Champions.



LE PAGELLE

Zerbin 6,5: quando il Monza riparte, spesso è lui l'uomo più attivo in spinta. Tiene impegnato prima Holm e poi Hateboer facendosi valere nell'uno contro uno, ma le sue giocate non bastano per sfondare

Gagliardini 5: alle prese con Ederson, in mediana pasticcia un po' e sul gol di De Ketelaere si fa anticipare con troppa facilità

Colpani 5: piedi raffinati e buone idee non bastano. Quando la palla passa dalle sue parti il Monza cambia passo, ma si illumina solo a tratti e col passare dei minuti sparisce un po' dal campo e Palladino lo toglie a inizio ripresa

Maldini 7: entra e dà vivacità e dinamismo all'attacco del Monza. Accorcia le distanze con un bel destro a giro nel finale, poi sfiora il bis nel recupero e centra il palo

De Ketelaere 7: gioca in punta di piedi tra le linee cercando di dare qualità e fisicità a rimorchio di Touré e Lookman. Bondo gli sta addosso, ma riesce comunque a confezionare un paio di buone giocate e a sbloccare la gara di testa anticipando Gagliardini su calcio d'angolo

Touré 6,5: prima da titolare con gol. Per un'ora fatica a farsi valere fisicamente e tecnicamente in area, poi si accende all'improvviso e raddoppia i conti avviando l'azione in tandem con Lookman e mettendo il risultato al sicuro. Prezioso nel finale quando c'è da stringere i denti

Bakker 5: disordinato, disorientato e impreciso. Dovrebbe coprire tutta la corsia sinistra, ma sembra più un corpo estraneo nello scacchiere nerazzurro che una risorsa. Gasperini lo toglie nell'intervallo



IL TABELLINO

MONZA-ATALANTA 1-2

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 5,5; Birindelli 5, Izzo 5,5 (33' st Caldirola 6), Marì 6, Kyriakopoulos 5,5 (20' st Maldini 7); Bondo 6, Gagliardini 5 (33' st D'Ambrosio 6); Colpani 5 (9' st Carboni 6,5), Pessina 6, Zerbin 6,5; Djuric 5 (33' st Colombo 6).

A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Pereira, Carboni, Ferraris, Vignato. All.: Palladino 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 5,5; Toloi 6 (22' st Djimsiti 5,5), Hien 6, Kolasinac 6,5; Holm 5,5 (28' Hateboer 6), Pasalic 6, Ederson 6 (22' st De Roon 5,5), Bakker 5 (1' st Ruggeri 6); De Ketelaere 7 (18' st Koopmeiners 6); Touré 6,5, Lookman 6.

A disp.: Musso, Rossi, Adopo, Bonfanti, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca. All.: Gasperini 6

Arbitro: Giua

Marcatori: 44' De Ketelaere (A), 27' st Touré (A), 44' st Maldini (M)

Ammoniti: Birindelli, Izzo, Bondo (M); Djimsiti, Hien (A)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

Ademola Lookman (21 gol e 12 assist) è diventato il quinto giocatore a segnare più di 20 gol e servire più di 10 passaggi vincenti dall'inizio della scorsa stagione in Serie A, dopo Kvaratskhelia, Leão, Dybala e Olivier Giroud.

L'Atalanta è l'unica formazione ad avere quattro giocatori con almeno sette reti realizzate in questa Serie A: Teun Koopmeiners (10), Gianluca Scamacca (nove), Ademola Lookman (otto), Charles De Ketelaere (sette).

Charles De Ketelaere (13, sette gol e sei assist) è uno dei quattro centrocampisti, con Christian Pulisic (16), Teun Koopmeiners (15), Hakan Çalhanoglu (14), con almeno 13 tra gol e assist in questo campionato.

L’Atalanta è l’unica squadra ad aver registrato il 100% di vittorie contro il Monza in Serie A: quattro successi nelle quattro sfide finora disputate, con un punteggio complessivo di 11-2.

L’Atalanta ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie A (1P), tanti successi come nelle precedenti 10 gare fuori casa di massima serie (4N, 4P).

Il Monza ha perso due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre e gennaio scorso (vs Fiorentina e Inter in quel caso).

Il Monza è rimasto senza successi per quattro incontri di fila in Serie A per la prima volta da settembre scorso (quattro anche in quel caso).

Sesto assist in 26 presenze per Ademola Lookman in questa Serie A. Il giocatore dell'Atalanta ha già eguagliato il numero di passaggi vincenti effettuati nello scorso campionato (sei in 31 presenze).

Ademola Lookman ha fornito due assist nello stesso match di Serie A per la prima volta in carriera.

Daniel Maldini ha segnato a distanza di 5866 giorni dall’ultimo gol messo a segno dal padre, Paolo Maldini, in Serie A, il 30 marzo 2008, proprio contro l’Atalanta, al Meazza.

Tra chi ha realizzato almeno quattro reti in Serie A nel 2024, Daniel Maldini è il più giovane (quattro reti in 10 presenze con il Monza per il classe 2001).

300ª partita di Martin de Roon nei cinque maggiori campionati europei (267 con l’Atalanta in Serie A, 33 con il Middlesbrough in Premier League).

250ª gara in Serie A per Armando Izzo. La 50ª per il difensore con il Monza contando tutte le competizioni.

Roberto Gagliardini ha raggiunto le 200 presenze in Serie A, 30 di queste con il Monza. 50ª partita di Daniel Maldini in Serie A.