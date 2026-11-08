Serie A, Monza-Atalanta 0-1: Krstovic fa respirare Sarri

Nikola Krstovic torna a far vincere l’Atalanta: nel match dell’undicesima giornata, dopo sei gare senza vittorie tra campionato e Conference League, i bergamaschi battono 1-0 il Monza di Juric. I biancorossi si presentano con l’obiettivo di tornare a vincere dopo tre sconfitte di fila, cercando un successo che manca dal convincente 4-0 contro il Cagliari. Stesso obiettivo per i nerazzurri, a secco in Serie A dal 12 ottobre.
La partita inizia con un bel ritmo soprattutto da parte dei padroni di casa, che cercano di passare soprattutto dalla sinistra sull’asse Mangas-Lucchesi. I biancorossi sono più volte pericolosi con Robinson e Varela, ma Carnesecchi è sempre reattivo e respinge le offensive, soprattutto al 24’ quando il Monza ci prova ancora con Varela e con il tiro da fuori di Kouadio. La prima azione pericolosa dei nerazzurri arriva solo al 38’, con De Ketelaere che entra in area dalla sinistra ma calcia sull’esterno della rete. Nella ripresa la squadra di Sarri entra con uno spirito diverso e la sblocca dopo quattro minuti: Bernasconi crossa basso, Törnqvist respinge e Krstovic è il più veloce ad avventarsi sul pallone e a ribatterlo in rete.
I nerazzurri crescono e trovano fiducia, e sfiorano il raddoppio al 59’ con Pasalic, bravo a inserirsi in area: Törnqvist esce bene e respinge col piede. Il Monza non vuole arrendersi e prova a farsi vedere in avanti con Mangas e Zeballos (subentrato a Robinson), ma non è preciso negli ultimi metri. A un quarto d’ora dalla fine, poi, l’Atalanta va ancora vicina al 2-0 con il solito Krstovic, che con un colpo d’esterno a centro area manda largo di poco il possibile raddoppio. Nel finale i padroni di casa ci riprovano con Colpani ma senza successo, e di lì a poco termina il match, con Ivan Juric che viene anche espulso nel recupero per proteste. Successo importante per l’Atalanta, mentre il Monza perde la quarta gara consecutiva.
IL TABELLINO
MONZA-ATALANTA 0-1
Monza (3-5-2): Törnqvist 5.5; Kouadio 6 (60’ Carboni 6), Goglichidze 6, Lucchesi 6; Toure 5.5 (73’ Bakoune 6), Akinsanmiro 6 (73’ Mota 5.5), Colombo 5.5, Mout 6 (80’ Colpani s.v.), Mangas 6; Robinson 6.5 (61’ Zeballos 6), Varela 5.5
A disp.: Thiam, Strajnar, Ziolkowski, Antov, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Ngonge, Ciurria, Pessina. All: Juric
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi 7; Zappacosta 6, Scalvini 6, Kolasinac 6 (80’ Obric s.v.), Bernasconi 6.5; Pasalic 6, Ederson 6; Elmas 6.5 (75’ Rowe 6), De Ketelaere 6, Zalewski 6.5; Krstovic 7 (83’ Kessie s.v.)
A disp.: Sonzogni, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Idele, Plaia. All: Sarri
Arbitro: Allegretta
Marcatori: 49’ Krstovic (A).
Ammoniti: Kouadio (M), Colombo (M), Ederson (A), Carboni (M), De Ketelaere (A), Colpani (M).
Espulsi: Juric (all. Monza) al 94'
LE STATISTICHE
L'Atalanta ha sconfitto il Monza in tutti i sette scontri diretti in Serie A: tra le formazioni che hanno sempre battuto una determinata avversaria nella storia della competizione solo il Bologna contro il Casale (otto su otto) vanta più precedenti.
Dal suo esordio in Serie A nella stagione 2023/24 solamente Lautaro Martínez (33) ha segnato più gol in trasferta in Serie A rispetto a Nikola Krstovic (20, come Marcus Thuram).
Il Monza ha perso otto delle prime 11 partite di un singolo campionato di Serie A (2V, 1N) per la prima volta nella sua storia (si era fermato a sette ko nel 2022/23).
Nikola Krstovic ha contribuito a nove reti in questa Serie A (7G 2A): solo Donyell Malen (10 - 8G+2A) e l’avversario di giornata Gustavo Varela (10 - 9G+1A) hanno fatto meglio rispetto all’attaccante nerazzurro - a quota nove anche Adrien Rabiot (5G 4A).
Dal suo esordio in queste competizioni nel 2023/24 Nikola Krstovic è uno dei quattro giocatori capaci di andare in doppia cifra di reti in gare esterne con due squadre diverse nei cinque principali campionati europei (10 con Lecce e Atalanta), assieme a Kylian Mbappé, Serhou Guirassy e Jonathan Burkardt.
Primo successo esterno in questa Serie A per l'Atalanta, che non vinceva in trasferta nel torneo dallo scorso maggio (3-2 vs Milan). Da allora due pareggi e tre sconfitte per i bergamaschi prima del trionfo odierno contro il Monza.
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in Serie A per la prima volta dallo scorso agosto (1-0 vs Bologna) interrompendo una striscia di otto incontri di fila senza clean sheet nella competizione; si tratta inoltre del primo clean sheet esterno nel torneo per la Dea dallo scorso aprile (3-0 vs Lecce al Via del Mare).
L'Atalanta è la squadra contro cui il Monza ha perso più partite casalinghe in Serie A (quattro). Inoltre, contro nessuna avversaria i brianzoli hanno incassato più reti in gare interne rispetto ai bergamaschi (nove, come contro il Napoli).
Quarta sconfitta consecutiva per il Monza in Serie A, con Ivan Juric che contestualmente diventa il quarto allenatore a registrare una striscia di almeno quattro ko di fila alla guida dei brianzoli nella competizione dopo Giovanni Stroppa, Salvatore Bocchetti e Alessandro Nesta.
Per la settima volta una squadra (il Monza) ha schierato un 11 titolare di età media inferiore ai 23 anni (22 e 344 giorni) in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: l'ultima a farlo prima dei brianzoli era stata il Parma (vs Lazio nel dicembre 2024 - 22 anni e 259 giorni).
Sette parate in questo incontro per Marco Carnesecchi: solo contro la Roma (nove) ne ha effettuate di più in un singolo incontro nella Serie A 2026/27 (sette anche contro il Sassuolo).