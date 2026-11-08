Serie A, Monza-Atalanta 0-1: Krstovic fa respirare Sarri

La partita inizia con un bel ritmo soprattutto da parte dei padroni di casa, che cercano di passare soprattutto dalla sinistra sull’asse Mangas-Lucchesi. I biancorossi sono più volte pericolosi con Robinson e Varela, ma Carnesecchi è sempre reattivo e respinge le offensive, soprattutto al 24’ quando il Monza ci prova ancora con Varela e con il tiro da fuori di Kouadio. La prima azione pericolosa dei nerazzurri arriva solo al 38’, con De Ketelaere che entra in area dalla sinistra ma calcia sull’esterno della rete. Nella ripresa la squadra di Sarri entra con uno spirito diverso e la sblocca dopo quattro minuti: Bernasconi crossa basso, Törnqvist respinge e Krstovic è il più veloce ad avventarsi sul pallone e a ribatterlo in rete.