Serie A, Milan-Spal 2-1: Higuain salva Gattuso Castillejo e il Pipita rimontano il gol iniziale di Petagna. Super Donnarumma nel finale, espulso Suso che salterà la Supercoppa Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



29/12/2018 di MAX CRISTINA

Il Milan chiude con una vittoria il 2018, battendo 2-1 in rimonta la Spal a San Siro. I rossoneri di Gattuso, ora a -1 dal quarto posto della Lazio, sono andati sotto al 13' per la rete dell'ex Petagna ma hanno saputo reagire già tre minuti più tardi con un sinistro all'incrocio di Castillejo, tornando al gol dopo 395' di astinenza. Digiuno interrotto anche da Higuain (895') col gol vittoria al 64'. Espulso Suso, Donnarumma miracoloso al 93'.

LA PARTITA Contava vincere per il Milan, non il modo. Il 2018 di Gattuso si è chiuso con tre punti d'oro arrivati in rimonta contro una Spal organizzata e in partita fino all'ultimo secondo, ma ritrovando quel gol di Higuain che negli ultimi due mesi era mancato - e non poco - rallentando la corsa Champions dei rossoneri. Il 2-1 contro i ferraresi ha raccontato una squadra che ha superato l'ultimo ostacolo dell'anno più di rabbia che di testa, ma che comunque nel momento del bisogno si è affidata anima e cuore alle idee del proprio allenatore per superare il momento difficile. Il segnale più positivo, semmai, sta proprio nella rimonta: dopo essere andati sotto al 13' al primo tiro in porta subito e peraltro sporco, i rossoneri si sono rimboccati le maniche e hanno tirato fuori dal cilindro la miglior prestazione delle ultime settimane.



E da questo deve ripartire il Milan nel 2019, da un Higuain ritrovato in zona gol dopo un digiuno di 895 minuti e da un gruppo che crede in ciò che gli chiede l'allenatore. Il quarto posto occupato dalla Lazio è a un solo punto di distanza, ma tra le certezze che la vittoria contro la Spal ha portato a Gattuso c'è la consapevolezza di poter ancora sfruttare le qualità del Pipita, ma soprattutto di Calhanoglu in mezzo al campo e Bakayoko in costante crescita. Il turco, difeso a spada tratta dal tecnico milanista così come Higuain, è stato il faro della manovra in mezzo al campo tornando a dare qualità e fluidità alla manovra come nel girone di ritorno della scorsa stagione. Rispetto al recente passato, insomma, un netto miglioramento, e i gol sono arrivati da sé pur cambiando i moduli in corsa ancora una volta, in questo caso centrando l'obiettivo.



Se il 4-3-3 del primo tempo ha saputo mettere in grossa difficoltà Semplici nonostante l'iniziale vantaggio ospite di Petagna con un sinistro dal limite deviato da Romagnoli, tanto da costringere il tecnico ferrarese a passare alla difesa a quattro nella ripresa, prima e dopo il gol di Castillejo - con un siluro sotto l'incrocio dei pali - il Milan ha saputo creare superiorità numerica sulle fasce e giocare tra le linee con la fisicità di Bakayoko e Kessie e la regia di Calhanoglu. La svolta decisiva però è arrivata con il passaggio al 4-4-2 proprio in risposta alla mossa della Spal che aveva imbrigliato le trame di gioco milaniste: con l'ingresso di Cutrone e Calabria i rossoneri hanno subito trovato il modo di bucare la difesa spallina, con un cross da destra del terzino raccolto da Calhanoglu dalla parte opposta per il gol da centravanti di Higuain.



Nel finale però il Milan ha dimostrato di essere ancora in piena convalescenza. Nel tentativo di amministrare il risultato ha scoperto il fianco alla Spal che prima ha sfiorato il pareggio con Cionek con un colpo di testa; poi con Petagna, la cui conclusione deviata ancora da Romagnoli è finita di poco a lato; e soprattutto con Fares, murato con un intervento miracoloso da Donnarumma al 92'. Il lieto fine è arrivato comunque, ma non per Suso: espulso all'88', salterà la Supercoppa italiana contro la Juventus.





LE PAGELLE Castillejo 6,5 - Nel primo tempo fa la differenza e non solo per il gol che è comunque una perla. Dà la sensazione di essere pericoloso ogni qualvolta chiamato in causa. Si spegne nella ripresa



Higuain 6,5 - Un siluro da pochi passi sotto la traversa per levarsi di dosso il peso di un digiuno dal gol durato 865'. Troppi per uno come lui, ma tra una voce di mercato e l'altra è tornato a essere decisivo, ma non ancora al top.



Suso 5,5 - La sua presenza si nota, non è una novità. Sulla destra catalizza la manovra rossonera, ma non trova lo spunto decisivo. Nel finale l'espulsione rovina un po' tutto.



Petagna 6 - Fa a sportellate per tutto il match e vincendone una contro Romagnoli trova anche il gol dell'ex e del vantaggio. Con un po' di fortuna nella deviazione, ma è un dettaglio. Il suo lo ha fatto, sfiorando anche la doppietta.



Bakayoko 7 - Sfiora il gol in due occasioni e sarebbe stata la ciliegina su una prestazione dominante in mezzo al campo. Continua la crescita in mezzo al campo per qualità e quantità.



Calhanoglu 6,5 - Si è rivista la versione migliore del turco che (ancora) non segna, ma almeno fa segnare. Suo l'assist che fa sbloccare Higuain dopo un primo tempo fatto di cambi di gioco precisi al millimetro.

LE STATISTICHE - Il Milan ritrova il successo dopo una serie di cinque gare senza vittorie in tutte le competizioni (3N, 2P).

- La SPAL non ha trovato il successo nelle ultime 10 giornate di Serie A (5N, 5P): è la prima volta da maggio 1964 (11).

- Gonzalo Higuaín ha segnato due gol in tre sfide di Serie A contro la SPAL.

- Higuain ha segnato tutti i suoi ultimi cinque gol in Serie A al Meazza.

- Gonzalo Higuaín ha ritrovato il gol in Serie A 31 tiri dopo la sua precedente rete (ad ottobre contro la Sampdoria).

- Il Milan ha ritrovato il gol che in Serie A mancava da 395 minuti di gioco.

- Il vantaggio della SPAL è durato solo 3 minuti e 21 secondi.

- Dei 15 gol in Serie A di Andrea Petagna, questo è il primo segnato con un tiro da fuori area.

- Record di gol per Petagna in una singola stagione in Serie A (sei).

- Sia Milan che SPAL hanno trovato il gol con il rispettivo primo tiro nello specchio dell’incontro.

IL TABELLINO MILAN-SPAL 2-1

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 7; Abate 6 (17' st Calabria 6), Zapata 6, Romagnoli 5,5, Rodriguez 6; Kessie 6,5, Bakayoko 7, Calhanoglu 6,5; Suso 5,5, Higuain 6,5 (36' st Borini sv), Castillejo 6,5 (17' st Cutrone 6). A disp.: Reina, Laxalt, Zapata, Conti, Mauri, Bertolacci, Brescianini, Montolivo, Tsadjout. All.: Gattuso 6,5.

Spal (3-5-2): Gomis 6; Bonifazi 6, Cionek 6, Felipe 5,5; Dickmann 5 (1' st Vicari 5,5), Kurtic 5,5, Schiattarella 6 (28' st Valdifiori 6), Missiroli 5,5, Costa 6 (8' st Fares 6); Petagna 6, Antenucci 6. A disp.: Milinkovic-Savic, Bonifazi, Simic, Everton, Viviani, Valoti, Paloschi, Floccari, Moncini. All.: Semplici 6.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 13' Petagna (S), 16' Castillejo (M), 19' st Higuain (M)

Ammoniti: Castillejo, Zapata (M); Kurtic, Schiattarella (S)

Espulsi: 43' st Suso (M) per somma di ammonizioni

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X