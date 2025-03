Serie A, Milan-Lazio: Conceicao sfida il suo passato per risalire

Per la Lazio l’occasione è ghiotta: il rendimento in trasferta è migliore rispetto a quello dell’Olimpico di Roma, contro un Milan ferito e incerottato. Anche la squadra di Baroni deve far fronte a svariate defezioni, compreso l’ex Alessio Romagnoli, in forte dubbio per la sfida. Dopo la brutta eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano dell’Inter, i biancocelesti tornano subito a San Siro per redimersi, con l’obiettivo di scavalcare la Juventus e piazzarsi al quarto posto momentaneo. Per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League alla squadra della capitale servirà ritrovare nelle prossime settimane anche il miglior Castellanos, ancora fermo ai box. Spazio quindi a Dia in attacco, con Tchaouna favorito su Noslin per il ruolo di seconda punta. Sugli esterni confermati Zaccagni e Isaksen. In mezzo al campo Guendouzi e Rovella dovrebbero partire dal primo minuto, mentre dietro Gigot sarà il compagno di reparto di Gila. Sarà anche la partita di Nuno Tavares, al centro di alcune voci di mercato che lo vedono come sostituto di Theo Hernandez dalla prossima stagione proprio con la maglia del Milan.