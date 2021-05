Serie A, Milan e Juventus in Champions; Napoli in Europa League e Roma in Conference

Milan e Juventus in Champions League, resta fuori il Napoli. Roma settima e in Conference League; sono questi gli ultimi verdetti della Serie A 2020/21. Il Milan di Pioli ha chiuso al secondo posto vincendo 2-0 in casa dell'Atalanta grazie alla doppietta su rigore di Kessie. La Juventus, invece, ha dilagato in casa di Bologna con un 4-1 chiudendo quarta. Napoli, quinto, fermato in casa 1-1 dal Verona e alla Roma è bastato il 2-2 con lo Spezia.