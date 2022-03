Serie A, Milan-Bologna e Juventus-Inter verso il tutto esaurito

SERIE A

Per la prima volta da oltre due anni gli stadi tornano al 100% della capienza, atteso il pubblico delle grandi occasioni a San Siro e all'Allianz Stadium

Gli stadi di Serie A tornano a potersi riempire al 100% della loro capienza e i tifosi rispondono presente. A partire da questo weekend, per la prima volta da oltre due anni, gli impianti sportivi non avranno più limiti di capienza e due dei match chiave per la corsa scudetto stanno già correndo spediti verso il tutto esaurito: attesi oltre 40.000 spettatori all'Allianz Stadium per Juventus-Inter, già 60.000 i tagliandi staccati per Milan-Bologna a San Siro.

A Torino sono rimasti solamente una manciata di biglietti disponibili nonostante l'assenza della Curva Nord nerazzurra, che pochi giorni fa ha annunciato, senza specificarne le ragioni, uno sciopero in occasione della trasferta in casa degli acerrimi rivali. Il ritorno dello stadio gremito nel derby d'Italia ha anche un valore simbolico, dato che proprio Juventus-Inter dell'8 marzo 2020 fu una delle primissime partite a disputarsi a porte chiuse nelle prime settimane della pandemia. L'ultima sfida tra bianconeri e nerazzurri col pubblico delle grandi occasioni risale addirittura al 7 dicembre 2018 (41.495 spettatori, record assoluto per lo Stadium).

Il Milan capolista, oltre che una serie di promozioni particolarmente allettanti, ha invece richiamato decine di migliaia di tifosi al "Meazza", nonostante la sfida con i rossoblù di Mihajlovic vada in scena di lunedì sera. L'obiettivo del club è quello di riempire l'impianto al massimo e con quasi quattro giorni ancora davanti non è certo utopistico pensare di arrivare a 70-75.000 posti occupati sugli spalti. Anche il popolo rossonero è pronto a sostenere i ragazzi di Pioli in questo rush finale.

