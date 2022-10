Serie A: Mariani arbitra il derby Torino-Juve

© Getty Images

Sarà Mariani l'arbitro del derby tra Torino e Juventus, in programma sabato alle 18 e valido per la 10.a giornata di Serie A. Di Paolo al Var. La capolista Napoli, impegnata in casa contro il Bologna (domenica 16, ore 18) è stata affidata a Cosso (Valeri al Var). Inter-Salernitana (domenica 16, ore 12.30) verrà arbitrata da Sacchi (Marini al Var), Verona-Milan (domenica 16, ore 20.45) a Massa (Var Mazzoleni). Lazio-Udinese a Colombo (domenica ore 15).