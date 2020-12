Serie A, mano pesante del giudice sportivo: inibiti Nedved e Paratici

SERIE A

Le tensioni del derby costano caro alla dirigenza juventina. Pavel Nedved e Fabio Paratici sono infatti stati inibiti dal giudice sportivo per aver rivolto "espressioni gravemente insultanti" (il primo) e "irriguardose" (il secondo) nei confronti degli arbitri durante la partita col Torino. L'inibizione di Paratici durerà fino al 14 dicembre, quella di Nedved fino al 21. Il dirigente ceco dovrà anche pagare un'ammenda di 10.000 euro. Getty Images

Squalifica e multa anche per Carlo Pinsoglio: il terzo portiere bianconero era stato espulso dalla panchina nei minuti di recupero e oltre alla giornata di squalifica, dovrà pagare anche 5.000 euro.

L'attenzione del giudice sportivo non si è concentrata però solo su Torino: una giornata di squalifica e una multa da 10.000 euro è stata comminata anche a Paulo Fonseca, che a fine primo tempo "si avvicinava al Direttore di gara con fare aggressivo proferendo parole irrispettose".

Per quanto riguarda i calciatori, salteranno la prossima giornata per espulsione Petriccione del Crotone e Pedro della Roma, oltre a Ceccherini del Verona, che era diffidato. Un'ammenda di 2.000 euro è infine stata sancita per Maxime Lopez del Sassuolo e Matteo Politano del Napoli, entrambi ammoniti per simulazione in area di rigore.

Infine è stato "archiviato" il caso Candreva, che in Sampdoria-Milan aveva tirato un orecchio a Sandro Tonali. Il giudice ha stabilito, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, "di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore", in quanto l'episodio era stato già visionato e valutato dal Var.