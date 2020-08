Serie A, mai così tanti rigori nella storia: frantumato il precedente record

IL DATO

I 186 rigori fischiati (il 30% dei quali per falli di mano) nelle 380 gare giocate nell'ultimo campionato rappresentano il nuovo record storico assoluto per quello che riguarda i campionati di Serie A a girone unico. Letteralmente frantumato il precedente record, che risaliva alla stagione 1949-50, quando vennero assegnati 140 rigori nel corso dell'intero campionato. La media in questa stagione è stata di 4,95 penalty a giornata, di molto superiore ai 3,68 del precedente record.

Numeri pazzeschi, che non fanno altro che attestare quello che ai tifosi di tutta Italia è stato chiaro per tutto l'anno. L'effetto delle nuove regole, e delle loro attente interpretazioni, sui calci di rigore ha cambiato le partite ed è decisamente evidente se si guardano le statistiche degli ultimi dieci anni, nei quali il numero dei penalty assegnati è stato più o meno costante (da un minimo di 109 nel 2010/11 a un massimo di 137 nel 2106/17) fino all'esplosione di questa stagione, quando sono stati fischiati ben 64 rigori in più rispetto all'anno scorso.

A proposito di record, questo è stato anche l'anno del record storico di gol segnati in una singola stagione stabilito da Ciro Immobile, che con i suoi 36 centri ha eguagliato l'impresa compiuta da Gonzalo Higuain con la maglia del Napoli nel 2015/16. Anche in questo record però il numero dei rigori fischiati in stagione ha avuto un ruolo decisivo: quattro anni fa l'argentino calciò soltanto 3 volte dagli undici metri, mentre l'attaccante della Lazio ha trasformato 14 dei 15 rigori che ha tirato.

LO STRANO CASO DELL'UDINESE

Sembra incredibile, ma nel campionato che ha fatto segnare il record storico di calci di rigore, c'è una squadra che non ha potuto contare nemmeno su un rigore a favore: l'Udinese. Quella di Gotti è la prima squadra a non aver ricevuto nemmeno un penalty a favore in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dati (2005/06) ed è l'unica nei top-5 campionati europei 2019/20 senza alcun tiro dal dischetto.

CLASSIFICA RIGORI A FAVORE

Lazio 18 (15)

Genoa 16 (11)

Lecce 15 (11)

Juventus 14 (13)

Roma 13 (11)

Sampdoria 12 (9)

Inter 11 (10)

Fiorentina 11 (9)

Atalanta 10 (7)

Verona 9 (8)

Milan 9 (8)

Torino 8 (7)

Spal 7 (5)

Cagliari 6 (4)

Bologna 6 (5)

Parma 6 (4)

Sassuolo 5 (5)

Napoli 5 (5)

Brescia 4 (4)

Udinese 0

RIGORI CONTRO

Lecce 13 (11)

Juventus 11 (8)

Parma 11 (7)

Fiorentina 11 (9)

Torino 11 (10)

Brescia 11 (9)

Roma 10 (9)

Udinese 10 (8)

Sassuolo 9 (8)

Genoa 9 (7)

Verona 9 (9)

Milan 9 (5)

Sampdoria 9 (8)

Cagliari 9 (7)

Lazio 9 (7)

Bologna 8 (6)

Napoli 8 (7)

Spal 8 (7)

Atalanta 6 (6)

Inter 4 (3)