Serie A: l’Udinese ribalta il Sassuolo e vola, primo punto per il Monza a Lecce e rimonta Bologna sulla Fiorentina

I friulani sfruttano l’uomo in più nel 3-1 ai neroverdi, finisce 1-1 al Via del Mare, Barrow e Arnautovic stendono la Viola

© Ansa In attesa di Thiago Motta, nella sesta giornata della Serie A il Bologna rimonta 2-1 la Fiorentina con Barrow e Arnautovic che ribaltano il vantaggio di Martinez Quarta. Vittoria in rimonta anche per l’Udinese che si porta in zona Champions grazie al 3-1 al Sassuolo con reti decisive nel recupero, sfruttata al meglio la superiorità numerica dai friulani. Arriva poi il primo punto in campionato per il Monza, 1-1 a Lecce: Gonzalez risponde a Sensi.

LE STATISTICHE DI LECCE-MONZA

Quello di Stefano Sensi è il 1° gol in trasferta del Monza in Serie A. 4 delle 10 reti del classe '95 nel massimo campionato sono arrivate da fuori area.

Stefano Sensi ha realizzato due gol contro il Lecce in Serie A, solo contro l'Udinese ha segnato di più nel torneo (tre).

10° gol in Serie A per Stefano Sensi, 1° su punizione diretta.

Joan Gonzàlez è il 1° calciatore spagnolo nella storia del Lecce a segnare in Serie A.

Quello di Joan Gonzàlez dopo 129 secondi è il secondo gol più veloce di un calciatore subentrato in questa stagione di Serie A dopo quello di Yayah Kallon (104 secondi) in Empoli-Verona.

Il Lecce è una delle uniche due squadre ad aver mandato in gol due giocatori nati a partire dal 2002 in questa stagione di Serie A, insieme all'Udinese (Joan Gonzàlez e Lorenzo Colombo per i salentini).

Il Lecce ha pareggiato tre delle sue prime sei gare stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 2001/02 e il 1985/86.

Il Lecce ha segnato in 13 match consecutivi in casa in Serie A, eguagliata la sua striscia record nel torneo risalente al periodo tra il marzo 2009 e il dicembre 2010 (13) e il periodo tra il dicembre 2004 e il maggio 2005 (13).

Il Monza ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più giovane di questo campionato: 25 anni e 340 giorni.

LE STATISTICHE DI SASSUOLO-UDINESE

Presenza numero 446 per Andrea Consigli in Serie A che raggiunge Dario Dainelli e Sebastian Frey alla 35ª posizione in classifica per presenze in massima serie.

Davide Frattesi é uno dei quattro centrocampisti italiani con almeno 6 gol segnati dal suo esordio in Serie A (2021/22): Pellegrini, Candreva e Zaccagni gli altri tre.

Davide Frattesi ha segnato il suo sesto gol in Serie A, il secondo contro l'Udinese, e sono stati tutti realizzati da dentro l'area di rigore.

Armand Laurienté ha servito il suo primo assist in Serie A 156 giorni dopo il suo ultimo passaggio vincente nei principali campionati europei quando vestiva la maglia del Lorient (8 aprile contro il Saint Etienne).

Dall'inizio dello scorso campionato (21/22) questo é il quinto cartellino rosso ricevuto dal Sassuolo: quattro di queste cinque espulsioni sono state decretate per difensori.

Beto ha realizzato il suo secondo gol in Serie A contro il Sassuolo, inoltre è andato a segno in due partite esterne consecutive nella competizione per la seconda volta (la prima nell’ottobre 2021 contro Atalanta e Sampdoria).

Dalla stagione 2020/21 Roberto Pereyra è il giocatore dell’Udinese ad aver partecipato a più gol in Serie A (24:nove gol e 15 assist).

L'Udinese é l'unica squadra ad avere due differenti giocatori con almeno 3 assist forniti in questa Serie A: tre sia per Deulofeu che per Pereyra.

L’Udinese ha ottenuto 13 punti dopo le prime sei giornate in Serie A per la quarta volta nella sua storia (le altre nel 2000/01, 2008/09 e 2014/15).

Beto è il secondo giocatore dell’Udinese ha segnare una doppietta da subentrato in Serie A dal 1994/95 (il primo è stato Olivier Bierhoff nel maggio del 1998).

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-FIORENTINA

Marko Arnautovic è diventato il secondo giocatore straniero del Bologna a segnare sei reti dopo sei gare stagionali giocate dai felsinei in Serie A dopo Harald Nielsen (sette gol dopo sei gare disputate dai rossoblù nella Serie A 1962/63).

Nelle ultime tre stagioni, Musa Barrow ha sempre trovato il primo gol stagionale in Serie A nel corso della sesta giornata di campionato (oggi contro la Fiorentina, doppietta v Cagliari nel 2020/21 e gol v Empoli nel 2021/22).

Il Bologna ha battuto la Fiorentina in una gara di Serie A per la prima volta dal febbraio 2013 (anche in quel caso vittoria sui viola per 2-1 con Stefano Pioli in panchina).

La Fiorentina ha vinto solo una gara dopo i primi sei incontri stagionali disputati per la prima volta dalla stagione 2010/11.

La Fiorentina non ha conquistato nessun successo nelle prime tre trasferte stagionali in due delle ultime tre stagioni (l’altra nel 2020/21).

Il Bologna ha vinto una gara casalinga in Serie A per la prima volta da aprile 2022 (Bologna-Inter 2-1).

Martinez Quarta ha segnato il suo secondo gol in Serie A. Il primo da quello realizzato nel match casalingo contro il Parma del 7 marzo 2021, sempre su sviluppo di calcio d’angolo.

Gli ultimi tre gol in Serie A in cui è stato coinvolto Riccardo Saponara in Serie A sono arrivate in gare in cui è subentrato dalla panchina (un gol v Salernitana e due assist v Sassuolo e Bologna).

Presenza numero 50 con la maglia della Fiorentina per Riccardo Sottil in Serie A.

Gara numero 100 in Serie A per Lorenzo Venuti, 69 di queste disputate con la maglia della Fiorentina.