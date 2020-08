Serie A: l'Udinese chiude con una vittoria, pareggio fra Bologna e Torino

LE ALTRE PARTITE

L'Udinese chiude la stagione con una bella vittoria per 1-0 sul Sassuolo: decide il match del 'Mapei Stadium' la rete di Okaka al 53'. La sconfitta, comunque, non toglie nulla al torneo dei neroverdi, che terminano il campionato con un brillante ottavo posto. In un altro match tra due squadre tranquille, Bologna e Torino fanno 1-1: Svanberg porta i felsinei in vantaggio al 18', Zaza risponde con uno splendido tiro al volo al 66'.

SASSUOLO-UDINESE 0-1

I bianconeri chiudono la stagione con una bella vittoria contro un Sassuolo propositivo ma, al contrario di quanto fatto vedere nelle ultime settimane, piuttosto inconcludente sotto porta. Nella prima frazione di gioco sono proprio i neroverdi ad avere le occasioni migliori, con un Traoré a dir poco vivace. Al 18’ l’ivoriano va anche in gol, ma sullo splendido lancio di Locatelli si trova davanti alla linea difensiva e l’arbitro annulla la rete. A inizio secondo tempo gli uomini di De Zerbi sembrano ancora tenere tranquillamente in campo, ma l’Udinese sfrutta la prima vera sortita offensiva per passare in vantaggio: a concretizzarla da due passi, al 53’, è Stefano Okaka, ma gli applausi sono tutti per l’autore dell’assist Kevin Lasagna, che brucia in velocità la difesa emiliana prima di servire con un bel passaggio l’ex ragazzo prodigio della Roma. Il Sassuolo sbanda e rischia addirittura di subire il raddoppio bianconero, ma Troost-Ekong non sfrutta di testa una buona opportunità al 60’. La squadra di casa, comunque, si ricompone e torna avanti, con Berardi protagonista dell’occasione più pericolosa, una volée di sinistro respinta in modo spettacolare da Musso al 68’. Nel finale i neroverdi continuano ad attaccare, ma l’attentissimo portiere bianconero evita sorprese e regala ai suoi i tre punti che valgono il tredicesimo posto finale. La sconfitta, comunque, non pesa sul torneo dei neroverdi, che chiudono il torneo con un ottavo posto da applausi.

IL TABELLINO

SASSUOLO-UDINESE 0-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6 (37’ st Muldur sv), Ferrari 6, Peluso 5,5, Rogerio 5,5 (37’ Piccinini sv); Bourabia 5,5, Locatelli 6 (22’ st Ghion 6); Berardi 6,5, Djuricic 6 (12’ st Raspadori 6), Traoré 6,5 (12’ st Haraslin 5,5); Caputo 5,5. A disp.: Pegolo, Russo, Marlon, Magnanelli, Manzari, Mercati, Kyriakopoulos. All.: De Zerbi 5,5

Udinese (3-5-2): Musso 7; De Maio 6,5, Troost-Ekong 6,5, Samir 6; Stryger Larsen 6,5, De Paul 7, Walace 5,5 (49’ st Palumbo sv), Sema 6,5 (38’ st Ter Avest sv), Zeegelaar 6 (17’ st Fofana 6); Lasagna 6,5, Okaka 7 (38’ Nestorovski sv). A disp.: Perisan, Nicolas, Ballarini, Mazzolo, Oviszach, Compagnon, Lirussi. All.: Gotti 6

Arbitro: Amabile

Marcatori: 8’ st Okaka (U)

Ammoniti: Peluso (S), Musso (U)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

L'Udinese è la prima squadra a non aver ricevuto nemmeno un rigore a favore in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2005/06) – unica nei top-5 campionati europei 2019/20 senza alcun tiro dal dischetto.

L’Udinese ha raccolto 21 punti in trasferta in questo campionato, mai così tanti in esterna in una stagione di Serie A dal 2011/12 – chiusa dai friulani al quinto posto.

Il Sassuolo ha effettuato 23 tiri senza segnare, eguagliando il suo record di conclusioni senza trovare la rete in una singola partita in Serie A - aprile 2016 vs Sampdoria.

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 30 gare esterne in Serie A.

Il Sassuolo ha perso entrambe le sfide stagionali in Serie A contro l’Udinese per la prima volta dal campionato 2013/14.

Il Sassuolo ha chiuso la stagione con 69 gol all’attivo: il precedente record dei neroverdi in un massimo campionato era di 58.

Il Sassuolo è rimasto a secco di gol in due delle ultime tre sfide, tante gare senza segnare quante nelle precedenti 16 partite in Serie A.

Stefano Okaka è andato a segno in due presenze in trasferta di fila per la prima volta in Serie A.

Kevin Lasagna ha fornito il primo assist in questo campionato - non serviva un passaggio vincente in Serie A dal maggio 2019.

Martin Palumbo ha disputato la sua prima partita in Serie A.

BOLOGNA-TORINO 1-1

Meglio i padroni di casa nel primo tempo, meglio gli ospiti nel secondo, per un pareggio tutto sommato giusto tra rossoblù e granata in un match preceduto dal commosso ricordo per le vittime della strage della stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. In campo, gli uomini di Mihajlovic giocano quasi sempre in attacco il primo tempo, dominando dal punto di vista del possesso palla e della presenza nella metà campo avversaria, e ci mettono 18 minuti per passare in vantaggio: Juwara insiste sulla destra e serve Soriano in area, l’ex granata serve alle sue spalle l'indisturbato Svanberg che supera un Rosati tutt’altro che efficace. Nella ripresa, però, il Torino prende fiducia e dopo aver guadagnato campo nel corso dei minuti pareggia al 66’: è bellissimo il lancio di Verdi dalla tre quarti e ancor più bella è la conclusione al volo di Zaza, che supera Skorupski e firma l’1-1. La rete subita è ormai una ‘tassa’ per i rossoblù, che subiscono almeno un gol per la trentatreesima partita consecutiva. Nel finale il ritmo si abbassa e le due avversarie non riescono a pungersi ulteriormente, arrivando in parità al triplice fischio dell'arbitro. Il Bologna termina al dodicesimo posto un campionato da sufficienza piena, il Torino raggiunge quota 40 punti e chiude quintultimo, alla fine di una stagione ben al di sotto delle aspettative.

IL TABELLINO

BOLOGNA-TORINO 1-1

Bologna (4-1-2-3): Skorupski 6; Mbaye 6, Medel 6,5, Danilo 6, Denswil 6; Schouten 6,5 (27’ st Dominguez sv); Svanberg 7 (27’ st Baldursson sv), Soriano 6,5; Juwara 6 (32’ st Skov Olsen sv), Palacio 6 (1’ st Santander 5,5), Barrow 6 (1’ st Sansone 5,5). A disp.: Da Costa, Sarr, Bonini, Orsolini, Poli, Corbo, Cangiano. All.: Mihajlovic 6

Torino (3-4-1-2): Rosati 5,5; Djidji 6,5 (47’ st Celesia sv), Izzo 5,5 (31’ st Nkoulou sv), Bremer 6,5; Berenguer 6, Lukic 6, Rincon 5,5, Ansaldi 6 (5’ st Aina 6); Verdi 6,5; Zaza 7, Belotti 5,5. A disp.: Ujkani, Sirigu, Greco, Edera, Ghazoini, Sandri, Onisa, Enrici, Adopo. All.: Longo 6

Arbitro: Di Martino

Marcatori: 18’ Svanberg (B), 21’ st Zaza (T)

Ammoniti: Ansaldi (T), Rincon (T), Berenguer (T), Santander (B), Soriano (B), Medel (B), Mihajlovic (B)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Torino ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di Serie A; tanti “X” quanti nelle precedenti 27.

Con 65 reti incassate, questa è la peggior stagione in Serie A del Bologna per gol subiti - era dal 1958/59 invece (72), che il Torino non registrava così tante reti al passivo come in questo campionato (68).

Il Torino ha subito almeno un gol nelle ultime 10 trasferte di Serie A, dopo aver tenuto la porta inviolata in tre delle precedenti quattro. L'ultima volta che aveva incassato almeno una rete per 10 gare esterne consecutive in un singolo campionato risaliva all’ottobre 2015 (11 in quel caso).

Simone Verdi ha servito sei assist in questa Serie A, cinque di questi in trasferta; solo nel campionato 2017/18 ha fornito più passaggi vincenti (10) che in questo, quando indossava la maglia del Bologna.

Sesto gol in questo campionato per Simone Zaza, il primo in trasferta nella competizione in corso; l'attaccante granata ha partecipato a tre degli ultimi cinque gol del Torino in Serie A (due reti e un assist).

Mattias Svanberg ha trovato il suo primo gol in Serie A con il 37esimo tiro effettuato.

Mattias Svanberg è il terzo giocatore più giovane del Bologna con almeno una rete all'attivo nel campionato in corso, dopo Skov Olsen e Juwara.

Mattias Svanberg è il quinto giocatore svedese a trovare il gol in Serie A con la maglia del Bologna; il primo a partire da Filip Helander (2015/16).

Solo otto centrocampisti sono più giovani di Mattias Svanberg tra quelli che hanno almeno una rete all'attivo in questo campionato.

Roberto Soriano ha servito cinque assist in questa Serie A (tre in casa); il centrocampista del Bologna non aveva mai fornito cinque passaggi vincenti in un singolo massimo campionato.