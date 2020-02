Serie A, lo scudetto passa dai bomber: che sfida tra Lukaku, Immobile e CR7

NUMERI DA CAPOGIRO

La Serie A è sempre più una corsa a tre tra Inter, Lazio e Juventus. Ed è sempre più una sfida all'ultimo gol tra Lukaku, Immobile e CR7. Davanti a tutti resiste saldamente il laziale, 25 gol e una media che lo porterebbe tranquillamente a infrangere il record di Gonzalo Higuain (36 nel 2015/2016); a ruota insegue il portoghese, salito a 19, raggiunta quota 50 complessivi in bianconero, e a segno da nove giornate di fila; infine il belga nerazzurro: 16 reti, di cui 12 in trasferta, nessuno come lui nei top 5 campionati europei.

IMMOBILE VERSO LA SCARPA D'ORO

Ciro è già a quota 50 punti nella speciale classifica dei cannonieri europei. Lewandowski e Werner inseguono a distanza e il biancoceleste sembra pronto a riportare il prestigioso trofeo in Italia. L'ultimo a riuscirci fu Totti nel 2006/2007. I suoi sono numeri d'altri tempi: era da più di 60 anni che un giocatore non metteva a referto 25 gol in 21 giornate (lo fece Angelillo con la maglia dell'Inter nella stagione 1958/59). Il record all-time di marcature in una singola stagione, che appartiene a Gonzalo Higuain, sembra destinato a crollare.

RONALDO FA LA STORIA DELLA JUVE

I gol erano esattamente ciò che si aspettavano i tifosi bianconeri quando CR7 è sbarcato a Torino, ma lui sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Dopo un novembre un po' opaco Cristiano si è sbloccato e non si è più fermato, trovando la rete per 9 giornate consecutive. In bianconero l'ultimo a riuscirci era stato David Trezeguet, nella stagione 2005/2006. Il portoghese ha raggiunto quota 40 in 50 presenze in Serie A (a cui vanno aggiunti 10 assist) e 50 in 70 presenze complessive tra campionato e coppe. Trascinatore assoluto di una Juve che non sembra voler mollare lo scettro di regina d'Italia. In attesa della Champions.

LUKAU RE DELLE TRASFERTE

L'Inter è ancora imbattuta in trasferta, come solo il Liverpool tra i 5 maggiori campionati europei. E gran parte di questo risultato eccezionale è merito del belga, che ha messo a segno 12 dei suoi 16 gol lontano da San Siro. Al momento nessun altro in Europa è riuscito a fare tanto, visto che i vari Lewa, Messi, Aguero e lo stesso CR7 sembrano prediligere le marcature "casalinghe". Lukaku ha raggiunto quota 20 in campionato solamente una volta in carriera (con l'Everton nel 2016/17), ma con 16 partite ancora da giocare, il traguardo appare solo una formalità.

A ognuno i suoi record, insomma. Quale sarà il più utile per trascinare la squadra alla conquista del titolo, solo il tempo lo dirà.