Serie A, l’Inter punta quota 100 e prova a scappare in vetta

18ESIMA GIORNATA

Nerazzurri impegnati a Salerno nel weekend in cui c’è Milan-Napoli, ma occhio all’Atalanta

Archiviata la tre giorni di Coppa Italia e definito il quadro degli ottavi di finale, torna subito in campo la Serie A e il menu del venerdì sera è già ricco. Alle 18.30 all’Olimpico la Lazio, forse senza Immobile, va in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Sassuolo contro il Genoa di Shevchenko, che dopo aver ‘vinto’ il Milan in Coppa Italia va alla caccia della prima vittoria in campionato. In serata poi il piatto forte, con l’Inter di Simone Inzaghi che va a Salerno per la sesta vittoria in fila con due obiettivi precisi: quota 100 e la fuga in vetta. Getty Images

Il super attacco dei nerazzurri, in questa stagione 43 gol in 17 partite con 15 marcatori differenti, nell’anno solare 2021 è infatti già andato a segno ben 98 volte, una in meno rispetto al record di sempre dell’Inter (99 gol nel 1950) e per raggiungerlo la Salernitana sembra proprio la vittima ideale. Simone Inzaghi si affiderà davanti all’inedita coppia Dzeko-Sanchez e vuole portare a casa i tre punti per poi mettersi comodo a godersi il resto del weekend, che vedrà l’Atalanta ospitare la Roma sabato alle 15 e soprattutto il Milan ospitare il Napoli nel posticipo di domenica.

Un’occasione unica per i nerazzurri per allungare le mani sul titolo d’inverno, l’ultima partita del girone d’andata sarà contro il Torino, e puntare dritto alla seconda stella. Anche perché dietro la capolista Milan e Napoli stanno tutt’altro che bene e la sfida di San Siro sarà il derby delle infermerie piene: Spalletti ha visto Manolas tornare in Grecia e deve rinunciare in un colpo solo a Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen, mentre Pioli recupera soltanto Giroud e sarà costretto ancora una volta a chiedere gli straordinari a Ibra.

Chi può approfittare di questa situazione è anche l’Atalanta, che proverà a dimenticare la delusione Champions contro la Roma al Gewiss Stadium, dove quest’anno ha fatto più fatica che in trasferta. La banda di Gasperini però è in gran forma, in campionato viene da sei vittorie in fila, e ospita una Roma che arriva a Bergamo coi cerotti e per provare a curare il mal di gol si affida ad Abraham e al rientrante Zaniolo.

A proposito di rientri, la Juventus ritrova Kulusevski e sabato alle 18 va in casa di un Bologna ferito dalle ultime due sconfitte a caccia di punti per non perdere il treno Champions. Treno che vorrebbe invece agganciare la Fiorentina, che sfiderà il Sassuolo nel lunch match di domenica in una partita che promette gol e spettacolo. A proposito di treni, rischia di perdere quello salvezza chi uscirà sconfitto dalla gara di sabato sera tra Cagliari e Udinese, mentre Torino e Verona vanno in cerca di rivincite dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Domenica sera poi la gran chiusura alla Scala del calcio con Milan-Napoli e Simone Inzaghi spera di essere seduto comodo a gustarsela.

