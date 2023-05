Serie A, Lecce-Verona 0-1: Ngonge tira fuori l'Hellas dalla zona retrocessione

LECCE-VERONA 0-1

La rete del belga al 71' vale il successo dei gialloblù al Via del Mare: ora al terzultimo posto c'è lo Spezia

Nel fondamentale scontro salvezza del Via del Mare valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, il Verona batte 1-0 il Lecce e si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Il match si decide al 71': Ngonge, entrato da appena sei minuti, fulmina Falcone dalla lunga distanza. Adesso, l'Hellas è a 30 punti, a +3 sullo Spezia terzultimo e a -1 proprio dai salentini, al secondo ko consecutivo in campionato.

LA PARTITA

Il Verona sceglie la giornata migliore per ottenere la prima vittoria esterna in questa Serie A: al Via del Mare finisce 1-0 per l'Hellas, che si tira fuori, seppur momentaneamente, dalla zona retrocessione grazie alla vittoria su un Lecce ora ancora più invischiato nella lotta per evitare la B. Che i gialloblù siano carichi lo si capisce dopo 85 secondi: Lazovic mette al centro per Djuric che impatta di testa, colpendo però la traversa. Servono poi le parate di Falcone per evitare l'1-0 degli scaligeri ancora con Lazovic.

Nella ripresa, Blin ci prova di testa da calcio d'angolo, andando ad un passo dal vantaggio dei salentini. La giocata che decide la partita, però, arriva dalla panchina ed è di Zaffaroni: al 65', fuori Verdi e dentro Ngonge. E, sei minuti dopo, ecco il momento che spacca in due la partita e, probabilmente, la lotta salvezza: Djuric serve il belga che dal limite, e anche grazie ad una deviazione, batte Falcone, firmando l'1-0 che resiste fino alla fine del match. Inutili gli assalti degli uomini di Baroni, che inserisce Banda per aumentare la pericolosità offensiva. Quello del Via del Mare è il primo successo esterno del Verona in questo campionato, ma è fondamentale: dopo 34 giornate, l'Hellas è a 30 punti, a +3 sullo Spezia e a -1 proprio dal Lecce, che esce da questo match tra i fischi dei tifosi salentini e più invischiato nella lotta per non retrocedere.

LE PAGELLE

Hjulmand 5 - In enorme difficoltà a centrocampo, non riesce a lottare con i colleghi gialloblù.

Banda 6 - Prova a fare qualcosa entrando dalla panchina, non andando oltre un palo a gioco poi fermato. Ma è uno dei più pericolosi degli ospiti.

Djuric 6,5 - Subito sfortunato in avvio con la traversa colpita, ma il suo lavoro da prima punta è fondamentale.

Ngonge 7 - Entra e decide il match con un gol che può valere una stagione per il suo Verona.

IL TABELLINO

LECCE-VERONA 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5,5, Baschirotto 5, Umtiti 5,5, Gallo 5,5; Blin 6 (27' Gonzalez 6), Hjulmand 5, Oudin 5,5 (38' st Colombo sv); Strefezza 6, Ceesay 5,5, Di Francesco 5,5 (27' st Banda 6). A disp.: Bleve, Francolini, Romagnoli, Pongracic, Tuia, Ceccaroni, Cassandro, Pezzella, Askildsen, Helgason, Maleh, Voelkerling. All.: Baroni 5

Verona (3-5-1-1): Montipò 6,5; Magnani 6, Hien 6, Dawidowicz 6; Faraoni 6,5 (26' st Depaoli 6), Abildgaard 5,5, Duda 6 (26' st Sulemana 6), Tameze 6, Lazovic 6,5 (44' st Terracciano sv); Verdi 6 (20' st Ngonge 7); Djuric 6,5. A disp: Berardi, Perilli, Zeefuik, Doig, Ceccherini, Cabal, Coppola, Braaf, Kallon, Gaich. All.: Zaffaroni 7

Arbitro: Massa

Marcatore: 26' st Ngonge

Ammoniti: Faraoni (V), Hjulmand (L), Abildgaard (V), Magnani (V), Oudin (L), Montipò (V), Ngonge (V)

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Verona ha vinto la prima gara esterna di questo campionato; il precedente successo in trasferta in Serie A datato 30 aprile 2022 in casa del Cagliari (1-2).

Il Verona ha vinto tutte le ultime quatto gare di Serie A giocate contro il Lecce; contro nessun’altra formazione del torneo i gialloblù vantano una striscia aperta di successi consecutivi più lunga (quattro anche contro il Venezia).

A partire da gennaio 2023, solo Simone Verdi (quattro) ha segnato più reti di Cyril Ngonge (tre) tra le fila del Verona in Serie A.

Cyril Ngonge ha preso parte a quattro reti in questa Serie A (tre reti e un assist); la rete odierna è stata la prima partecipazione, tra gol e assist, in gare esterne della competizione.

Il Verona ha vinto tutte le ultime quattro gare di fila in Serie A contro il Lecce senza subire reti; l’ultima volta che i gialloblù avevano raccolto quattro successi di fila con quattro clean sheets contro un singolo avversario nella competizione era capitato tra il 1983 e il 1986 contro il Pisa.

Il Verona ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide contro il Lecce in Serie A; nella loro storia nel massimo campionato, soltanto due volte i gialloblù hanno registrato una serie più lunga di gare consecutive senza subire gol contro una singola avversaria: l’Inter (cinque tra 1976 e il 1978) e il Pisa (sei tra 1983 e il 1988).

Da inizio marzo, solo l’Ajaccio (due) ha realizzate meno reti rispetto al Lecce (quattro) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Milan Djuric ha fornito un assist in Serie A a distanza di 370 giorni dal precedente – due maggio 2022 in casa dell’Atalanta con la maglia della Salernitana.

Il Lecce (10) è la squadra che ha perso più partite nel girone di ritorno di questa Serie A.

Il Lecce è la squadra che ha chiuso più primi tempi senza conclusioni nello specchio della porta in questa Serie A (10).

Con 26 anni e 180 giorni di media, quello odierno contro il Verona è stato l’undici iniziale più anziano presentato dal Lecce in questa Serie A.