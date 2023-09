Serie A, Lecce-Salernitana 2-0: Krstovic e Strefezza lanciano i giallorossi

LECCE-SALERNITANA 2-0

Il centravanti apre le danze dopo sei minuti, l'esterno le chiude su rigore nel recupero: l'uno-due porta i salentini al terzo posto in classifica, con la Juventus

C'è un sogno a occhi aperti in questa Serie A, ed è quello del Lecce. Al termine della terza giornata, i salentini si trovano al terzo posto in Serie A con 7 punti, appaiati alla Juventus e a -2 dalle capolista Inter e Milan. La seconda vittoria stagionale per D'Aversa e i suoi arriva contro la Salernitana, sconfitta 2-0 grazie alle reti di Krstovic e Strefezza. Il montenegrino apre le danze dopo sei minuti, l'esterno le chiude su rigore al 98'.

LA PARTITA

Il Via del Mare ha un nuovo idolo, il suo nome è Nikola Krstovic. Dopo aver segnato al debutto con uno stacco alla Ibrahimovic, l'ex Dunajska Streda fa il bis contro la Salernitana e apre le danze: i salentini poi vincono 2-0 e sognano, agganciando il terzo posto della Serie A.I campani giocano senza Dia, out per questioni di mercato dopo l'offerta last-minute del Wolverhampton (definita "oltraggiosa" da De Sanctis) e quella richiesta di cessione non esaudita, e faticano in avvio. Ne approfitta il Lecce, che passa dopo soli sei minuti: Almqvist crossa per Krstovic, che anticipa Gyomber e insacca di testa il secondo gol in due presenze. La Salernitana reagisce, ma rischia ancora sul tiro di Banda, deviato in corner da Ochoa, e sulla nuova chance aerea per il montenegrino ed autore dell'1-0. La prima ed unica chance per i granata arriva nel finale di tempo, col tiro di prima di Candreva e la deviazione d'istinto di Falcone. Si va al riposo sul vantaggio del Lecce, che rischia ancora in avvio di ripresa, quando Jovane Cabral colpisce il palo. I ritmi si abbassano e la gara si ravviva solo dopo la girandola dei cambi, con occasioni da entrambe le parti: Ylber Ramadani costringe Ochoa a parare in due tempi sul suo tiro dalla distanza, Falcone è ancora attento sulle sfuriate di Jovane Cabral. Nel finale, Almqvist costringe Ochoa ad una grande parata e il Lecce raddoppia su rigore: fatale il tocco di braccio di Jovane Cabral, Strefezza va sul dischetto e non sbaglia al 98'. Vince 2-0 il Lecce, che sogna ad occhi aperti: con sette punti i salentini sono terzi, in tandem con la Juventus, a due punti dalle milanesi. Solo due punti invece per la Salernitana, tutt'altro che convincente.

LE PAGELLE

Krstovic 7 - Nuovamente decisivo per il Lecce. Tutte le palle alte sono sue e ci mette solo sei minuti a segnare la sua seconda rete in Serie A. Due gol in due gare, Corvino non ha sbagliato il suo centravanti e potrebbe aver pescato un altro enorme talento.

Banda 6.5 - Disequilibrante in un senso e nell'altro. Sulla sinistra è un iradiddio, facendo letteralmente impazzisce i difensori centrali della Salernitana, ma con due interventi al limite rischia il secondo giallo. D'Aversa lo sostituisce e gli fa una ramanzina.

Jovane Cabral 5.5 - Un primo tempo di studio e poi sale di torno, centrando un palo e costruendosi tre occasioni. Vira verso l'insufficienza col tocco (improvvido) di braccio che causa il rigore del raddoppio.

Botheim 5 - L'ex Bodø/Glimt continua ad essere un corpo estraneo nella manovra offensiva della Salernitana. Non si collega con Jovane Cabral e Candreva, non riuscendo mai a liberarsi per ricevere palla.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3) - Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6, Pongracic 6, Gallo 6 (33' st Dorgu 6); Rafia 6 (17' st Blin 6), Ramadani 6.5, Kaba 6 (17' st Gonzalez 6); Almqvist 6.5, Krstovic 7 (25' st Piccoli 6), Banda 6.5 (25' st Strefezza 6.5). All. D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Oudin, Venuti, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku, Touba.

SALERNITANA (3-4-2-1) - Ochoa 6; Lovato 5.5, Gyomber 5, Pirola 6 (34' st Tchaouna sv); Kastanos 6 (16' st Mazzocchi 5.5), Coulibaly 6 (16' st Martegani 6), Legowski 5.5 (33' st Bohinen 6), Bradaric 5.5; Candreva 6, Jovane Cabral 5.5; Botheim 5 (16' st Ikwuemesi 5.5). All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Costil, Allocca, Sambia, Fazio, Sfait.

Arbitro: Massimi.

Marcatori: 6' Krstovic (L), 53' st Strefezza rig. (L).

Ammoniti: Lovato (S), Kaba (L), Banda (L), Legowski (S), Bohinen (S), Gonzalez (L).

LE STATISTICHE

- Antonio Candreva ha giocato la sua 471ª partita di Serie A, superando così Franco Baresi come 27º giocatore più presente nella storia della competizione

- Nikola Krstovic è diventato il primo giocatore del Lecce a segnare nelle sue prime due gare assolute in Serie A con i giallorossi da Javier Chevantón, che ci riuscì nella stagione 2001/02.

- Nessun giocatore ha segnato più gol di testa in questo campionato di Nikola Krstovic (due, come Nicolás Gonzalez) - nei cinque principali tornei europei solo Kevin Behrens (quattro) ne conta di più nell’annata in corso.

- Il Lecce ha conquistato sette punti in queste prime tre giornate di Serie A, record per i salentini nella competizione dopo le prime tre partite disputate in una singola stagione nel massimo campionato.

- Il Lecce è rimasto imbattuto nelle prime tre giornate in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia: in precedenza i salentini ci erano riusciti soltanto nel 2004/05 e nel 2001/02.

- Gabriel Strefezza ha realizzato sei delle sue 10 realizzazioni in Serie A proprio in match casalinghi, comprese quattro delle ultime cinque reti segnate nel massimo campionato italiano.

- Il Lecce ha segnato nove gol nelle ultime cinque partite Serie A, tanti quanti quelli realizzati nei precedenti 15 match disputati nella competizione.

- Il Lecce ha segnato almeno due gol in quattro partite di fila in Serie A per la prima volta dall’agosto 2020.

- Il Lecce ha conquistato due successi interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 (vittorie entrambe per 2-1 contro Atalanta e Lazio in quel caso).

- Dall’arrivo in panchina di Paulo Sousa (marzo 2023) la Salernitana è una delle due squadre attualmente presenti in Serie A a non aver ancora vinto una partita in trasferta, assieme all’Empoli.