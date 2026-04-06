Serie A, Lecce-Atalanta 0-3: Palladino mette la Roma nel mirino

La 31a giornata della Serie A consegna tre punti pesantissimi all'Atalanta, che si porta a un solo punto dall'ex Gasperini e a -5 dalla zona-Champions. I nerazzurri dominano a Lecce e sconfiggono 3-0 i padroni di casa, in un match senza storia. I salentini approcciano infatti meglio la sfida, nonostante un quarto d'ora di sciopero del tifo di casa, ma sprecano con Fofana e poi vengono travolti dall'impeto nerazzurro. Falcone salva su De Ketelaere, ma non può farci nulla al 28': inserimento da centravanti di Scalvini, Ndaba lascia fare ed è 1-0. Krstovic sfiora il bis e i nerazzurri se lo vedono annullare nei primi minuti della ripresa, per il fuorigioco di Ederson, ma colpiscono al 59'.