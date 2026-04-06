LECCE-ATALANTA 0-3

Serie A, Lecce-Atalanta 0-3: Palladino mette la Roma nel mirino

I nerazzurri passano 3-0 al via del Mare: in gol Scalvini, Krstovic e Raspadori

06 Apr 2026 - 17:03
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La 31a giornata della Serie A consegna tre punti pesantissimi all'Atalanta, che si porta a un solo punto dall'ex Gasperini e a -5 dalla zona-Champions. I nerazzurri dominano a Lecce e sconfiggono 3-0 i padroni di casa, in un match senza storia. I salentini approcciano infatti meglio la sfida, nonostante un quarto d'ora di sciopero del tifo di casa, ma sprecano con Fofana e poi vengono travolti dall'impeto nerazzurro. Falcone salva su De Ketelaere, ma non può farci nulla al 28': inserimento da centravanti di Scalvini, Ndaba lascia fare ed è 1-0. Krstovic sfiora il bis e i nerazzurri se lo vedono annullare nei primi minuti della ripresa, per il fuorigioco di Ederson, ma colpiscono al 59'.

Segna proprio l'ex Krstovic, ancora sull'assist di De Ketelaere, e poi il subentrante Raspadori chiude i giochi: gran tiro dal limite ed è 3-0 (72'). Non c'è una reazione dei padroni di casa, che si fermano alla conclusione di Banda e vengono sconfitti per la quinta volta nelle ultime sei gare: Lecce sempre terzultimo con 27 punti, insieme alla Cremonese. Sorride invece l'Atalanta, che è più vicina al quarto posto.

IL TABELLINO
LECCE-ATALANTA 0-3
LECCE (4-3-3) - Falcone 6.5; Danilo Veiga 5.5 (23' st N'Dri 5.5), Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Ndaba 4.5; Ramadani 6 (23' st Coulibaly 5.5), Fofana 5 (1' st Gandelman 6), Ngom 5.5; Pierotti 5.5, Cheddira 5 (34' st Stulic sv), Banda 5.5. A disposizione: Früchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwinski. All. Di Francesco.
ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi 6; Scalvini 7, Djimsiti 6.5 (25' st Kossounou 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6 (25' st Bellanova 6), de Roon 6 (18' st Pasalic 6.5), Ederson 7, Bernasconi 6; De Ketelaere 7, Zalewski 6 (18' st Raspadori 6.5); Krstovic 7 (35' st Sulemana sv). A disposizione: Sportiello, Pardel, Bakker, Musah, Samardzic, Navarro, Ahanor. All. Palladino.
Arbitro: La Penna.
Marcatori: 28' Scalvini (A), 14' st Krstovic (A), 27' st Raspadori (A).
Ammoniti: Djimsiti (A), Zappacosta (A).

LE STATISTICHE
Solo l’Inter (36) ha ottenuto più punti dell’Atalanta (31, come il Como) nel 2026 in Serie A.

Il Lecce ha perso 18 delle prime 31 gare stagionali in Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1993/94 (23), il 1997/98 (19) e il 2005/06 (20), tutti tornei chiusi con una retrocessione.

L'Atalanta ha vinto una trasferta con un margine di tre gol in Serie A per la prima volta dal 21 settembre 2025 contro il Torino.

L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in tre trasferte di fila contro il Lecce per la prima volta in Serie A.

Giorgio Scalvini ha segnato tre gol in questo campionato, record per lui in una singola stagione di Serie A.

Due delle sette reti in Serie A di Giorgio Scalvini sono arrivate contro il Lecce, contro nessuna avversaria ha realizzato più gol nel torneo (due centri anche contro la Roma).

Charles De Ketelaere è uno dei due giocatori (insieme a Christian Pulisic) capaci di segnare 20 gol e servire 20 assist nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (20+20), cioè dal suo arrivo all’Atalanta nel 2023/2024.

Charles De Ketelaere ha servito due assist in un singolo incontro di Serie A per la prima volta dal 3 novembre 2024, contro il Napoli.

Il Lecce è la squadra contro cui Charles De Ketelaere ha preso parte a più gol in Serie A, cinque: tre reti e due assist.

Nikola Krstovic ha realizzato sette gol in Serie A nel 2026, nessun giocatore ha fatto meglio nel periodo (sette anche per Lautaro Martínez, Tasos Douvikas, e Donyell Malen).

Solo Lautaro Martínez (otto) ha segnato più gol in trasferta rispetto a Nikola Krstovic (sette) in questa Serie A.

Giacomo Raspadori ha segnato un gol entrando a gara in corso in Serie A per la prima volta dal 29 dicembre 2024, contro il Venezia con la maglia del Napoli.

lecce-atalanta

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