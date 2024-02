Serie A, le designazioni arbitrali: scelto Guida per Roma-Inter, Mazzoleni al Var. Milan-Napoli a Doveri

© Getty Images

Sarà Marco Guida a dirigere Roma-Inter, uno dei due big-match della 24esima giornata di Serie A. Al Var invece presente Mazzoleni. Il designatore Rocchi altresì scelto l'esperto Daniele Doveri per Milan-Napoli, atteso posticipo della domenica sera: a supportarlo Di Paolo in collegamento da Lissone. Rosario Abisso invece, fischietto della sezione di Palermo, toccherà alla Juventus, impegnata lunedì alle ore 20,45 all'Allianz Stadium al cospetto dell'Udinese di Cioffi. Al Var Marini. Maresca, che ben ha diretto Juve-Inter, non sarà in campo, bensì davanti al monitor per due match: è Var di Cagliari-Lazio e Avar di Genoa-Atalanta.