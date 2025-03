Serie A, le classifiche a confronto: tracollo Milan, peggio solo il Monza. L'Inter 'perde' ma resta davanti

E l'Inter? I nerazzurri hanno 'perso' dodici punti ma comandano comunque la classifica. Certo, ai tempi lo Scudetto della seconda stella era già sulla maglia. La musica in questa stagione è differente così come per la Juve, indietro di poco (-4) ma terza con Allegri a otto giornate dal gong. Sempre in quarta posizione il Bologna, mentre il bilancio per l'Atalanta è positivo: +8. Per gli orobici però il sogno scudetto è svanito dopo il pesante ko di Firenze. A balzare all'occhio è la marcia di Udinese e Monza, con i brianzoli che possono contare su 29 punti in meno. Non a caso la retrocessione è ormai a un passo.