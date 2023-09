Serie A, Lazio-Torino 2-0: Vecino e Zaccagni fanno ripartire Sarri

LAZIO-TORINO 2-0

La sfida dell'Olimpico si decide nella ripresa: i biancocelesti salgono a quota 7, a -1 dai granata

Lazio-Torino: le foto del match































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Torna alla vittoria la Lazio, che nel turno infrasettimanale di Serie A batte 2-0 il Torino. All'Olimpico, dopo un primo tempo senza gol, decidono l'inserimento di Vecino su assist di Lazzari (56') e il preciso destro all'angolino di Zaccagni (75') su invenzione di Felipe Anderson. Arriva così il primo successo in casa per la formazione di Maurizio Sarri, che si porta a quota 7, ad un solo punto di distanza dai granata di Juric.

LA PARTITA

La Lazio torna a sorridere all'Olimpico e centra la prima vittoria stagionale in casa: 2-0 al Torino nonostante la serata da dimenticare per il capitano Ciro Immobile. A salvare i biancocelesti ci pensano allora Vecino e Zaccagni nella ripresa. Poco turnover per Sarri nonostante l'incombente big match con il Milan, ma la partita nel primo tempo non offre grandi spunti se non l'infortunio di Buongiorno, sostituito al 27' da Sazonov, e un clamoroso errore di Immobile sotto porta. Nella ripresa, invece, la Lazio si scatena: Felipe Anderson dialoga con Lazzari, che favorisce l'ennesimo inserimento vincente di Vecino.

Al 56', si sblocca così il match, così Juric rompe gli indugi e inserisce Radonjic e Ilic per Zapata e Tameze, ma al 75' la partita si chiude: un minuto dopo gli ingressi di Guendouzi e Castellanos per Vecino e Immobile, Felipe Anderson inventa per Zaccagni, che fa 2-0 e chiude definitivamente il match. Nel finale, dopo un clamoroso errore sotto porta dell'ex Girona, il Toro si vede togliere dal Var un possibile rigore, con Sanabria già pronto a battere. Finisce dunque con il primo successo all'Olimpico per Sarri, che si porta a quota 7 e lancia un messaggio al Milan, prossimo avversario a San Siro. A +1 sui biancocelesti c'è invece il Torino, al secondo ko in questa Serie A.

LE PAGELLE

Lazzari 6,5 - Torna ai suoi livelli servendo a Vecino l'assist del vantaggio biancoceleste, e dopo un'ottima partita.

Vecino 7 - Il suo inserimento è fondamentale per aprire una partita resa complicatissima da un ottimo Torino.

Immobile 5 - Serata da dimenticare: non solo non trova il gol, ma sbaglia molte delle sue giocate: al 75' entra Castellanos.

Lazaro 6 - Tra i migliori in una serata in cui la formazione di Juric sembra poter reggere l'urto biancoceleste

Radonjic 5,5 - Entra al 60' ma non riesce ad accendersi e a trascinare i suoi verso il pareggio. E rischia il rosso su Guendouzi.

IL TABELLINO

LAZIO-TORINO 2-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (35' st Hysaj 6), Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Vecino 7 (29' st Guendouzi 6), Rovella 6,5, Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6,5, Immobile 5 (30' st Castellanos 5,5), Zaccagni 7 (35' st Isaksen 6). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Gila, Kamada, Cataldi, Pedro. All.: Sarri 7

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 5,5, Buongiorno 6 (27' Sazonov 5,5), Rodriguez 6; Bellanova 5 (35' st Soppy 6), Tameze 5,5 (15' st Ilic 5,5), Ricci 5,5, Lazaro 6,5 (35' st Pellegri 6); Sanabria 5,5, Vlasic 5,5; Zapata 6 (15' st Radonjic 5,5). A disp.: Gemello, Brezzo, Vojvoda, N'Guessan, Seck, Gineitis, Linetty, Karamoh. All.: Juric 5,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 11' st Vecino, 30' st Zaccagni

Ammoniti: Bellanova (T), Tameze (T), Immobile (I), Schuurs (T), Ricci (T)

Note: recupero 3'+7'

LE STATISTICHE DI LAZIO-TORINO

La Lazio ha battuto il Torino con almeno due gol di scarto in un match di Serie A per la prima volta dal 30 ottobre 2019.

Il Torino ha perso due delle tre trasferte in questa Serie A (1V), dopo aver vinto tutte le ultime quattro nella stagione scorsa.

Matias Vecino ha realizzato almeno un gol in tutte le ultime 11 stagioni in Serie A, ma il primo contro il Torino che diventa la 15a squadra contro cui vanta almeno una rete.

Matias Vecino ha siglato tre gol in Serie A con la maglia della Lazio, sbloccando sempre la partita e portando ai biancocelesti 9 punti in totale.

Mattia Zaccagni ha segnato un sol in Serie A interrompendo un digiuno durato 14 partite nel massimo campionato. Per l'attaccante è il primo successo in Serie A contro il Torino all'ottavo tentativo.

Il Torino è la squadra contro cui Felipe Anderson ha contribuito a più gol in Serie A: 9 frutto di 5 gol e 4 assist.

Manuel Lazzari ha fornito un assist in tre partite di questa Serie A dopo non aver partecipato ad alcuna rete nelle 28 presenze della scorsa stagione. Lazzari ha contribuito a un gol per la prima volta dal 7 maggio 2022 contro la Sampdoria.

Prima vittoria per Maurizio Sarri contro il Torino alla guida della Lazio. In generale, solo contro la Sampdoria (10) il tecnico ha ottenuto più successi nella competizione rispetto contro i granata (9).

La Lazio non ha trovato il gol nel primo tempo in tutte le ultime sei sfide di Serie A contro il Torino. La squadra granata, inoltre, non ha subito gol prima dell'intervallo in cinque delle sei partite stagionali, meno solo dell'Inter (6 su 6).

50ª presenza per Samule Ricci con la maglia del Torino in tutte le competizioni.