Serie A, Lazio-Spezia 4-0: Sarri tiene il passo del Milan

LAZIO-SPEZIA 4-0

Tutto facile per i biancocelesti all'Olimpico, nonostante il rigore fallito da Immobile in avvio: a segno Zaccagni, Romagnoli e due volte Milinkovic-Savic

La Lazio supera 4-0 lo Spezia nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A e riaggancia il Milan a quota 17 in classifica. Dopo appena 3' Immobile spara alle stelle il rigore del potenziale vantaggio, ma ci pensano prima Zaccagni (12'), poi Romagnoli (24') a mettere la gara sui giusti binari già nel primo tempo. Nella ripresa è Milinkovic-Savic con una doppietta (62' e 91') ad arrotondare il punteggio e a mettere in ghiaccio la vittoria.

LA PARTITA

Una gara senza storia, che conferma l'ottimo momento della squadra di Sarri: nove punti, dieci gol segnati e zero subiti nelle ultime tre di campionato. Il calendario ha dato una mano, è vero, ma ciò non toglie che i biancocelesti stanno vivendo un grande avvio di stagione, che li mantiene a contatto con la vetta come secondo miglior attacco (dietro il Napoli) e seconda miglior difesa della Serie A (dietro all'Atalanta). Lo Spezia, invece, dopo la sbornia del derby ligure vinto prima della sosta torna a leccarsi le ferite, al termine di una partita davvero priva di spunti positivi.

L'inizio è a dir poco scioccante per gli uomini di Gotti: dopo appena 40 secondi Immobile si incunea in area e viene abbattuto da un ingenuo Ampadu, Sacchi indica immediatamente il dischetto su cui si presenta lo stesso bomber biancoceleste, che però spara alle stelle regalando il pallone alla Curva Nord. Al 7' è lo Spezia ad andare a un passo dal vantaggio, quando sull'affondo di Nzola arriva la conclusione a botta sicura di Kiwior, spazzata da Lazzari quasi sulla linea di porta. La Lazio resta comunque padrona del campo e al 12' passa meritatamente in vantaggio: grande azione di Zaccagni, che spacca la difesa avversaria, raccoglie l'uno-due con Felipe Anderson e batte Dragowski. Lo Spezia continua a mostrarsi estremamente fragile e al 25' incassa il 2-0: un goffo tentativo di rinvio di Kiwior sugli sviluppi di un calcio di punizione viene raccolto da Romagnoli, che colpisce con un gran sinistro al volo dal limite e insacca alle spalle di Dragowski. Gli uomini di Sarri abbassano un po' i ritmi e rischiano qualcosa nel finale di frazione, ma riescono ad andare a riposo col doppio vantaggio.

A inizio ripresa lo Spezia tenta di imbastire un tentativo di reazione, ci prova un paio di volte con Bastoni, ma senza davvero impensierire Provedel. I ritmi calano progressivamente, la Lazio si mette in modalità gestione, fa girare palla e al 62' trova l'affondo buono per il 3-0: Luis Alberto inventa, Immobile e Zaccagni rifiniscono, Milinkovic-Savic trova il fondo della rete. Cinquantesimo gol in A per lui. Da lì in poi c'è spazio solo per la girandola dei cambi (tra cui quello che premia l'esordiente Beck, classe 2005, tra le fila liguri) e per l'ordinaria amministrazione dei padroni di casa, che al primo minuto di recupero trovano anche il poker, ancora con Milinkovic, che servito da Hysaj beffa Provedel con uno splendido scavetto.

LE PAGELLE

Zaccagni 7 - Vivace, brillante, ispirato. L'azione che porta al vantaggio la imbastisce e la finalizza lui stesso con grande qualità. Serve anche a Milinkovic l'assist del 3-0.

Immobile 5,5 - Non è al top e si vede. Calcia in curva un rigore che si era procurato lui stesso dopo 40'', poi sparisce un po' dalla partita, lasciando il palcoscenico ai compagni di reparto. Da un suo affondo nasce il gol del 3-0 che chiude i conti.

Milinkovic-Savic 7,5 - Perno attorno a cui ruota tutta la squadra, prende in mano il centrocampo e non lo molla più, trovando anche una splendida doppietta che gli vale i gol numero 50 e 51 in Serie A.

Ampadu 4,5 - Dopo 40'' abbatte Immobile in area regalando alla Lazio la prima grande chance di passare in vantaggio. Graziato, si ripete poco dopo quando prima spiana la strada all'incursione di Zaccagni, poi si addormenta sull'assist di Felipe Anderson facendosi prendere alle spalle dall'attaccante biancoceleste.

Bastoni 6 - È uno dei pochi dello Spezia, insieme a Nzola, a cercare con continuità qualche sortita offensiva, provando a calciare verso la porta e a spaventare una difesa biancoceleste nel complesso davvero poco impegnata.

Holm 5 - Migliore in campo in occasione del derby vinto con la Samp, decisamente in ombra all'Olimpico. Spinge poco, troppo preoccupato da una fase difensiva comunque deficitaria.

IL TABELLINO

Lazio-Spezia 4-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (19' st Hysaj), Patric 6 (1' st Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6,5; Milinkovic-Savic 7,5, Cataldi 6 (33' st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6,5 (28' st Vecino 6); Felipe Anderson 6,5, Immobile 5,5 (19' st Pedro), Zaccagni 7.

Allenatore: Sarri (in panchina Martusciello) 7

Spezia (3-5-2): Dragowski 5,5; Ampadu 4,5 (20' st Amian 5,5), Caldara 5,5, Nikolau 5,5; Holm 5, Bourabia 5,5 (20' st Ekdal 5,5), Ellertsson 5,5 (20' st Agudelo 5,5), Bastoni 6, Kiwior 5 (37' st Beck sv); Gyasi 5 (30' st Sanca 5,5), Nzola 6.

Allenatore: Gotti 5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 12' Zaccagni (L), 25' Romagnoli (L), 17' st e 45'+1 st Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Ampadu (S), Gyasi (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• La Lazio ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta con Maurizio Sarri alla guida. In più, l’ultima volta che i biancocelesti avevano ottenuto tre successi di fila in campionato senza subire gol risaliva al marzo 2015 (quattro in quel caso con Stefano Pioli alla guida).

• La Lazio ha subito solo cinque gol in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2001/02 (cinque) i biancocelesti avevano incassato così poche reti dopo le prime otto partite stagionali di Serie A.

• A partire dal suo arrivo in Serie A (dal 2015/16), Sergej Milinkovic-Savic (51 reti) è uno degli unici due centrocampisti ad aver tagliato quota 50 gol nel torneo, insieme a Josip Ilicic (65).

• Quinta doppietta di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A, l’ultima risaliva allo scorso gennaio contro l’Empoli.

• Alessio Romagnoli è uno degli unici due difensori ad aver segnato in tutte le ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Leonardo Bonucci.

• 12 delle 15 reti di Mattia Zaccagni in Serie A sono state messe a segno in partite casalinghe, incluse tutte le ultime cinque.

• Nelle ultime tre stagioni (dal 2020/21) Ciro Immobile è il calciatore che ha sbagliato più rigori nei maggiori 5 campionati europei: sette errori dal dischetto su 19 tiri dagli 11 metri.

• Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha preso parte a più gol (tre reti e cinque assist) in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: otto.

• Mattia Zaccagni ha sia segnato che fornito assist in un singolo match per la prima volta con la maglia della Lazio in Serie A.

• L'ultima rete di Alessio Romagnoli in Serie A risaliva al 28/11/2021 in Milan-Sassuolo, le sue ultime quattro reti nel torneo sono tutte arrivate in gare interne.

• 150ª presenza in Serie A per Adam Marusic, tutte con la maglia della Lazio.