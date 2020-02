Serie A, Lazio-Spal 5-1: Immobile-Caicedo show, Inzaghi continua a sognare

LAZIO-SPAL 5-1

di

DANIELE PEZZINI

La Lazio batte 5-1 la Spal nella 22esima giornata di Serie A e torna a farsi sotto alla Juventus in classifica, a tre giorni dal recupero contro l'Hellas Verona. All'Olimpico va in scena una partita a senso unico, con le doppiette di Immobile e Caicedo che la chiudono già nei primi 45'. Nella ripresa c'è spazio per il primo gol in A del baby Adekanye e per il gol della bandiera di Missiroli. Lazio a - 5 dai bianconeri con una partita in meno. Lazio, un'altra manita: Spal annientata all'Olimpico lapresse

Doppiette di Immobile e Caicedo, primo gol in A per Adekanye





LA PARTITA

Il rullo compressore biancoceleste torna a mietere vittime. Dopo lo stop nel derby la Lazio si sbarazza della Spal con facilità e centra il sedicesimo risultato utile consecutivo, rimanendo a ridosso della Juventus in classifica. Agli uomini di Inzaghi basta un tempo per annientare una squadra incerottata, sbilanciata e in confusione totale fin dai primi minuti. La Spal, di fatto, non scende neanche in campo all'Olimpico, regalando occasioni a ripetizione a una Lazio tanto bella da vedere quanto spietata in fase realizzativa: 52 gol totali in stagione, di cui 25 firmati dal miglior Immobile di sempre. E mercoledì c'è il recupero col Verona, per accorciare a - 2 dai bianconeri e continuare a sognare.

Pronti via e i biancocelesti sono subito avanti: calcio d'angolo di Luis Alberto, spizzata di Lulic per Immobile, che si libera facilmente della marcatura di Bonifazi e insacca da due passi il gol numero 24 in campionato. Dopo lo shock iniziale la Spal prova a rispondere alzando il pressing, ma è una mossa che si rivela presto suicida. La Lazio trova infatti praterie in contropiede e nel giro di un quarto d'ora chiude i conti: prima Caicedo ribatte in rete il palo di Lazzari, poi Immobile trova la doppietta beffando Berisha con un pallonetto dal limite destro, dopo un'uscita folle del portiere albanese. L'unico sussulto ferrarese è un palo di Di Francesco, prima che la doppietta di Caicedo (su assist di uno scatenato Immobile) chiuda il primo tempo sul 4-0.

Nella ripresa il copione non cambia e la prima occasione capita sul sinistro di Adekanye, entrato da 30 secondi al posto di Caicedo. Il nigeriano sbatte su Berisha, ma per il suo primo gol in Serie A deve solo aspettare qualche minuto: al 58' taglio perfetto di Lazzari su imbeccata di Milinkovic, cross basso e arretrato per il classe '99 che non deve fare altro che buttarla dentro. La partita, inevitabilmente, si spegne e cala di ritmo e al 65' Missiroli mette dentro il gol della bandiera, dopo uno slalom solitario dettato forse dalla paura di un cartellino da parte dei difensori biancocelesti. L'ultima mezzora è solamente uno stanco trascinarsi verso il triplice fischio, che arriva puntuale al 90', senza recupero. Per la Lazio un'altra manita interna, dopo quella con la Samp, per la Spal un risultato pesante, che la fa sprofondare all'ultimo posto a pari punti col Brescia, ma con una differenza reti peggiore.



LE PAGELLE

Immobile 8 - Due gol, un assist e continui pericoli creati alla retroguardia avversaria, anche quando la partita è ormai in ghiaccio. Questa volta non c'è neanche la "scusa" dei rigori. Sale a quota 25 in campionato, rispondendo subito alla doppietta di CR7.

Caicedo 7,5 - La partnership con Immobile è ormai super collaudata. Con il bomber azzurro si trova a memoria e il gol del 4-0 è un piccolo gioiello per tempismo e precisione nel tiro.

Lazzari 7,5 - Cresce partita dopo partita. Non riesce a sbloccarsi, ma affonda come il burro nella retroguardia ferrarese e approffita degli spazi enormi lasciati dai suoi ex compagni per servire due assist.

Bonifazi 4,5 - Non giocava 90' in campionato dal 16 settembre e si vede. Colpevole di perdersi la marcatura sul gol che sblocca la partita, naufraga insieme a tutta la difesa della Spal in occasione delle altre marcature biancocelesti.

Strefezza 6 - Nel primo tempo è l'unico a dare vitalità a una formazione completamente spenta, con tanta corsa e qualche bell'affondo sulla destra. Una piccola scintilla nel buio in cui affonda la squadra.

Berisha 5 - Una gita fuori porta totalmente sconclusionata regala a Immobile il 3-0. Indeciso sull'uscita anche in occasione del 5-0 di Adekanye.

IL TABELLINO

Lazio-Spal 5-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Bastos 6, Acerbi 6, Radu 6 (72' Vavro 6); Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5, Luis Alberto 6,5, Lulic 6,5 (61' Jony 6); Caicedo 7,5 (49' Adekanye 7), Immobile 8.

Allenatore: Inzaghi 7,5

Spal (3-5-2): Berisha 5; Tomovic 5, Felipe 5 (67' Zukanovic sv), Bonifazi 4,5; Strefezza 6, Dabo 5 (70' Murgia sv), Missiroli 6, Castro 5,5 (75' Valdifiori sv), Reca 6; Floccari 6, Di Francesco 5,5.

Allenatore: Semplici 5

Arbitro: Giua

Marcatori: 3' e 29' Immobile (L), 16' e 38'Caicedo (L), 58' Adekanye (L), 65' Missiroli (S)

Ammoniti: 44' Milinkovic-Savic (L), 61' Di Francesco (S),80' Missiroli (S)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Sono 25 i gol di Ciro Immobile in questo campionato - dopo 21 partite di Serie A, nessun giocatore nella storia ha fatto meglio (25 reti anche Antonio Valentin Angelillo nel 1959).

• 124 gol nelle ultime 10 stagioni di Serie A per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile: è il giocatore che ha segnato di più nel periodo - superato Gonzalo Higuaín (122).

• La Lazio è imbattuta da 16 partite di Serie A: in una singola stagione ha fatto meglio solamente nel 1998/99 (17).

• La Lazio ha segnato in tutte le ultime 16 partite di campionato: in una singola stagione non ha una striscia più lunga dal 1993 (16 consecutive anche nel 2017).

• La Lazio ha segnato in tutte le ultime 25 partite casalinghe in Serie A: striscia più lunga dal 1993 (31).

• La Lazio ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe, striscia più lunga dal 2001 per i biancocelesti.

• Per la terza volta nella sua storia in Serie A la Lazio ha segnato almeno cinque gol in due gare interne di fila (1995 e 2017 le altre).

• Felipe Caicedo ha segnato in entrambe le ultime due partite da titolare con la maglia della Lazio in Serie A, dopo non aver trovato il gol nelle cinque precedenti.

• Due delle ultime tre volte in cui la Lazio ha segnato quattro gol nel primo tempo in Serie A sono state contro la SPAL: oggi e nel gennaio 2018.

• Ciro Immobile ha segnato nove gol in sei sfide di Serie A contro la SPAL da quando è alla Lazio, ha fatto meglio solo contro la Sampdoria (10, ma in due gare in più).

• 52 gol in 21 partite per la Lazio, che nella sua storia in Serie A ha fatto meglio solamente nel 2017/18 (56).