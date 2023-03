Serie A, Lazio-Roma 1-0: Zaccagni decide il Derby da Champions

LAZIO-ROMA 1-0

Vittoria di misura per i biancocelesti di Sarri in superiorità numerica per un'ora di gioco dopo l'espulsione di Ibanez

Le foto di Lazio-Roma: spettacolo a 360° all'Olimpico































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio ha battuto 1-0 la Roma nel derby della capitale in Serie A, allungando a +5 sui giallorossi nella corsa a un piazzamento nella prossima Champions League. In un clima da battaglia sportiva all'Olimpico, la prima svolta del match è arrivata al 32' con l'espulsione di Ibanez per somma di ammonizioni. In superiorità numerica la Lazio di Sarri ha accentuato il predominio del possesso palla, provando con pazienza a bucare il muro giallorosso. La giocata vincente è arrivata al 65' con l'imbucata di Luis Alberto toccata da Felipe Anderson per Zaccagni, glaciale a battere Rui Patricio sul secondo palo.

LA PARTITA

La capitale si è tinta di biancoceleste, in questa stagione come non mai in campionato visto il doppio successo della Lazio di Sarri sulla Roma di Mourinho, squalificato al ritorno. All'Olimpico è stato bissato l'1-0 dell'andata in favore della Lazio e paradossalmente con lo stesso protagonista negativo: Ibanez. Se all'andata un errore del difensore brasiliano spianò la strada per la rete della vittoria, in questo ritorno la sua espulsione al 32' ha condizionato pesantamente l'andamento della sfida che da quel momento in poi si è giocata completamente nella metà campo giallorossa.

In palio questa volta c'erano anche punti importanti nella affollata corsa a un posto in Champions League e anche per questo motivo la tensione in campo è stata palese fin dal primo minuto. Scaramucce, calcetti e qualche provocazioni di troppo hanno costretto l'arbitro Massa a fischiare molto fin da subito e a farne le spese, nei primi 32 giri d'orologio, è stato Ibanez che ha raccolto due cartellini gialli e la conseguente espulsione. Prima dell'episodio che ha svoltato il match solo una conclusione alta di Wijnaldum dal limite dell'area per la Roma e un'accelerata di Zaccagni con assist a Felipe Anderson per i padroni di casa.

Nella ripresa il copione è stato prevedibile: Lazio in pieno controllo del possesso palla e con un baricentro altissimo; Roma a difesa della propria porta con un 5-3-1 privato di Dybala, lasciato negli spogliatoi all'intervallo e giudicato non idoneo al clima da battaglia in campo. Ne è risultata una lezione di palleggio da parte della formazione di Sarri che solo con Luis Alberto ha spaventato Rui Patricio con due conclusioni dalla distanza e una ribattuta in scivolata di Mancini, prima della giocata giusta. Con una verticalizzazione dello spagnolo sporcata da Felipe Anderson, Zaccagni è scappato via al vertice dell'area di rigore trovando il destro a giro che è valso tre punti e l'ingresso nella storia delle stracittadine a tinte biancocelesti. Il gol, anzi l'autogol di Casale annullato per fuorigioco di Mancini sugli sviluppi dell'azione poco dopo il vantaggio è solo storia, ma di quella che non entra nelle statistiche. Quelle dicono che la Lazio è salita a 52 punti in classifica a +5 sulla Roma.

Nel finale di gara poi la tensione è sfociata in qualche parola e sbracciata di troppo costringendo Massa ad estrarre altri due cartellini rossi: uno a Marusic e l'altro a Cristante.

--

LE PAGELLE

Zaccagni 7,5 - La firma sul derby più importante degli ultimi anni è la sua ed è un autografo meritato. Il gesto tecnico per infilare la palla all'angolino è notevole, ma anche prima della buca d'angolo era stato tra i più intraprendenti e pericolosi per la Lazio.

Luis Alberto 7 - Le trame di gioco sono passate quasi tutte dai suoi piedi ed ha anche sfiorato in due occasioni la gioia personale dalla distanza. Prestazione autoritaria in mezzo al campo.

Romagnoli 7 - Vince tutti i duelli con Belotti sui palloni alti e a terra. Saltato una sola volta, per il resto guida la difesa senza mai andare in difficoltà né farsi sorprendere.

Ibanez 4 - Ci risiamo, protagonista in negativo nella partita più sentita dell'anno dai tifosi. Dopo l'erroraccio dell'andata che è costato la sconfitta, si fa espellere alla mezz'ora al ritorno collezionando due ammonizioni evitabili, soprattutto la seconda in zona di campo offensiva.

Dybala 5 - Il suo derby dura un tempo in cui mette insieme solo 7 passaggi. Con la inferiorità numerica della Roma sparisce dal campo e viene sacrificato all'intervallo, ma anche undici contro undici la sua qualità non si è mai vista.

Belotti 6 - Il "Gallo" il suo lo fa, provando a battagliare su ogni briciolo di pallone transiti dalle sue parti. Un compito decisamente complicato vista la solitudine in cui è stato chiamato a giocare.

--

IL TABELLINO

LAZIO-ROMA 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5,5, Casale 6, Romagnoli 7, Hysaj 6,5; Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 6, Luis Alberto 7; Pedro 6,5 (43' st Basic sv), F. Anderson 6,5, Zaccagni 7,5 (36' st Cancellieri sv). A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Antonio, Immobile, Romero, Radu, Lazzari, Gila, Floriani, Magro, Fares. All.: Sarri 7.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 4,5, Smalling 6, Ibanez 4; Zalewski 5, Wijnaldum 6 (21' st Matic 6), Cristante 6, Spinazzola 5,5; Dybala 5 (1' st Llorente 6 (33' st El Shaarawy 6)), Pellegrini 5,5 (38' st Solbakken sv); Belotti 6 (22' st Abraham 5,5). A disp.: Svilar, Boer, Celik, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic. All. Mourinho (in panchina Foti) 5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 20' st Zaccagni

Ammoniti: Luis Alberto, Romagnoli, Cancellieri (L); Mancini (R)

Espulsi: 32' Ibanez (R) per somma di ammonizioni; fine partita Cristante (R) e Marusic (L).

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Lazio ha ottenuto due successi in uno stesso campionato di Serie A contro la Roma per la prima volta dalla stagione 2011/12 (con Reja in panchina, in quel caso entrambe le volte 2-1).

• La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in due derby di Roma consecutivi in Serie A per la prima volta dal 2006/07.

• La Lazio è rimasta imbattuta in sei derby di fila giocati in casa in Serie A (4V, 2N) per la prima volta nella sua storia - l’ultimo successo giallorosso da squadra ospite risale allo 0-2 del 4 dicembre 2016 (reti di Kevin Strootman e Radja Nainggolan).

• Maurizio Sarri ha totalizzato 500 punti come allenatore in Serie A (incluse vittorie a tavolino): 146 vittorie, 62 pareggi e 47 sconfitte.

• Solamente il Barcellona (18) ha registrato più clean sheet della Lazio nei maggiori cinque campionati europei in corso (16).

• La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 16 occasioni nelle 27 gare giocate in questa Serie A, eguagliando il maggior numero di clean sheet ottenuti dai biancocelesti a questo punto di un torneo di massima serie (16 dopo 27 in incontri nel 1972/73).

• La Roma ha avuto il 31% di possesso palla in questa gara di Serie A contro la Lazio: da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05), è il possesso palla più basso registrato in un derby della Capitale dai giallorossi nella competizione.

• Nessun giocatore italiano ha segnato più di Mattia Zaccagni in questa Serie A (nove reti come Ciro Immobile).

• Solo Vincenzo Grifo (16) ha preso parte a più marcature di Mattia Zaccagni nei cinque grandi campionati europei in corso (13, frutto di nove gol e quattro assist).

• Nessun centrocampista ha segnato più gol di Mattia Zaccagni nel 2023: quattro come Adrien Rabiot.

• Negli ultimi sei derby della Capitale giocati in Serie A in cui la Roma ha registrato un cartellino rosso, la Lazio ha sempre conquistato i tre punti.

• Ibañez è stato il primo giocatore della Roma ad essere espulso in una gara di Serie A tra Roma e Lazio da Aleksandar Kolarov nel marzo 2019.

• Josè Mourinho è il primo allenatore della Roma a perdere due derby consecutivi di Serie A per la prima volta da Luis Enrique (tra il 2011 e il 2012).

• La sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 38 espulsioni in 58 incontri nel periodo.

• Ibañez ha collezionato oggi la sua 100ª presenza in Serie A.