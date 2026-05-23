Serie A, Lazio-Pisa 2-1: Sarri saluta con una vittoria in rimonta

© Getty Images
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Nella trentottesima e ultima giornata di Serie A la Lazio chiude con una vittoria casalinga all’Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. I biancocelesti sfiorano il vantaggio in avvio, ma al 23’ sono gli ospiti a stappare la partita: cross dalla destra di Aebischer e incornata vincente di Moreo. Dopo una bella parata di Furlanetto su Angori i padroni di casa si scuotono, completando la rimonta in meno di due minuti: prima (al 33’) Dele-Bashiru fa 1-1 con un colpo da biliardo dopo una bella giocata di Belahyane, poi al 35’ Pedro trova il sinistro a giro vincente e segna il 2-1 alla sua ultima partita in biancoceleste.
Nel secondo tempo i ritmi sono molto più bassi, Romagnoli (altro protagonista vicino all’addio) e compagni gestiscono il vantaggio senza rischiare eccessivamente. Sarri, con ogni probabilità all’ultima sulla panchina della Lazio, saluta con il nono posto finale (14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, 41 gol fatti e 40 subiti): il Pisa ritorna in Serie B chiudendo la stagione in ultima posizione, con 2 vittorie, 12 pareggi e 24 sconfitte.
IL TABELLINO
Lazio-Pisa 2-1
Lazio (4-3-3): Furlanetto 7; Marusic 6, Gila 6 (dal 1’ st Provstgaard 6), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (dal 37’ st Lazzari sv); Dele-Bashiru 7 (dal 37’ st Przyborek sv), Basic 6, Belahyane 6.5; Cancellieri 6 (dal 26’ st Maldini 6), Noslin 6, Pedro 7.5 (dal 16’ st Dia 6). All. Sarri. A disp. Pannozzo, Giacomone, Gigot, Hysaj, Patric, Farcomeni, Isaksen, Ratkov.
Pisa (3-5-2): Semper 6.5; Calabresi 5.5 (dal 32’ st Bettazzi sv), Canestrelli 6, Bozhinov 5.5; Leris 6 (dal 26’ st Cuadrado 6), Aebischer 6.5 (dal 16’ st Loyola 6), Akinsanmiro 5.5 (dal 1’ st Hojholt 6), Vural 5.5, Angori 6; Stojilkovic 6 (dal 16’ st Piccinini 5.5), Moreo 7. All. Hiljemark. A disp. Scuffet, Nicolas, Albiol, Stengs, Touré, Meister, Iling Junior, Durosinmi
Arbitro: Ferrieri Caputi.
Marcatori: 23’ Moreo (P), 33’ Dele-Bashiru (L), 35’ Pedro (L).
Ammoniti: Gila (L), Noslin (L); Piccinini (P)
LE STATISTICHE
187ª sfida disputata da Pedro in Serie A; lo spagnolo ha collezionato tutte queste presenze dopo avere compiuto 33 anni e negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Javier Zanetti, Fabio Quagliarella e Francesco Totti hanno giocato più gare nel torneo dopo avere superato questa età.
Questa è stata anche la 100ª vittoria per Pedro tra tutte le competizioni con la maglia della Lazio.
Quinto gol di Pedro in questa Serie A, tutti nel 2026; in questo anno solare, il classe ’87 è il giocatore più ‘anziano’ tra quelli che hanno segnato almeno cinque reti nei cinque maggiori campionati europei.
Pedro ha segnato cinque gol in questo campionato e nessun giocatore della Lazio ha fatto meglio nella Serie A 2025/26 (5G anche per Gustav Isaksen).
La Lazio ha chiuso il campionato senza alcun giocatore in doppia cifra per la seconda volta nelle ultime tre stagioni (dopo il 2023/24), dopo che dal 2010/11 aveva sempre avuto almeno un giocatore con 10 reti stagionali in Serie A.
Fisayo Dele-Bashiru è stato il 15° marcatore diverso per la Lazio in questa Serie A. Il centrocampista, che non segnava dal 9 febbraio 2025 contro il Monza, ha infatti realizzato il suo primo gol in questo campionato, il quarto nella massima serie.
Tijjani Noslin ha preso parte a tre reti nelle ultime quattro sfide disputate in Serie A (un gol, due assist), tante partecipazioni quante quelle messe insieme dall’olandese nelle sue prime 25 presenze in questo campionato (tre gol).
Secondo assist per Reda Belahyane alla sua 13ª presenza in questa Serie A, tanti quanti quelli serviti nello scorso campionato tra Hellas Verona e Lazio ma in 32 gare disputate.
150ª presenza per Luca Pellegrini nei cinque maggiori campionati europei, la 72esima in Serie A con la Lazio.
50ª presenza per Malthe Højholt in tutte le competizioni con il Pisa, la 17esima in Serie A nel torneo in corso.
Quello di Stefano Moreo è stato il 200° gol del Pisa in Serie A.
Stefano Moreo ha agganciato Giuseppe Incocciati (7G nel 1988/89) e Paolo Baldieri (7G nel 1985/86) al terzo posto della classifica dei migliori marcatori italiani del Pisa in una singola stagione di Serie A, dietro solo a Lamberto Piovanelli e Michele Padovano (rispettivamente 8G e 11G, entrambi nel 1990/91).
Sei delle sette reti di Stefano Moreo in questa Serie A sono arrivate in trasferta, nessun giocatore italiano ha realizzato più reti fuori casa rispetto all’attaccante del Pisa (sei appunto come Andrea Pinamonti) nel torneo in corso.
Il Pisa è la quarta squadra nelle ultime quattro stagioni a chiudere sotto i 20 punti il massimo campionato (dopo Sampdoria nel 2022/23, Salernitana nel 2023/24 e Monza nel 2024/25); in tutte le precedenti 18 stagioni dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), questo evento si era verificato solo col Pescara 2016/17.
Da quando allena in Serie A (dal 2014/15) soltanto nella sua annata di esordio (42 con l'Empoli) Maurizio Sarri aveva ottenuto meno punti in una stagione portata a termine, tra Serie A e Premier League rispetto a questa (54).
La Lazio chiuderà questo campionato al nono posto, il peggior piazzamento dei biancocelesti al termine di una stagione in Serie A dall'annata 2013/14: nona posizione anche in quel caso, sotto la guida di Vladimir Petkovic per la prima parte di campionato (17) e Edoardo Reja per la seconda (21).