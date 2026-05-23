Serie A, Lazio-Pisa 2-1: Sarri saluta con una vittoria in rimonta

Nel secondo tempo i ritmi sono molto più bassi, Romagnoli (altro protagonista vicino all’addio) e compagni gestiscono il vantaggio senza rischiare eccessivamente. Sarri, con ogni probabilità all’ultima sulla panchina della Lazio, saluta con il nono posto finale (14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, 41 gol fatti e 40 subiti): il Pisa ritorna in Serie B chiudendo la stagione in ultima posizione, con 2 vittorie, 12 pareggi e 24 sconfitte.