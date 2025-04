Serie A, Lazio-Parma 2-2: Ondrejka esalta i gialloblù di Chivu, poi Pedro riacciuffa il pari

Lazio e Parma hanno pareggiato una loro sfida in Serie A per la prima volta dal 10 novembre 2013 in casa dei gialloblù; il pari in casa dei biancocelesti mancava invece dal 20 maggio 2007 (0-0).

La Lazio ha pareggiato cinque gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’ottobre 1990 e il gennaio 1991 (sei in quel caso con Dino Zoff allenatore).

Jacob Ondrejka è il primo giocatore svedese a segnare una doppietta in Serie A con la maglia del Parma, in generale è il primo calciatore svedese a realizzarne una nel torneo da Zlatan Ibrahimović il 20 novembre 2021 col Milan (v Fiorentina); Ondrejka (classe 2002) è anche il più giovane calciatore del Parma a realizzare una marcatura multipla nel massimo campionato in corso.

Il primo gol segnato oggi da Jacob Ondrejka (2:19) è stato il più veloce realizzato dal Parma nel torneo da Enrico Delprato il 16 settembre scorso contro l’Udinese (1:56).

Pedro, otto gol in questo campionato, ha realizzato la sua seconda doppietta in Serie A, anche la prima era arrivata nel torneo in corso, il 9 febbraio scorso (v Monza).

Tra i giocatori con almeno otto reti realizzate nei cinque maggiori campionati in corso, solo Cristhian Stuani (8, classe 1986) è meno giovane di Pedro (otto, classe 1987).

Pedro ha segnato sette gol da subentrato in questa Serie A; nei cinque maggiori campionati europei in corso solo Alexander Sørloth (nove) ne conta di più (sette anche per Cristhian Stuani).

Per la seconda volta in questa Serie A, il Parma ha pareggiato quattro gare esterne di fila, la prima lo scorso novembre; in generale quella gialloblù è una delle due formazioni con più pari nel torneo (14, come la Juventus).

La Lazio ha trovato la rete in tutte le ultime 12 gare contro il Parma in Serie A; in generale, tra le squadre attualmente presenti nel massimo torneo solo contro Cagliari e Lecce (entrambe 14), i biancocelesti hanno una serie aperta di questo tipo più lunga che contro i gialloblù (12, anche contro l’Empoli).

Da quando Opta raccoglie il dato sugli assist (dal 2004/05), Emanuele Valeri è il primo difensore del Parma a fornire almeno sei passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A.

Quattro dei sei assist di Emanuele Valeri in questa Serie A sono arrivati nel 2025; in questo anno solare nel torneo solo Romelu Lukaku (sei) e Dodô (cinque) ne contano di più – il classe ’98 inoltre ha fornito un passaggio vincente in due gare di fila della competizione per la prima volta in carriera.

Luca Pellegrini ha fornito quattro assist in questa Serie A e solo nel 2019/20 ne ha fornito di più in una singola stagione del torneo (cinque, col Cagliari). Il calciatore ha servito due passaggi vincenti contro il Parma e nella competizione contro nessun’altra squadra ne conta di più (due anche contro Bologna e Sampdoria).

La Lazio è la squadra che ha segnato più reti con calciatori subentrati nella Serie A in corso (18).

Nella Serie A in corso la Lazio ha subito 10 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nello stesso periodo solo l'Hellas Verona (11) ne conta di più. I biancocelesti ne hanno invece subiti 11 nei primi 15’ del secondo tempo, meno solo di Atalanta e Cagliari (12 entrambe).

Milan Djuric ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in Serie A.