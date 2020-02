Serie A, Lazio-Inter: sfida tra difese di ferro e bomber di razza

VERSO LAZIO-INTER

Lazio-Inter è la partita più attesa della 24esima giornata di Serie A. Prima contro seconda, Conte contro Inzaghi, due modi diversi di interpretare lo stesso modulo (il 3-5-2), coppie gol da sogno (Immobile-Correa da una parte, Lukaku-Lautaro dall'altra), reparti centrali di qualità e soprattutto difese impenetrabili. Le migliori del campionato, con appena 20 gol subiti per parte. I riflettori sono tutti puntati sull'Olimpico di Roma, dal quale passa una bella fetta di Scudetto, con la Juventus spettatrice interessata. Ma quali saranno le chiavi della sfida?

BOMBER INCONTENIBILI

La Lazio si presenta al big match forte del secondo miglior attacco della Serie A, dietro solamente a quello dell'Atalanta. Immobile e Correa hanno trascinato i biancocelesti nella prima parte della stagione, prima che l'ex Siviglia venisse tormentato dagli infortuni e sostituito da Caicedo. Cambia il partner di Ciro, non i risultati: 53 gol complessivi finora, di cui 25 del bomber azzurro, 6 dell'argentino e 8 dell'ecuadoriano, che però contro l'Inter dovrebbe tornare in panchina. Dall'altra parte si ricompone la coppia Lu-La, capace di mettere a referto 29 gol su 48 complessivi di squadra. Per Conte la garanzia è soprattutto il belga, ben 12 gol in trasferta, come nessun altro in Europa.

LA QUALITÀ IN MEZZO AL CAMPO

La battaglia tra gli esterni avrà il suo peso: Candreva contro Jony da una parte, Young contro Lazzari dall'altra. Ma le sorti del match dipenderanno soprattutto dalla capacità di contenere gli uomini di maggior qualità degli avversari: Lucas Leiva avrà il compito di frenare le iniziative di Brozovic, mentre Vecino e Barella di intimidire Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Quest'ultimo, in particolare, vera anima del centrocampo biancoceleste e autore di qualcosa come 12 assist in campionato.

DIFESE DI FERRO

Sarà retorica, ma la conquista dello Scudetto, perché è di questo che stiamo parlando, passa soprattutto dal reparto arretrato. Lazio e Inter da questo punto di vista sono messe alla grande ed è proprio per questo che le prestazioni delle difese saranno la vera chiave della battaglia dell'Olimpico. Chi riuscirà a proseguire sulla scia di quanto fatto finora e annullare le iniziative offensive dell'avversario? I nerazzurri sono ancora orfani di Handanovic, ma possono contare su un De Vrij in forma strepitosa, oltre che sulla solidità di Skriniar e sull'esperienza di Godin, che dovrebbe essere preferito a Bastoni. Gli uomini di Inzaghi, invece, si affideranno al terzetto formato da Radu, Acerbi e Luiz Felipe, con la garanzia tra i pali di uno Strakosha che sta vivendo la sua migliore stagione in Serie A. Tanto che per lui sarebbe già pronto un maxi rinnovo di contratto.

Una delle corse Scudetto più appassionanti degli ultimi anni passa dunque da qui. Quelle che, parole di Conte, arrivano al rush finale con la Juve come due outsider sono pronte a sfidarsi in una partita dall'esito incertissimo. Sarà il terreno dell'Olimpico a dire chi può continuare a sognare.