Serie A, Lazio-Inter 3-1: primo ko per Inzaghi, Sarri momentaneamente in vetta

LAZIO-INTER 3-1

Lautaro risponde a Felipe Anderson, ma il tecnico biancoceleste la decide con i cambi: i gol di Luis Alberto e Pedro decidono il match

Lazio-Inter, le immagini del match











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 3-1 Lazio-Inter, secondo anticipo della 3a giornata di Serie A. All'Olimpico va in scena un match intenso ed equilibrato, che i biancocelesti sbloccano al 40' con un colpo di testa di Felipe Anderson. Lautaro agguanta il pari a inizio ripresa (51'), ma al 75' ci pensa Luis Alberto a riportare avanti i suoi con un gol-capolavoro. All'86', poi, il sigillo di Pedro che mette in ghiaccio la partita: primo ko per Inzaghi, scavalcato da Sarri in vetta.

LA PARTITA

Una grande iniezione di fiducia da un lato, un brusco ritorno sulla terra dall'altro. La Lazio di Sarri, dopo la deludente performance di Torino, si riscopre grande contro una delle principali candidate al titolo, esibendo fiducia nei propri mezzi, sprazzi di grande gioco e coesione di squadra. L'Inter di Inzaghi, invece, torna a esibire quei difetti che il roboante successo con lo Spezia aveva oscurato: complice la serata no di alcuni degli interpreti principali, Brozovic e Lukaku su tutti, la squadra fatica a lungo a creare i presupposti per segnare e poi si scioglie nel momento clou della partita, quando i cambi fanno la differenza. Decisivi quelli di Sarri, rivedibili quelli di Inzaghi, che ora ha davanti l'ostacolo Cremonese prima dell'attesissimo appuntamento col derby.

Il match è intenso e ruvido fin dai primi minuti, con i nerazzurri che gestiscono il possesso e provano a mettere sotto pressione la difesa avversaria, ma faticano a trovare rifornimenti per la LuLa. La Lazio si affida soprattutto ai contropiedi e al 16' è sua la prima grande occasione del match, con il sinistro incrociato di Immobile che sibila a fil di palo. La squadra di Inzaghi arriva a sfiorare il 70% di possesso, ma la manovra continua a non trovare sbocchi e Provedel si limita all'ordinaria amministrazione. I padroni di casa trovano coraggio col passare dei minuti e attorno al 35' vanno ancora vicini al vantaggio, ma la conclusione di Immobile, deviata da Skriniar, è respinta di riflesso da Handanovic. La maggior pericolosità degli uomini di Sarri si concretizza al 40', quando Milinkovic pesca Felipe Anderson con un cross pennellato nel cuore dell'area, il brasiliano sorprende Dimarco alle spalle e infila Handanovic per l'1-0. L'unica vera occasione del primo tempo per i nerazzurri era capitata poco prima sulla testa di Lukaku, ma il belga aveva colpito debolmente depositando tra le mani del portiere.

A inizio ripresa l'Inter prova a buttarsi in avanti, ma dopo 2' rischia di incassare il 2-0 in contropiede, con Handanovic attento a respingere in corner il destro a botta sicura di Immobile. L'insistenza nerazzurra viene però premiata al 6', quando sugli sviluppi di un calcio di punizione Lautaro prende in controtempo la difesa laziale e trova la zampata del pari. Passano pochi secondi e Dumfries ha la clamorosa chance di ribaltarla, ma Provedel è eccezionale a deviare in corner la zuccata dell'olandese. I biancocelesti appaiono un po' frastornati, Sarri allora sceglie di aumentare il tasso tecnico con l'ingresso di Luis Alberto e Pedro, mentre Inzaghi risponde con Gosens, Darmian e Dzeko per un impalpabile Lukaku. La scelta vincente si rivela quella del tecnico toscano, perché alla mezzora sono i due spagnoli a imbastire il gol del 2-1: appoggio di Pedro al limite, siluro all'incrocio di Luis Alberto. L'ex Barcellona, poi, si prende la scena all'86', quando trova il destro a giro sul secondo palo che mette al sicuro il risultato.

IL TABELLINO

Lazio-Inter 3-1

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 6 (26' st Hysaj 6), Patric 6,5, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6,5 (39' st Marcos Antonio sv), Vecino 6 (13' st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 6,5 (39' st Cancellieri sv), Immobile 5,5, Zaccagni 6 (13' st Pedro 7).

Allenatore: Sarri 7

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 6,5 (24' st Darmian 5,5), Barella 6 (32' st Correa 5,5), Brozovic 5, Gagliardini 5 (32' st Calhanoglu 5,5), Dimarco 5 (24' st Gosens 5,5); Martinez 6,5, Lukaku 5 (24' st Dzeko 5,5).

Allenatore: Inzaghi 5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 40' Felipe Anderson (L), 6' st Martinez (I), 30' st Luis Alberto (L), 41' st Pedro (L)

Ammoniti: Zaccagni (L), Marusic (L), Brozovic (I)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La Lazio ha vinto due gare casalinghe di fila contro l’Inter in Serie A per la prima volta da una serie di quattro successi in casa sui nerazzurri tra il 2010 e il 2014.

- L’Inter non incassava una sconfitta così precoce in campionato dalla stagione 2018/19, quando perse al debutto stagionale sotto la guida di Spalletti (0-1 vs Sassuolo).

- La Lazio con Sarri in panchina ha segnato almeno tre gol in due delle tre partite giocate contro l'Inter in campionato, cosa riuscita ai biancocelesti due volte nelle precedenti 21 sfide di Serie A contro i nerazzurri.

- L’Inter non subiva tre gol in un match di Serie A proprio dalla sfida di andata dello scorso campionato contro la Lazio all’Olimpico, il 16 ottobre 2021 (1-3).

- L’Inter ha interrotto una serie di sei vittorie di fila in Serie A, con una media di 2.8 gol segnati a partita nel parziale; l’ultima sconfitta nerazzurra risaliva al 27 aprile (1-2 vs Bologna).

- Per la seconda volta con Simone Inzaghi, l’Inter dopo due vittorie di fila ha mancato il successo alla terza gara stagionale in Serie A – 2-2 vs Sampdoria nel 2021/22.

- La Lazio non segnava due gol con due giocatori dalla panchina dal primo novembre 2020, con Immobile e Caicedo contro il Torino.

- Luis Alberto e Pedro sono il primo e il secondo giocatore a segnare un gol da subentrati nelle sfide tra Lazio e Inter in Serie A da Ogenyi Onazi, l'8 maggio 2013; da allora, tutti i successivi 53 marcatori sono partiti da titolari.

- Lautaro Martínez ha segnato nove gol nelle ultime 10 presenze in campionato; dallo scorso aprile è il giocatore ad ad aver realizzato più reti in Serie A.

- Tutti gli ultimi tre gol di Pedro in Serie A sono arrivati da subentrato, dopo che i primi sette con la Lazio erano arrivati partendo titolare

- Felipe Anderson ha segnato cinque reti contro l'Inter in Serie A, tutte su azione, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione.

- Sergej Milinkovic-Savic ha fornito 13 assist dall'inizio della scorsa stagione in Serie A, nessun centrocampista ha servito più passaggi vincenti nel periodo nei big-5 campionati europei.