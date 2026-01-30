Serie A, Lazio-Genoa 3-2: Cataldi riporta la vittoria ai biancocelesti con un gol al 100’

LE STATISTICHE

- Quello di Danilo Cataldi (99.39) è il secondo gol più tardivo segnato dalla Lazio in Serie A dal ritorno del campionato a 20 squadre (2004/05), dopo quello realizzato sempre su rigore dallo stesso Cataldi al minuto 102.36 contro il Torino il 4 ottobre scorso.

- La Lazio ha vinto una partita in cui ha subito più di una rete in Serie A per la prima volta dal ritorno in panchina di Maurizio Sarri e piùin generale per la prima volta dal settembre 2024 (3-2 vs Torino con Marco Baroni in panchina).

- Lazio-Genoa è la prima partita di Serie A in cui sono stati concessi tre calci di rigore da Fiorentina-Milan del 6 ottobre 2024.

- La Lazio è tornata a vincere in casa in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (2-0 vs Lecce), interrompendo una striscia di cinque incontri interni senza successi nella competizione (3N, 2P).

- Il Genoa ha perso una partita in Serie A per la prima volta nel 2026 e più in generale per la prima volta dallo scoros dicembre (1-3 vs Roma), interrompendo una striscia di cinque risultati utili consecutive nel massimo torneo (2V, 2N).

- Kenneth Taylor è il secondo centrocampista di nazionalità sportiva olandese a segnare un gol con la maglia della Lazio in Serie A, dopo Aron Winter.

- Vitinha ha segnato il suo terzo gol in questo campionato, pareggiando il suo record di marcature in una stagione con una singola squadra nei cinque principali campionati europei (tre anche con il Marsiglia nel 2023/24).

- Pedro ha segnato su calcio di rigore tutti i suoi ultimi tre gol in Serie A: lo spagnolo aveva realizzato dal dischetto soltanto una delle sue precedenti 28 marcature nella competizione.

- Sui quattro rigori realizzati da Pedro in Serie A, questo è il primo che lo spagnolo ha segnato in un match in cui è partito titolare.

- Kenneth Taylor è il l'ottavo giocatore di nazionalità sportiva olandese a trovare il gol con la maglia della Lazio in Serie A, dopo Aron Winter, Jaap Stam, Ricardo Kishna, Wesley Hoedt, Stefan De Vrij, Bobby Adekanye e Tijjani Noslin.

- Ruslan Malinovskyi ha segnato quattro gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione con la maglia del Genoa in Serie A (quattro anche nel 2023/24).

- Ruslan Malinovskyi ha segnato un gol in due partite consecutive per la quarta volta in carriera nei cinque principali campionati europei, la prima dal periodo novembre-dicembre 2023 (vs Frosinone ed Empoli in quel caso in Serie A).

- Ruslan Malinovskyi ha segnato due degli ultimi tre gol su rigore, dopo che dal dischetto aveva realizzato soltanto una rete in tutte le sue 28 marcature precedenti in Serie A.