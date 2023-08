Serie A, Lazio-Genoa 0-1: Retegui-gol, secondo ko per i biancocelesti

LAZIO-GENOA 0-1

Due gare e due sconfitte per Maurizio Sarri e la sua squadra, punita dal bomber della Nazionale: l'ex Tigre si sblocca in campionato e firma la vittoria del Grifone

Dopo la vittoria del Frosinone sull'Atalanta, la Serie A assiste a un'altra impresa nella seconda giornata. Questa volta è il Genoa a sorprendere tutti, sconfiggendo 1-0 la Lazio di Sarri: l'eroe del Grifone è Retegui, che segna la rete decisiva con un tap-in da rapinatore d'area. Mini-crisi per i biancocelesti, con due sconfitte in altrettante gare. Non basta l'assedio finale per evitare il ko casalingo e l'uscita tra i fischi dell'Olimpico.

LA PARTITA

Impresa del Genoa, che espugna l'Olimpico e sconfigge 1-0 la Lazio: l'eroe è Mateo Retegui, che firma la prima vittoria del Grifone nel suo ritorno in Serie A. Gilardino cambia modulo, virando sul 4-3-2-1 con Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle dell'ex Tigre, e la soluzione funziona subito. Dopo tre minuti infatti il centravanti della Nazionale impegna Provedel, che rischia grosso anche al 12', quando Vasquez centra il palo con un insidioso tiro-cross. L'avvio del Genoa viene premiato al 18', quando Retegui segna da rapinatore d'area in tap-in, dopo la deviazione del portiere sul tiro di Frendrup. Si tratta del primo gol per l'ex Tigre in Serie A, che scuote la Lazio. I biancocelesti faticano a sfondare il muro del Genoa e s'innervosiscono per una serie di contatti al limite in area, lasciati correre da Marinelli. La miglior occasione arriva nel recupero, con Bani ad evitare la rete di Kamada. Nella ripresa è forcing per la Lazio, vicinissima alla rete con Luis Alberto e Zaccagni. Sfiora il pareggio anche Immobile, che centra la traversa, e così Gilardino si copre: fuori Malinovskyi e Retegui per tornare alla difesa a tre, con Gudmundsson a supporto di Ekuban. Risponde subito Sarri, inserendo Castellanos e schierando quattro attaccanti più Luis Alberto: l'ex Girona sfiora subito la rete, così come Vecino, ma l'assedio della Lazio non crea altri pericoli. Il Genoa va a sua volta vicino al raddoppio con Ekuban e si difende con grande foga, uscendo vincente dall'Olimpico: 1-0 alla Lazio e prima vittoria in Serie A da tecnico per Gilardino. Due ko su due gare, invece, per Maurizio Sarri e i biancocelesti, che sono ultimi in classifica con Udinese, Empoli e Sassuolo.

LE PAGELLE

Luis Alberto 6.5 - Il faro della Lazio e della sua manovra offensiva è lui. Taglia e cuce, costruisce e prova ad inventare. Non sempre però le sue idee vengono seguite dai compagni.

Felipe Anderson 5.5 - La prima occasione del match è sua, poi sparisce pian piano dalla sfida. Vasquez prende le misure e il brasiliano non si rende più pericoloso, eclissandosi fino al cambio.

Retegui 6.5 - Con Gudmundsson è il migliore del Genoa. Lotta come un leone e si costruisce due occasioni. Una di queste porta al gol, arrivato con un movimento da rapinatore d'area dopo la respinta di Provedel.

Bani 6.5 - La difesa del Genoa appare tutt'altro che impenetrabile, ma l'ex Chievo e Bologna disputa una grande partita. In due occasioni, c'è il suo zampino nelle chances sfumate per la Lazio.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3) - Provedel 6; Lazzari 6, Casale 5.5, Romagnoli 5.5, Marusic 5.5 (22' st Pellegrini 6); Kamada 6 (22' st Vecino 6), Cataldi 6 (33' st Castellanos 6), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5.5 (22' st Isaksen 6), Immobile 6, Zaccagni 6. All. Sarri. A disposizione: Adamonis, Sepe, Furlanetto, Patric, Hysaj, Basic, Gila, Rovella, Sanà Fernandes.

GENOA (4-3-2-1) - Martinez 6.5; Sabelli 6 (40' st Martin sv), Bani 6.5, Dragusin 6, Vasquez 6; Frendrup 6 (25' st Thorsby 6), Badelj 6, Strootman 5.5; Malinovskyi 6 (25' st Hefti 6), Gudmundsson 6.5 (48' st Jagiello sv); Retegui 6.5 (25' st Ekuban 6). All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Aramu, Biraschi, Puscas, Fini.

Arbitro: Marinelli.

Marcatore: 18' Retegui (G).

Ammoniti: Cataldi (L), Frendrup (G), Malinovskyi (G), Pellegrini (L), Zaccagni (L), Immobile (L).

LE STATISTICHE

• Il Genoa ha segnato contro la Lazio nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta da aprile 2017 (rete di Simeone al 10° minuto).

• Per la seconda volta nelle ultime 10 stagioni, la Lazio ha perso le prime due gare di Serie A (in precedenza anche nel 2018/19 contro Napoli e Juventus).

• La Lazio ha perso in casa contro una neopromossa in Serie A dopo una imbattibilità di 37 partite interne (29V, 8N) e per la prima volta da gennaio 2011 (1-2 contro il Lecce).

• Mateo Retegui ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla terza conclusione in campionato.

• Il Genoa ha vinto contro la Lazio in Serie A per la prima volta da febbraio 2019 (2-1) e per la prima volta in trasferta da febbraio 2018 (2-1).

• Il Genoa ha vinto una partita in trasferta in Serie A per la prima volta da settembre 2021 (3-2 contro il Cagliari).

• Il Genoa ha battuto la Lazio nella gara di andata di Serie A per la prima volta da settembre 2014 (1-0),

• il Genoa ha vinto la prima trasferta stagionale in Serie A per la prima volta dalla stagione 2016/17 (3-1 contro il Crotone con Ivan Juric in panchina).

• Per la prima volta Maurizio Sarri ha perso contro il Genoa in Serie A, in precedenza otto successi e quattro pareggi..

• Maurizio Sarri ha raggiunto le 100 panchine con la Lazio considerando tutte le competizioni.

• Matias Vecino ha giocato la sua 250ª partita in Serie A.

• Caleb Ekuban e Filip Jagiello hanno raggiunto le 50 presenze in tutte le competizioni con il Genoa.