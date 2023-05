Serie A, Lazio-Cremonese 3-2: Sarri difende il secondo posto

LAZIO-CREMONESE 3-2

I lombardi rimontano due gol ai padroni di casa, ma crollano all'89' puniti da Milinkovic-Savic (doppietta): biancocelesti aritmeticamente alle Final Four di Supercoppa italiana

La Lazio supera 3-2 la Cremonese nella sfida della 37esima giornata di Serie A e conserva il secondo posto in classifica davanti all'Inter. I biancocelesti la sbloccano dopo appena 4' con un grande inserimento di Hysaj e pescano il raddoppio al 37' con Milinkovic-Savic. Nella ripresa però si sciolgono e nel giro di quattro minuti i lombardi prima accorciano con Galdames (54'), poi trovano il 2-2 grazie a un incredibile autogol di Lazzari (58'). A un minuto dal 90' ci pensa ancora Milinkovic, sugli sviluppi di corner, a siglare il gol che vale i tre punti e che qualifica aritmeticamente i suoi alle Final Four della Supercoppa italiana.

LA PARTITA

Pronti via e la Lazio è subito in vantaggio con una meravigliosa azione corale: Luis Alberto pesca in verticale Immobile, l'azzurro si inventa un grande assist per l'inserimento di Hysaj, che attacca alle spalle Ferrari e incrocia col sinistro alle spalle di Sarr. I padroni di casa gestiscono il possesso palla senza alzare i ritmi, ma al 23' rischiano grosso su una conclusione al volo di Tsadjout, che scuote l'esterno della rete. Alla mezzora Romagnoli ha la grande chance di raddoppiare sugli sviluppi di corner, ma il suo colpo di testa è troppo centrale per impensierire Sarr. Il portiere senegalese è attento anche sul destro dalla distanza di Luis Alberto, ma non può nulla al 37' quando Milinkovic-Savic anticipa tutti sul primo palo, assistito da Pedro, e girando col destro trova la rete del 2-0. I lombardi tentano una reazione d'orgoglio sul finale di frazione, che però si concretizza solo in una punizione insidiosa di Galdames allontanata da Provedel.

A inizio ripresa è proprio il cileno ad accorciare le distanze: il suo destro potente su invito di Valeri è leggermente deviato e si infila quasi all'incrocio, dove Provedel non può arrivare. La Lazio è in bambola e al 58' arriva l'incredibile 2-2 grigiorosso: cross dalla destra all'apparenza innocuo, Lazzari lo ammortizza verso la porta di Provedel ma lo fa in maniera maldestra, la palla batte sul palo e si infila in rete. L'ingresso di Felipe Anderson sveglia la squadra di Sarri ed è proprio il brasiliano a suonare la carica al 65', con un gran destro che trova però la risposta di uno strepitoso Sarr. Al 71' Immobile, lanciato nello spazio da Milinkovic, si divora il 3-2 e tre minuti dopo è lo stesso serbo a disperarsi, quando il suo colpo di testa viene salvato da Ferrari a un passo dalla linea di porta. Quando il destino del match sembra segnato, però, arriva il gol-vittoria: Sarr esce a vuoto su un corner, il pallone rimbalza davanti alla linea di porta e Milinkovic deve solo spingerlo dentro di testa.

Una rete liberatoria per l'Olimpico, che può festeggiare nel migliore dei modi l'addio al calcio di Radu e il decennale della Coppa Italia vinta nel 2013 in finale contro la Roma.

LE PAGELLE

Immobile 6 - Splendido l'assist per l'1-0 di Hysaj, poi tanta fatica nel trovare la porta e un gol divorato nell'unica vera chance che gli capita sul piede.

Lazzari 5 - Spinge tantissimo, ma è spesso frenetico e impreciso. Il goffo autogol che vale il 2-2 è il riassunto di una stagione per lui complicatissima.

Milinkovic-Savic 7 - La solita partita di sostanza, coronata da una doppietta da bomber d'area di rigore che vale i 3 punti. I tifosi sperano che non siano stati i suoi ultimi all'Olimpico.

Valeri 6,5 - Corsa e spinta costanti, è tra coloro che guida la carica a inizio ripresa e che contribuisce ad agguantare l'illusorio 2-2.

Tsadjout 5,5 - Ci prova più di Ciofani, ma è impreciso nelle due occasioni che gli capitano tra primo e secondo tempo.

Sarr 6 - Un paio di grandi parate, poi l'uscita a vuoto che spalanca la porta a Milinkovic e che costa la sconfitta.

IL TABELLINO

Lazio-Cremonese 3-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6,5 (35' st Pellegrini 5); Milinkovic-Savic 7, Vecino 6, Luis Alberto 6,5 (45'+1 st Basic sv); Pedro 6 (15' st Felipe Anderson 6), Immobile 6, Zaccagni 5,5 (45'+1 st Radu sv).

Allenatore: Sarri 6

Cremonese (3-4-1-2): Sarr 6; Bianchetti 5,5, Ferrari 5,5, Lochoshvili 6 (32' st Vasquez 5,5); Sernicola 6, Pickel 5,5, Meité 6, Valeri 6,5 (23' st Quagliata 6); Galdames 6,5 (23' st Castagnetti 6); Ciofani 5 (14' st Bonaiuto 5), Tsadjout 5,5.

Allenatore: Ballardini 6

Arbitro: Giua

Marcatori: 4' Hysaj (L), 37' e 44' st Milinkovic-Savic (L), 9' st Galdames (C), 13' st aut. Lazzari (C)

Ammoniti: Sernicola (C), Galdames (C), Zaccagni (L), Pellegrini (L)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La Lazio è l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a vantare tre centrocampisti con almeno otto reti realizzate in questa stagione: Sergej Milinkovic-Savic (nove), Felipe Andreson (nove) e Mattia Zaccagni (10).

- Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha partecipato a più gol in questa Serie A (17, frutto di nove reti e otto assist).

- La Lazio ha vinto entrambe le sfide stagionali contro la Cremonese in Serie A per la seconda volta, dopo il 1929/30.

- Da inizio febbraio, solamente il Napoli (34) ha conquistato più punti della Lazio in Serie A (33).

- Sergej Milinkovic Savic ha realizzato una doppietta in Serie A per la prima volta da ottobre 2022 (v Spezia, sempre all'Olimpico).

- Nessun centrocampista ha realizzato più doppiette di Sergej Milinkovic-Savic in questa Serie A (due come Adrien Rabiot).

- La Lazio ha incassato almeno due gol in due match casalinghi di Serie A consecutivi per la prima volta da dicembre 2021 (sconfitta 2-0 v Juventus e pareggio 4-4 v Lazio in quel caso).

- Primo autogol in questo campionato della Lazio, l'ultimo di un giocatore biancoceleste nella competizione prima di quello di Lazzari portava la firma di Patric v Genoa, il 10/04/2022.

- La Cremonese ha subito tre sconfitte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio scorso (v Inter, Lecce, Napoli in quel caso).

- La Cremonese ha beneficiato di un autogol in Serie A per la prima volta da quello di Luigi Sartor del Vicenza, il 5 maggio 1996.

- Nel campionato in corso, la Cremonese ha perso 21 partite: soltanto nel 1929/30, hanno subito più sconfitte (22 in quel caso) in Serie A.

- Primo gol in Serie A alla 31ª presenza per Pablo Galdames. Il centrocampista è il 12° marcatore diverso per la Cremonese nel torneo in corso.

- Elseid Hysaj ha ritrovato il gol in Serie A per la prima volta dopo 638 giorni (Lazio-Spezia del 28 agosto 2021).

- La Lazio è la squadra con cui Elseid Hysaj ha segnato più gol in Serie A (tre in totale, uno con l’Empoli e due con la maglia biancoceleste).