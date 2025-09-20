Serie A: la Juve prova l'allungo a Verona, il Milan cerca conferme a Udine

Alle ore 18.00 tocca invece a una delle due capoliste di Serie A: la Juventus va a Verona per provare a rimanere a punteggio pieno e in testa alla classifica (in attesa poi di Napoli-Pisa). Tudor deve rinunciare a Bremer dopo le fatiche del 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund. Sulle fasce ritorna Cambiaso dopo la squalifica, con Kalulu dall’altra parte. Yildiz e Conceicao saranno invece di supporto a Vlahovic, preferito a David e Openda. Per quanto riguarda l’Hellas confermata la coppia d’attacco con Orban e Giovane, con Nelsson al centro della difesa e Bradaric e Belghali sulle corsie laterali.