Serie A: la Juve prova l'allungo a Verona, il Milan cerca conferme a Udine

Archiviato l'esordio in Champions, la Juve torna in campo oggi a Verona per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri, a punteggio pieno, hanno la possibilità di allungare momentaneamente in classifica sul Napoli che scenderà invece in campo nel posticipo del lunedì contro il Pisa. Juve impegnata al Benetegodi alle 18, a seguire alle 20.45 il Milan di Allegri che cerca conferme nella insidiosa trasferta di Udine, definita dal tecnico rossonero uno degli snodi fondamentali del campionato. Il sabato di Serie A si apre alle 15 con la sfida al Dall'Ara tra Bologna e Genoa.
LA GIORNATA
Dopo il successo del Cagliari per 2-1 sul campo del Lecce nel Friday night di Serie A, il sabato del Campionato italiano offre tre sfide molto interessanti: il Bologna apre alle 15.00 ospitando il Genoa di Patrick Vieira. Dopo il ko contro il Milan la formazione di Italiano vuole i tre punti, e li cercherà inserendo Odgaard dal primo minuto in trequarti (in vantaggio su Fabbian). Anche i liguri cambiano poco: nel 4-2-3-1 di Vieira Carboni, Malinovskyi e Gronbaek agiranno alle spalle di Colombo.
Alle ore 18.00 tocca invece a una delle due capoliste di Serie A: la Juventus va a Verona per provare a rimanere a punteggio pieno e in testa alla classifica (in attesa poi di Napoli-Pisa). Tudor deve rinunciare a Bremer dopo le fatiche del 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund. Sulle fasce ritorna Cambiaso dopo la squalifica, con Kalulu dall’altra parte. Yildiz e Conceicao saranno invece di supporto a Vlahovic, preferito a David e Openda. Per quanto riguarda l’Hellas confermata la coppia d’attacco con Orban e Giovane, con Nelsson al centro della difesa e Bradaric e Belghali sulle corsie laterali.
La serata di Serie A va in scena a Udine, con i bianconeri che ospitano il Milan. Allegri in conferenza stampa ha invitato l’ambiente a non esaltarsi troppo dopo le due vittorie consecutive con Lecce e Bologna, evidenziando anche le difficoltà della trasferta di Udine. Max conferma i tre centrali Tomori-Gabbia-Pavlovic, nonostante il fastidio muscolare a metà primo tempo della gara precedente del serbo. Saelemaekers ed Estupinan sulle fasce, con Modric e Rabiot come perni del centrocampo. I dubbi per i rossoneri sono due: Fofana o Loftus-Cheek per lo slot di mezzala di destra e la presenza o meno di Pulisic a supporto di Santiago Gimenez. Sempre in attesa del rientro di Rafael Leao, previsto per il match contro il Napoli. Nessun cambio invece per l’Udinese, che punta forte sul duo centrale Kristensen-Solet. Atta in mezzo al campo con Piotrowski e Karlstrom, davanti toccherà a Iker Bravo e Davis.
