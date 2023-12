Serie A: la Fiorentina vince a Monza, decide Beltrán 

MONZA-FIORENTINA 0-1

Di Gregorio pasticcia al 7’ e regala il gol vittoria all'argentino, che lancia i viola al quarto posto

Monza-Fiorentina, le immagini del match























La Fiorentina vince 1-0 a Monza nella diciassettesima giornata di Serie A e si porta provvisoriamente al quarto posto in classifica con trenta punti, tre in meno del Milan. Decide la rete di Beltrán (la terza nelle ultime quattro partite di campionato), che al 7' intercetta un passaggio di Di Gregorio a Pablo Marì e decide di fatto l'incontro. Brianzoli che restano invece a quota ventuno e incassano il secondo ko consecutivo.

LA PARTITA

Partenza shock per il Monza, che al 6’ rischia di subire subito gol da Ikoné, poco deciso nella conclusione. Pochi secondi dopo passa la Fiorentina: Marì e Di Gregorio scambiano palla in area, Beltrán intuisce e mette in rete rimpallando il passaggio del portiere. Nemmeno il tempo di ripartire e Kouamé lancia in profondità l'ex Lille, che dribbla il portiere brianzolo ma si fa murare clamorosamente l'appoggio in rete da D’Ambrosio con tutto lo specchio a disposizione. Dopo un'altra occasione creata da Kayode, la squadra di casa crea la prima palla gol della propria partita, con la rovesciata di Akpa Akpro che lancia in profondità Colpani, bravo a toccare con l'esterno per Kyriakopoulos che in corsa calcia però alto. La squadra di Palladino cresce nel finale della prima frazione, ma non crea altre grandi occasioni prima di fine primo tempo. In avvio di ripresa Colombo e Ciurria rimpiazzano Pereira e Gagliardini, mentre Nzola rimpiazza Beltrán (out per una botta). L'ex Pordenone è subito pericoloso con un bel cross per Kyriakopoulos, che non riesce a trovare la porta in spaccata sul secondo palo. Italiano corre ai ripari ed inserisce Mina, passando a un 3-4-3 più conservativo date le difficoltà create dai padroni di casa. La mossa funziona, perché la formazione lombarda non riesce più a produrre gioco e i toscani riescono a restare spesso nella metà campo avversaria, inibendo le offensive del Monza. Nel finale Sottil entra e si crea poco dopo l'occasione del raddoppio con un mancino che termina di poco alto, mentre Ciurria calcia largo dalla distanza in pieno recupero. Finisce quindi 0-1 il match, con la Fiorentina che ritrova il successo in trasferta e sale al quarto posto a quota trenta punti (meno tre dal Milan, terzo) mentre per il Monza è il terzo ko nelle ultime quattro e le lunghezze in graduatoria restano ventuno.

LE PAGELLE

Di Gregorio 4.5: l'uomo che di solito salva i brianzoli questa volta li condanna alla sconfitta a causa del pasticcio in avvio di match (in compartecipazione con Pablo Marì);

Ikoné 5: errore clamoroso quello dell'ex Lille, che si dimostra ancora una volta poco concreto sottoporta e manca clamorosamente il raddoppio in avvio di partita;

Beltrán 7: il gol è la sintesi della sua partita. Si batte su ogni pallone e impensierisce perennemente il possesso avversario con il suo pressing prima di uscire a fine primo tempo per una botta;

Ranieri 6.5: partita di grande attenzione del centrale, che effettua due interventi fondamentali nel primo tempo e contribuisce in maniera decisiva al successo viola.

IL TABELLINO

MONZA-FIORENTINA 0-1

Monza (3-5-2): Di Gregorio 4.5; D’Ambrosio 6.5, Marì 5, Caldirola 5.5; P.Pereira 5.5 (dal 1’ st Ciurria 6.5), Gagliardini 5.5 (dal 1’ st Colombo 6), Pessina 6, Akpa Akpro 6, Kyriakopoulos 5.5 (dal 38’ st Birindelli sv); Colpani 6 (dal 16’ st V.Carboni 5.5), Mota 5.5 (dal 34’ st Vignato sv). A disposizione Sorrentino, Gori, Lamanna, Izzo, Cittadini, Carboni, Bettella, Bondo, Machin, Maric. All. Palladino.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6, Milenkovic 6.5, Ranieri 6.5, Biraghi 6; Arthur 6.5 (dal 32’ st Mandragora 6), Duncan 6 (dal 39’ st Amatucci sv); Ikoné 5 (dal 39’ st Sottil sv), Barak 6 (dal 10’ st Mina 6), Kouamé 6.5, Beltrán 7 (dal 1’ st Nzola). A disposizione: Christensen, Vannucchi, Parisi, Pierozzi, Infantino, Brekalo, Lopez. All. Italiano.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 7’ Beltrán

Ammoniti: Marí (M), Beltrán (F), Mina (F), Akpa Akpro (M), Kayode (F), D’Ambrosio (M), Ranieri (F)



LE STATISTICHE DI MONZA-FIORENTINA

Nel 2023 la Fiorentina è la squadra italiana che ha segnato più gol (108) nei cinque principali campionati europei considerate tutte le competizioni - più in generale, inoltre, solamente Manchester City (58) e Real Madrid (55) contano più gare con almeno una rete all'attivo rispetto alla Viola (52) nell'anno solare in corso.

A partire da inizio ottobre, tra i giocatori argentini impegnati nei cinque principali campionati europei solamente Lautaro Martínez (sette) ha segnato più gol di Lucas Beltrán (cinque) considerate tutte le competizioni.

Lucas Beltrán è il secondo giocatore della Fiorentina ad andare in gol per tre partite di fila in campionato nel 2023, dopo Nicolás González (in due occasioni - tra giugno e agosto e tra settembre e ottobre).

Il Monza ha perso tre delle ultime quattro partite in Serie A, tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 13 gare di questo campionato – i brianzoli hanno inoltre perso due gare di fila nella stessa edizione della massima serie per la prima volta dalle ultime due giornate del torneo 2022/23.

La Fiorentina ha collezionato 30 punti dopo le prime 17 giornate di campionato in due delle ultime tre stagioni, tante volte quante nelle precedenti otto annate nel torneo.

Il Monza non ha segnato in sei delle 17 partite affrontate in questo campionato, già tante volte quante nelle precedenti 32 partite affrontate in Serie A con Raffaele Palladino in panchina (sei).

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 19 uscite in massima serie.

Il Monza non ha segnato in due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (vs Milan e Salernitana).