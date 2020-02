Serie A: la battaglia scudetto fino allo snodo Juventus-Inter

CALENDARI SCUDETTO

L'ultima giornata di campionato ha accorciato ulteriormente le distanze in vetta: se l'Inter ha annullato il distacco dalla Juventus, la Lazio ne ha approfittato per portarsi a solo un punto dal primo posto. La battaglia per lo scudetto passerà attraverso due maxi-snodi da qui a inizio marzo: prima Lazio-Inter di domenica prossima, poi Juventus-Inter del primo marzo: diamo un'occhiata ai calendari delle tre contendenti.

La sconfitta di Verona rischia di lasciare pesanti strascichi in casa bianconera ma almeno le prossime partite di campionato possono dare una mano a Sarri a rientrare subito in carreggiata. Prima il Brescia in casa, poi la Spal in trasferta dove si incroceranno obiettivi scudetto e retrocessione. In mezzo anche la Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Ma il compito primario di Sarri è ritrovare gambe e gioco: così la Juve tornerà ad essere la vera favorita alla vittoria finale.

L'Inter è chiamata ad una specie di tour de force, avendo più partite da giocare nello stesso periodo a causa del doppio impegno di Europa League. La vera occasione per Conte è quella di avere il destino nelle proprie mani, pur non potendo contare sull'apporto di San Siro: da un lato gli scontri diretti contro Lazio e Juventus, dall'altro la consapevolezza di doverli affrontare all'Olimpico e allo Stadium. Ma se si vuole trasformare il sogno scudetto in realtà, il fattore campo non può diventare un ostacolo.

La Lazio dei record attende con fiducia e serenità l'Inter che, quantomeno, può diventare la partita per agguantare quel secondo posto sfumato pareggiando il recupero col Verona. Inzaghi, a differenza dei colleghi, può contare su una rosa meno ricca ma anche su un calendario più soft, non essendo più in corsa per Coppa Italia ed Europa League: meno partite, meno stress? Sta ai biancocelesti dimostrarlo.

I CALENDARI A CONFRONTO

JUVENTUS 54 punti: Milan-Juventus (Coppa Italia) 13 febbraio, Juventus-Brescia (Serie A) 16 febbraio, Spal-Juventus (Serie A) 22 febbraio, Lione-Juventus (Champions League) 26 febbraio, Juventus-Inter (Serie A) 1 marzo

INTER 54 punti: Inter-Napoli (Coppa Italia) 12 febbraio, Lazio-Inter (Serie A) 16 febbraio, Ludogorets-Inter (Europa League) 20 febbraio, Inter-Sampdoria (Serie A) 23 febbraio, Inter-Ludogorets (Europa League) 27 febbraio, Juventus-Inter (Serie A) 1 marzo

LAZIO 53 punti: Lazio-Inter (Serie A) 16 febbraio, Genoa-Lazio (Serie A) 23 febbraio, Lazio-Bologna (Serie A) 29 febbraio