Serie A: l'Udinese piega il Venezia, colpo salvezza del Verona

Udinese-Venezia rispecchia la follia dell'andata e finisce ancora 3-2, stavolta per i friulani, che rischiano la rimonta ma esultano nel finale. Il primo grande episodio è un cambio obbligato per Di Francesco: Stankovic, durante un rilancio, si fa male al ginocchio ed è costretto a uscire, con Joronen che prende il suo posto tra i pali. Dopo il cambio, l'Udinese prende coraggio e al 34' arriva la prima occasione con Ekkelenkamp che ci prova, trovando la prima parata del neoentrato. I lagunari non restano però a guardare e Yeboah rispondere, senza tuttavia impensierire Sava. La partita si sblocca ad inizio ripresa: cross di Kamara, uscita completamente sbagliata di Joronen e Lucca, di testa, non perdona. Gli ospiti incassano il colpo e dopo cinque minuti è 2-0: dopo un'altra indecisione del portiere insieme a Candé, la palla arriva a Lovric, che di destro conclude al volo e raddoppia. I friulani insistono e pure Thauvin ci prova dal limite, sfiorando il palo. Poi, all'improvviso, ecco che Nicolussi Caviglia trova un capolavoro su punizione e riapre la partita. E, come all'andata, ecco la rimonta, stavolta però "solo" col pareggio: calcio d'angolo, buca mezza difesa bianconera e Gytkjaer è l'ultimo a toccare per il 2-2. L'Udinese, però, ha la forza di vincerla con l'azione di Solet che sfonda sulla sinistra e mette dentro per Bravo che d'esterno mette in porta.