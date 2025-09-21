Serie A: Krstovic-show, l'Atalanta travolge il Torino

LA PARTITA

Il nerazzurro continua a rimanere indigesto al Torino, che viene travolto in casa dall'Atalanta: secco 3-0 per Juric nel segno di Krstovic, autore di una doppietta. Inizia subito con un ritmo alto la Dea, schiacciando il Toro che si fa vedere solo con Vlasic. Juric è però sfortunato, venendo costretto a giocarsi due cambi nella prima mezz'ora: si infortunano Zalewski (risentimento al flessore) e Hien. La sua Atalanta comunque non ne risente, contro un Torino non pervenuto e inerme come contro l'Inter. I granata vengono colpiti al 30' dal rasoterra di Krstovic e affondano, subendo subito il 2-0 di Sulemana in tap-in (35'). Passano tre minuti ed ecco il tris di Krstovic, che firma la sua doppietta sull'assist dell'ex Southampton: è 3-0 per l'Atalanta al riposo, nessuna reazione dei granata. La ripresa si apre con un triplo cambio per Baroni, che passa al 4-2-3-1: dentro Tameze, Adams e Casadei. Il Torino si risveglia, solo grazie a Simeone: tripla chance per la rete della bandiera. Risponde però subito l'Atalanta, vicinissima al poker con Sulemana: para Israel. Al 72' Carnesecchi blocca la possibile svolta della sfida, parando il rigore di Duvan Zapata e respingendo anche il tentativo di tap-in. Strepitoso l'ex Cremonese, sul penalty causato da Kossounou, e l'Atalanta si esalta ancora: Bellanova sfiora il gol con un tiro al volo alla van Basten. Nei minuti finali ecco la riconciliazione e il rientro di Ademola Lookman, che rivede il campo all'86' e dimostra di essere parecchio indietro di condizione. Non ci sono altri squilli per l'Atalanta, che travolge il Torino all'Olimpico: 3-0 senza appello per i granata, fermi a 4 punti e contestati dai tifosi. Sale a quota 8, invece, la Dea: secondo successo di fila per Juric.