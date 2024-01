Serie A, Juventus-Sassuolo 3-0: Vlahovic e Chiesa riportano i bianconeri a -2 dalla vetta

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

Doppietta dell'attaccante serbo con due gol dalla distanza, poi il tris calato da Chiesa nel finale. La Juventus torna in scia all'Inter

Juventus-Sassuolo: le foto della partita



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus ha chiuso la ventesima giornata di Serie A battendo 3-0 in casa il Sassuolo nell'ultimo posticipo. All'Allianz Stadium ha brillato nel primo tempo la stella di Vlahovic autore della doppietta decisiva con due mancini vincenti dalla distanza. Al 15' il serbo ha sbloccato il match sorprendendo Consigli con un sinistro secco, poi si è ripetuto al 37' direttamente da calcio di punizione dal limite. Nella ripresa grande parata di Szczesny su Berardi per blindare il risultato e tris calato da Chiesa all'89'. Bianconeri di nuovo a -2 dall'Inter capolista.

LA PARTITA

La Juventus vince e convince, ma soprattutto a distanza di diversi giorni risponde al successo dell'Inter con la stessa moneta ovvero i tre punti. La corsa a due in testa alla classifica, lontano da tutti, può continuare e con il 3-0 al Sassuolo la formazione di Allegri ha avuto la capacità di mettere pressione sui nerazzurri ormai distanti in Arabia Saudita con una vittoria costruita completamente nel primo tempo con le frecce scagliate da Vlahovic, splendente in questo 2024.

Dopo Frosinone e Salerno, infatti, l'attaccante serbo ha deciso di tornare ad essere un fattore anche davanti ai propri tifosi e per farlo ha utilizzato al meglio il proprio mancino con due saette che hanno condannato i riflessi di Consigli. Alla prima vera azione offensiva infatti la Juventus è passata in vantaggio dopo un quarto d'ora di controllo senza affondare. Un sinistro a giro quello di Vlahovic che è finito alle spalle del portiere del Sassuolo portando con sé anche la voglia di chiudere anzitempo la partita contro un avversario sonneggiante. Dopo il vantaggio la squadra di Allegri ha aumentato l'aggressività a centrocampo approfittando della superiorità numerica al centro, concedendo ai neroverdi solo due ripartenze di Laurienté disinnescate da Szczesny ma avvicinandosi pericolosamente all'area avversaria. Proprio da una punizione conquistata al limite da Miretti è arrivata la perla del raddoppio di Vlahovic con l'aiuto della traversa. Lo stesso serbo e Rabiot prima dell'intervallo hanno cercato il tris, ma senza fortuna.

Nella ripresa il copione della gara è cambiato con la Juventus che si è ripresentata in campo con un atteggiamento più timido e al risparmio, abbassando il baricentro e rallentando il palleggio ma allo stesso tempo dando più coraggio al Sassuolo. Gli scambi di Laurienté e Berardi hanno portato i neroverdi a giocare nella metà campo bianconera, ma l'inerzia a favore si è scontrata con i riflessi di Szczesny che sul contropiede in campo libero di Berardi si è superato con una parata di riflesso eccezionale (tiro deviato) che ha spento le velleità offensive della squadra di Dionisi. Con Weah e Chiesa la Juventus ha provato a sfruttare gli spazi in attacco, ma alla fine il risultato è cambiato solo per un errore in uscita del Sassuolo che ha consentito a Milik e a Locatelli di apparecchiare il tris del rientrante Chiesa.

--

LE PAGELLE

Vlahovic 7,5 - Due perle dal limite a certificare il ritrovato feeling con il gol, con la porta, con i tifosi, con tutti insomma. Nel primo tempo è scatenato per voglia e pericolosità, sempre alla ricerca della tripletta.

Yildiz 6,5 - Per una volta non ha timbrato il cartellino e, sembra strano per un 2005 ai primi passi in Serie A, è già una notizia. Galleggiando sulla trequarti con velocità e tecnica però spacca spesso la fase difensiva del Sassuolo.

Cambiaso 7 - A destra, a sinistra, da mezzala. Ovunque lo metti lui garantisce un rendimento sopra la media con grande affidabilità. Una piacevole conferma per Allegri partita dopo partita. A referto l'assist per Vlahovic, per gradire.

Szczesny 6,5 - Per scacciare i fantasmi della gara da incubo dell'andata usa le proprie armi: tranquillità e riflessi. Nel primo tempo sbriga l'ordinaria amministrazione due volte su Laurienté, poi cala l'asso nella ripresa con una parata di riflesso a una mano su Berardi dopo una deviazione.

Laurienté 5,5 - All'andata ha segnato l'unico gol del suo campionato, allo Stadium prova a ripetersi ma questa volta non trova la versione peggiore di Szczesny. Leggermente più brillante delle ultime uscite, ma la sua versione migliore è un lontano ricordo.

Consigli 5 - I due gol di Vlahovic, come sottolineato, sono delle perle dal limite, ma in entrambe le occasioni il portiere che ha festeggiato le 600 presenze poteva fare di più.

--

IL TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Rugani 6, Bremer 6,5, Danilo 6; Cambiaso 7 (42' st Alex Sandro sv), Miretti 6 (12' st Weah 6), Locatelli 6,5, Rabiot 6,5, Kostic 6 (36' st Iling jr sv); Yildiz 6,5 (12' st Chiesa 7), Vlahovic 7,5 (36' st Milik 6,5). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Hasa. All.: Allegri 7.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5; Pedersen 6, Ferrari 5,5, Erlic 5 (1' st Ruan 5), Viti 5,5 (30' st Missori 6); Boloca 4,5, Henrique 5,5; Berardi 5 (25' st Castillejo 5,5), Thorstvedt 5 (25' st Volpato 5,5), Laurienté 5,5 (39' st Mulattieri sv); Pinamonti 5. A disp.: Pegolo, Cragno, Bajrami, Lipani, Ceide, Alvarez. All.: Dionisi 5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 15' Vlahovic, 37' Vlahovic, 44' st Chiesa

Ammoniti: Erlic, Ferrari (S)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Dusan Vlahovic è diventato il giocatore più veloce a segnare una doppietta con gol da fuori area con la Juventus dall'inizio di una partita in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05): 37 minuti.

• La Juventus ha vinto otto delle prime 10 gare casalinghe in questo campionato (2N) per la prima volta dalla stagione 2019/20 (nove in quel caso – 1N).

• Dusan Vlahovic ha preso parte a un gol in quattro gare di fila in Serie A (quattro reti e due assist) per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021 (sei in quel caso con la Fiorentina).

• Da quando ha esordito con la Juventus in Serie A (2021/22), solo Cristiano Biraghi (cinque) ha realizzato più reti su punizione diretta di Dusan Vlahovic nella competizione (quattro).

• Era dal 31 agosto 2022 contro lo Spezia (9’) che Dusan Vlahovic non realizzava una rete da fuori area nella prima frazione di gioco in Serie A.

• A partire dalla scorsa stagione di Serie A (2022/23), solo Giorgio Scalvini (tre – dicembre 2003) è più giovane di Fabio Miretti (tre – agosto 2003) tra i giocatori che hanno fornito almeno tre passaggi vincenti nella competizione.

• Era dal 23 settembre 2017 vs Torino (Dybala al 16’ e Pjanic al 40’) che la Juventus non realizzava due reti dalla distanza contro una stessa avversaria nella prima frazione di gioco in Serie A.

• Solo contro il Bologna (sei) Federico Chiesa ha realizzato più reti che contro il Sassuolo in Serie A (quattro).

• A partire dalla scorsa stagione (2022/23), solo il Nottingham Forest (20) ha concesso più reti da fuori area del Sassuolo nei Top-5 campionati europei in corso (18, al pari del Leicester).

• Il Sassuolo ha subito gol per 16 trasferte di fila per la prima volta in Serie A – superato il record negativo di 15 gare esterne consecutive con almeno una rete concessa nel torneo registrato tra aprile 2021 e febbraio 2022.

• Dall’inizio dello scorso dicembre, solo il Frosinone (sei) ha incassato più sconfitte del Sassuolo in campionato (cinque – 1V, 1N).

• Il Sassuolo ha disputato oggi la sua 400ª gara in Serie A – diventando così la 38ª squadra della storia a raggiungere questo traguardo in campionato dalla nascita del girone unico (1929/30).

• Samu Castillejo ha tagliato il traguardo delle 100 gare in Serie A – lo spagnolo è alla sua 14ª presenza con il Sassuolo in questo campionato.