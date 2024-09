Serie A, Juventus-Napoli 0-0: Motta e Conte si annullano allo Stadium

JUVENTUS-NAPOLI

Il big match di Torino finisce senza reti, Politano e Koopmeiners non puniscono le difese. Infortunio per Meret

Juve-Napoli: il film del big match













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 0-0 il big match della quinta giornata di Serie A tra Juventus e Napoli: terza partita di fila senza gol per i bianconeri di Thiago Motta, che salgono a 9 punti a -1 da Conte, che torna allo Stadium e strappa un pari. Le più grandi occasioni sono nel secondo tempo per Politano e Koopmeiners, che concludono a giro senza punire le rispettive difese. Infortunio a fine primo tempo per Meret, sostituito da Caprile.

Vedi anche Serie A Juventus-Napoli, la moviola: tocco orientato di Olivera, manca una punizione a due in area ai bianconeri

LA PARTITA

Terzo 0-0 di fila per la Juventus, Antonio Conte resta a +1 sui bianconeri nel giorno del suo ritorno a Torino: questi i verdetti del primo big match della quinta giornata di Serie A, una sfida che non resterà di certo nella storia di un dualismo che negli ultimi anni ha regalato tante emozioni. La prima parte del match dell'Allianz Stadium, infatti, vede le squadre schermarsi alla perfezione, con le occasioni che arrivano soltanto dopo la mezz'ora. La prima è per McTominay che ci prova dalla distanza trovando l'opposizione di Di Gregorio, attento poi anche su una punizione di Politano sulla quale Lukaku fa da ostacolo visivo. Nel mezzo, la tegola per gli azzurri, con Meret che esce per infortunio muscolare: al 36', al suo posto, entra Caprile. I bianconeri, invece, sono tutti in una serie di cross, sui quali è bravo in diverse occasioni Buongiorno.

La ripresa si apre con un colpo di scena: Motta lascia negli spogliatoi Vlahovic, mai davvero nel vivo dell'azione bianconera, inserendo Weah. Al 55', Politano va vicinissimo all'1-0, ma il suo sinistro a giro finisce alto sopra la traversa. Episodio pochi minuti dopo: Olivera alleggerisce verso Caprile che blocca, ma Doveri non concede la punizione a due in area, poi la Juve sfiora al 70' il vantaggio con il destro di Koopmeiners. Due minuti dopo, triplo cambio di Conte, che cambia tutto il reparto offensivo: escono Kvaratskhelia, Lukaku e Politano per Folorunsho, Simeone e Neres. Motta risponde "solo" con Thuram al posto di McKennie, ma il match resta bloccato. L'ultimo acuto è proprio di Weah, poi arriva il triplice fischio di Doveri. La Juve resta ancora senza gol in campionato dopo il 3-1 al Psv in Champions, Conte conserva il minimo vantaggio sui bianconeri ma ora rischia il sorpasso dell'Inter.

IL TABELLINO

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie (35' st Thuram); Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (1' st Weah). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Cabal, Rouhi, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Mbangula. All.: Motta

Napoli (4-3-3): Meret (36' Caprile); Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (42' st Gilmour), McTominay; Politano (28' st Neres), Lukaku (27' st Simeone), Kvaratskhelia (27' st Neres). A disp.: Contini, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte

Arbitro: Doveri

Ammoniti: McKennie (J), Motta (J)

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

LE PAGELLE DEL NAPOLI

LE STATISTICHE

La Juventus ha ottenuto tre pareggi consecutivi a reti inviolate in Serie A per la quinta volta nella sua storia; prima di questa serie, l’ultimo precedente risaliva al maggio 1992 con Giovanni Trapattoni allenatore.

La Juventus è la formazione che ha pareggiato più match nel 2024 nei maggiori cinque campionati europei: 13 su 25 (52%), subito dietro troviamo il Napoli (11 pareggi su 25 match).

La Juventus non ha subito reti nelle prime cinque gare stagionali di un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia; l’unico precedente nel 2014/15 con Massimiliano Allegri in panchina (cinque anche in quel caso).

La Juventus non ha subito reti per sei gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre-novembre 2023 (sei anche in quel caso), mentre quattro clean sheet interni consecutivi non arrivavano nella competizione dal periodo tra l’ottobre 2022 e il gennaio 2023 (cinque in quel caso).

La Juventus è l’unica squadra che non ha ancora subito gol nei maggiori cinque campionati europei del 2024/25.

Questo è solo il secondo pareggio nelle ultime 15 sfide tra Juventus e Napoli in Serie A (sei vittorie bianconere e sette azzurre nel periodo); prima di quello odierno l’ultimo pari tra le due squadre nel torneo era arrivato il 6 gennaio 2022 (1-1 sempre in casa della Juventus).

Il Napoli ha pareggiato la prima partita in questa Serie A; l’ultimo pari nella competizione era arrivato infatti il 26 maggio scorso contro il Lecce (0-0).

La Juventus ha ottenuto due clean sheet interni di fila contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra aprile 2012 e novembre 2013 (tre in quel caso con in panchina proprio Antonio Conte).

Per la seconda volta negli anni 2000, la Juventus non ha trovato la rete per tre partite di fila in Serie A; l’unico precedente nel periodo tra febbraio e marzo 2011 con Luigi Delneri in panchina (tre anche in quel caso).

Il Napoli ha ottenuto due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2023 (v Juventus anche in quel caso ed Hellas Verona).

Nessuna partita si è conclusa con meno tiri in porta rispetto a Juventus-Napoli (due) nella Serie A in corso; due conclusioni nello specchio della porta anche in Juventus-Roma dello scorso 1 settembre.

A partire dalla Serie A 2004/05 questo è stato l’incontro tra Juventus e Napoli con meno tiri in porta (due) nella competizione.

Teun Koopmeiners ha giocato contro il Napoli la sua 100a partita in Serie A.

Matteo Politano ha giocato la 200ª partita con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni mentre Frank Anguissa ha disputato oggi contro la Juventus la 100a gara in Serie A.

La Juventus (24 anni e 361 giorni) ha schierato oggi la sua formazione titolare più giovane in una sfida contro il Napoli in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.