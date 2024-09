Juventus-Napoli, la moviola: tocco orientato di Olivera, manca una punizione a due in area ai bianconeri

LA MOVIOLA

Episodio controverso nel secondo tempo dello Stadium, Cesari: "Tocco volontario di Olivera al portiere". Ammonito Motta

© Getty Images Grandi proteste della Juventus nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Intorno all'ora di gioco un episodio controverso nell'area degli azzurri ha mandato su tutte le furie il pubblico bianconero e il tecnico Thiago Motta, ammonito per proteste nell'occasione. Nell'occasione l'esterno sinistro del Napoli Olivera anziché rinviare il traversone ha accomodato il pallone al centro dell'area verso Caprile con il portiere che ha bloccato la sfera con le mani. "Olivera voleva chiaramente passarla al portiere come si vede dal tocco orientato verso il compagno - secondo il nostro Graziano Cesari -. In quella situazione l'arbitro avrebbe dovuto fischiare un calcio di punizione a due in area per la Juventus".

L'episodio ha fatto infuriare gli spettatori allo stadio che hanno subissato di fischi il direttore di gara, ma anche la panchina bianconera. A farne le spese con una ammonizione è stato Thiago Motta che, sempre secondo il direttore di gara, ha ecceduto nelle proteste.

Nonostante l'errore, il giudizio di Graziano Cesari sulla direzione di gara di Doveri è positiva: "Sereno, sicuro, deciso, autorevole. Basta e avanza questo per definire ottimo l'arbitraggio di Doveri. In aggiunta alla sua pregevole direzione di gara dialoga e sorride. Così non lo avevamo mai visto! L’ unico errore, a mio parere, resta sul retropassaggio di Olivera".