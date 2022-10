Serie A, Juventus-Empoli 4-0: Rabiot lancia i bianconeri

JUVENTUS-EMPOLI 4-0

Seconda vittoria di fila in campionato per i bianconeri in gol con Kean, McKennie e Rabiot

L'11a giornata di Serie A si apre con Juventus-Empoli 4-0. All'Allianz Stadium la squadra di Allegri ha firmato per la prima volta due vittorie consecutive in campionato sbloccando subito il match con la zampata all'8' di Kean. Nel primo tempo l'Empoli ha preso in mano il controllo del match ma senza mai impensierire oltremodo Szczesny e nella ripresa la Juventus ha sfruttato i corner di Cuadrado per dilagare. Al 56' McKennie ha svettato in area firmando il raddoppio poi all'82' è toccato lo stesso destino a Rabiot, che in pieno recupero ha firmato la seconda doppietta stagionale.

LA PARTITA

Massimiliano Allegri ha chiesto continuità alla sua Juventus dopo la vittoria nel derby e contro l'Empoli i suoi giocatori l'hanno accontentato. Per la prima volta in questa Serie A i bianconeri hanno vinto due partite di fila in campionato e nel 4-0 contro i toscani si sono visti buoni segnali di reazione, soprattutto nella ripresa. Prima dell'intervallo, infatti, la Juventus è ricaduta nella trappola dei primi venti minuti ad alta intensità per poi rintanarsi in difesa, ma nel secondo tempo - anche grazie ai calci d'angolo chirurgici di Cuadrado - non c'è stata storia fino al dilagare nel finale.

Quella dello Stadium è stata la serata di Kean, bravo a muoversi in area dopo otto minuti per vincere il duello con De Winter e battere Vicario per l'1-0 immediato, ma soprattutto sempre in partita anche in fase difensiva con un paio di recuperi che hanno fatto passare in secondo piano un paio di errori sottoporta. Dopo l'inizio aggressivo però, forte anche del vantaggio acquisito, nel primo tempo la Juventus ha lasciato giocare l'Empoli, bravo ed efficace fino alla trequarti bianconera e poi incapace di creare veri pericoli a Szczesny esponendosi a qualche ripartenza che lo stesso Kean e McKennie non hanno sfruttato.

Nella ripresa il copione è cambiato subito. Il palleggio dell'Empoli, coraggioso nei primi minuti, è stato spazzato via al 56' dal colpo di testa di McKennie sul corner di Cuadrado, abile a svettare su Stojanovic per il momentaneo 2-0 che ha dato sicurezza e tranquillità alla Juventus. Da lì in poi non c'è stata partita contro un Empoli sbilanciato e che si è esposto diverse volte a contropiedi in inferiorità numerica, affidandosi al talento di Vicario in porta - decisivo prima e dopo le altre reti bianconere - ma cadendo ancora sotto i colpi di Rabiot che tra l'82' da corner e il 94' in inserimento ha rivestito i panni del bomber come contro il Maccabi firmando la doppietta.

--

LE PAGELLE

McKennie 7 - Lui corre, dice Allegri. Ma salta anche e tanto, come dimostrato nel gol di testa del 2-0 che lo riporta in gol dopo una vita in campionato. In mezzo al campo poi conferma le parole del tecnico bianconero, corre, corre, corre.

Kean 7 - Sblocca subito il match e lo mette sui binari preferiti della Juventus. Ha anche l'occasione, anzi più di una per la doppietta ma non la trova un po' per imprecisione e un po' per frenesia. Al resto pensano i centimetri del fuorigioco che gli annulla il gol.

Danilo 7 - Nella strana difesa a tre lui gioca sulla sinistra ed è il più affidabili di tutti. Una sola sbavatura che recupera alla grande in scivolata, per il resto tutta ordinaria amministrazione. Si concede il lusso di un assist in pieno recupero dimostrando grande gamba.

Parisi 6,5 - Partita a costante proiezione offensiva per l'esterno di Zanetti che va anche un paio di volte al tiro spaventando l'avversario. Preciso in pressione e palleggio.

Satriano 5 - L'Empoli tiene molto il possesso e crea buone trame nella metà campo della Juventus, ma negli ultimi metri manca il giocatore in grado di fare la differenza in queste partite. Nervoso, si prende giallo e sostituzione.

--

IL TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 4-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 7, Bonucci 6, Rugani 6 (34' st Alex Sandro sv); Cuadrado 6,5, McKennie 7 (20' st Paredes 6), Locatelli 6,5, Rabiot 7, Kostic 6,5 (40' st Iling sv); Vlahovic 5 (20' st Milik 6); Kean 7 (34' st Miretti sv). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Soulé, Fagioli. All.: Allegri 6,5.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 5,5, De Winter 5,5, Luperto 5,5, Parisi 6,5; Haas 5,5 (43' st Degli Innocenti sv), Marin 6, Bandinelli 6 (30' st Henderson 6); Pjaca 5,5 (17' st Bajrami 5,5); Destro 5,5 (30' st Lammers 6), Satriano 5 (17' st Baldanzi 5,5). A disp.: Ujkani, Seghetti, Cacace, Walukiewicz, Ekong, Fazzini, Ebuehi, Cambiaghi, Guarino. All.: Zanetti 6.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 8' Kean, 11' st McKennie, 37' st Rabiot, 49' st Rabiot

Ammoniti: Cuadrado, Rabiot (J); Satriano, Haas (E)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Per la prima volta in questo campionato, la Juventus ha vinto due gare di Serie A consecutive.

• La Juventus ha vinto una gara di Serie A con quattro gol di scarto per la prima volta da dicembre 2020 (4-0 in trasferta contro il Parma).

• Adrien Rabiot ha segnato due doppiette in questa stagione considerando tutte le competizioni: aveva realizzato una sola marcatura multipla in carriera in precedenza (nel 2015 con il PSG).

• Due dei quattro giocatori nati dall'1/1/2000 in poi con almeno 17 gol segnati in Serie A giocano nella Juventus: Kean (17) e Vlahovic (57); tra di loro Traoré (18) e Raspadori (19).

• La Juventus ha vinto due incontri casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2022 (v Spezia e Salernitana).

• La Juventus ha ottenuto il clean sheets numero 6 in questa Serie A: nessuna squadra ne ha ottenuti di piú (sei anche la Lazio).

• Filip Kostic è il giocatore della Juventus che ha fornito piú assist in questa Serie A (tre): dal 2018/19, l'esterno serbo ha collezionato 47 assist nei maggiori cinque campionati europei, meno solo nel periodo di Thomas Muller, Lionel Messi e Kevin De Bruyne.

• 17° gol in massima serie per Moise Kean. L'Empoli è la squadra contro la quale l'attaccante ha realizzato più reti in Serie A (tre).

• Da quando gioca in Serie A (2020/21) Weston McKennie ha segnato 5 gol di testa: solo Sergej Milinkovic-Savic (7) ne ha segnati di piú con questo fondamentale tra i centrocampisti nel periodo.

• La Juventus ha vinto per la terza volta un match con almeno 3 gol di scarto in questo campionato (Sassuolo, Bologna, Empoli): nella scorsa Serie A non ci era mai riuscita.

• Cinque dei nove gol in Serie A di Weston McKennie sono arrivati di testa, tre di questi su assist di Cuadrado.

• Era dalla gara contro il Parma del 21 aprile 2021 che Juan Cuadrado non forniva due assist in una singola gara di Serie A.

• Nelle 12 partite della Juventus in Serie A in cui Moise Kean ha segnato, i bianconeri hanno trovato i tre punti in 11 di queste 12 sfide (1P).

• Quattro degli ultimi sei gol in Serie A della Juventus sono arrivati su sviluppo di calcio d'angolo.

• La Juventus ha segnato quattro dei suoi 17 gol in questo campionato nei primi 10 minuti di gioco, piú di qualsiasi altra squadra in questa Serie A.

• Era dal 16 aprile vs l'Udinese che l'Empoli non subiva gol nei primi 10 minuti di gioco in Serie A.

• L’Empoli non ha mai vinto nelle sei gare giocate di venerdì in Serie A (1N, 5P).