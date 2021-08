Serie A, Juventus-Empoli 0-1: l'era post-CR7 inizia con un clamoroso ko

JUVENTUS-EMPOLI 0-1

Bianconeri pericolosi solo nei primi 20', poi il gol di Mancuso che decide il match e regala i primi tre punti ad Andreazzoli

di

DANIELE PEZZINI

L'era post-Cristiano Ronaldo inizia con un clamoroso ko in casa contro l'Empoli. La Juventus crolla 1-0 allo Stadium nella seconda giornata di Serie A, rimandando ancora l'appuntamento col primo successo stagionale. I bianconeri partono forte, ma vengono puniti al 21' da un gol di Mancuso e non riescono più a reagire, nonostante l'ingresso di tutte le bocche da fuoco a disposizione. Un altro passo falso per Allegri dopo il pari di Udine. Juventus-Empoli, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

La Juve di Allegri ancora non ingrana. Se contro l'Udinese erano stati i due infortuni di Szczesny a rovinare una prestazione tutto sommato buona, contro l'Empoli la squadra bianconera si scopre ancora molto simile a quella della passata stagione, con tutti i difetti del caso: estremamente fragile dietro, ma soprattutto confusionaria, disordinata e imprecisa davanti. L'allenatore livornese dovrà lavorare molto per ridare identità a un gruppo che sembra averla smarrita completamente e la sosta, in questo senso, arriva probabilmente nel momento peggiore. A portarsi via lo scalpo della Vecchia Signora è una squadra tosta, cinica, ma anche capace di mettere in luce tutti i suoi talenti. Andreazzoli esce dallo Stadium con un risultato storico e con la consapevolezza di avere tra le mani un gruppo sul quale poter costruire una grande stagione.

Vogliosi di far bene davanti al ritrovato pubblico i bianconeri partono con un ritmo a dir poco forsennato, provando a schiacciare subito l'avversario. Dopo 4' Vicario deve superarsi su una bella conclusione defilata di Chiesa, che si ripete al 12' al termine di una meravigliosa serpentina, trovando ancora attentissimo il portiere dei toscani. Dopo la sfuriata iniziale dei padroni di casa l'Empoli si riassesta e alla prima occasione colpisce: bell'affondo di Bandinelli sulla sinistra, dopo un paio di rimpalli fortunosi il pallone finisce a Mancuso che anticipa tutti e beffa Szczesny per lo 0-1. La risposta bianconera è affidata manco a dirlo al destro di Chiesa, neutralizzato per la terza volta da Vicario in corner. Il gol incassato però innervosisce gli uomini di Allegri, che cominciano a sbagliare molti appoggi e a scoprire il fianco a diversi contropiedi. Attorno alla mezzora Dybala protesta per un contatto in area con Luperto, piuttosto evidente al replay ma non visto né da Ghersini né dal Var. È l'ultimo sussulto bianconero di un primo tempo opaco e tutt'altro che convincete

A inizio ripresa Allegri mette subito in campo Morata al posto di un evanescente McKennie, ma la musica non cambia. La squadra resta prevedibile, gli errori tecnici si sprecano, la palla non arriva mai dove dovrebbe e la grande personalità dell'Empoli continua a creare più di un grattacapo a Szczesny. Gli ingressi di Locatelli, Bernardeschi e Kulusevski aumentano il peso offensivo dei bianconeri, ma la squadra resta completamente smarrita, incapace di creare azioni pericolose e in costante affanno sui contropiedi avversari. I ragazzi di Andreazzoli quasi si limitano a gestire, trattenendo il fiato solo nel finale su un'incursione di Locatelli. La palla però sibila a lato e la gioia dei toscani può esplodere.

LE PAGELLE

Dybala 5 - Il giocatore che aveva guidato la squadra a Udine sparisce, ingabbiato dalla difesa empolese, spesso costretto ad abbassarsi moltissimo per sopperire all'assenza di fantasia a centrocampo e impreciso anche nei dribbling e nelle conclusioni. Serata storta sotto ogni punto di vista.

Chiesa 6,5 - Ci prova tre volte nel primo tempo trovando sempre i guantoni di Vicario. È l'unico in grado di creare pericoli concreti e si sbatte molto anche in fase di ripiegamento.

McKennie 5 - Allegri lo schiera nel ruolo di incursore alle spalle di Dybala e Chiesa con l'obiettivo di sfruttare i suoi inserimenti e non dare punti di riferimento, ma lui gioca pochissimi palloni e si perde subito tra le maglie del centrocampo avversario. Fuori dopo un primo tempo impalpabile.

Mancuso 7 - Primo gol in Serie A a 29 anni, allo Stadium, contro la Juventus, decisivo per una vittoria storica. Una serata semplicemente da ricordare.

Bandinelli 7,5 - Come conto la Lazio è lui a prendersi la palma del migliore in campo per l'Empoli. La sua spinta è inesauribile, i suoi inserimenti sempre pericolosi. Da una sua iniziativa alle spalle di Cuadrado nasce l'azione che porta al gol che decide il match.

Luperto 7 - Ruvido, ma sempre puntuale nelle chiusure. Non fa girare quasi mai Dybala togliendo alla Juve una delle sue armi più pericolose.

IL TABELLINO

Juventus-Empoli 0-1

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6; Cuadrado 6,5 (37' st De Sciglio sv), Bonucci 5,5, De Ligt 6, Alex Sandro 5,5; Bentancur 5 (21' st Locatelli 6), Danilo 6, Rabiot 5,5 (10' st Bernardeschi 5,5); McKennie 5 (1' st Morata 5,5); Chiesa 6,5 (21' st Kulusevski 6), Dybala 5.

Allenatore: Allegri 5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6,5, Luperto 7, Ismajli 7, Marchizza 6,5; Haas 6, Ricci 6,5, Bandinelli 7,5 (35' st Zurkowski sv); Bajrami 7 (25' Stulac 6); Mancuso 7 (28' st Pinamonti 6), Cutrone 6,5 (35' st Henderson sv).

Allenatore: Andreazzoli 7,5

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 21' Mancuso (E)

Ammoniti: Stojanovic (E), Cutrone (E), Ismajli (E), Bernardeschi (J), Danilo (J)

Espulsi:

LE STATISTICHE

-La Juventus non ha trovato il successo nelle prime due partite stagionali di Serie A soltanto per la terza volta negli ultimi 52 campionati disputati nella massima serie (dopo il 2010/11 e il 2015/16).

- La Juventus ha perso la 10ª partita interna di Serie A da quando gioca allo Stadium (2011/12) - il 30% di queste sconfitte è arrivato nel 2021 (3/10).

- L'Empoli ha vinto per la prima volta in casa della Juventus in Serie A, dopo 12 trasferte in cui aveva registrato 11 sconfitte e un pareggio.

- La Juventus ha perso due partite consecutive contro squadre neopromosse in Serie A (Benevento a maggio e Empoli oggi) per la prima volta dal 1999.

- La Juventus ha perso due partite interne consecutive contro squadre neopromosse in Serie A per la prima volta nella sua storia nella competizione.

- L'Empoli ha trovato il successo contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 1999, anche in quel caso per 1-0.

- L'Empoli ha segnato un gol in trasferta contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal gennaio 2006 (rete di Sergio Almirón), interrompendo una striscia di cinque gare senza reti in casa dei bianconeri.

- La Juventus ha subito almeno un gol per nove partite interne consecutive in tutte le competizioni per la prima volta dal settembre 2011, sotto Antonio Conte.

- Juan Cuadrado ha giocato oggi la sua 300ª partita in Serie A, diventando il terzo colombiano a raggiungere questo traguardo nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Iván Córdoba (323) e Cristián Zapata (311).