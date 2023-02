Serie A, Inter-Udinese 3-1: Inzaghi ritrova subito i tre punti

INTER-UDINESE 3-1

Lovric risponde al rigore di Lukaku, nella ripresa ci pensano Mkhitaryan e Lautaro: il Milan resta a distanza e il Porto è avvisato

L'Inter batte 3-1 l'Udinese nel quarto anticipo della 23esima giornata di Serie A e sale a quota 47 punti in classifica, rispondendo alla vittoria del Milan e tenendo a distanza i cugini. A sbloccare il match di San Siro è un rigore di Lukaku (20'), che non segnava in campionato addirittura dalla prima giornata. I bianconeri rispondono con la rete in contropiede di Lovric allo scadere del primo tempo (43'), ma al 73' ci pensa Mkhitaryan, con un bel destro al volo, a riportare avanti i suoi. All'89' arriva poi la rete del solito Lautaro a chiudere i conti. I nerazzurri si rialzano immediatamente dopo il passo falso con la Samp e si preparano al meglio all'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto in programma mercoledì.

LA PARTITA

Inzaghi opta per un mini turnover in vista della Champions, tenendo a riposo Onana, Skriniar, Calhanoglu e Lautaro. Sottil sceglie invece Thauvin per far coppia con Beto, arretrando di qualche metro Pereyra. Dopo neanche un quarto d'ora il tecnico bianconero perde Ebosse per infortunio, ma prima di riuscire a sostituirlo con Masina viene gelato dall'episodio che sblocca la partita: Walace si immola per impedire a Dumfries di calciare a botta sicura verso la porta, ma facendolo travolge l'olandese e dopo una on field review Dionisi decide di assegnare il penalty all'Inter. Sul dischetto si presenta Lukaku, che prima si fa ipnotizzare da Silvestri, poi lo trafigge nell'angolino quando l'arbitro fa ripetere per invasione dell'area. Il match è intenso e molto ruvido, ma estremamente avaro di emozioni. I ragazzi di Inzaghi sembrano in grado di gestire l'1-0 senza grossi rischi, ma poco prima dell'intervallo vengono puniti su una ripartenza: Pereyra pesca Lovric completamente dimenticato sulla sinistra, lo sloveno entra in area, si accentra e batte Handanovic con un siluro sotto la traversa. Allo scadere del primo tempo la chance di tornare avanti capita sulla testa di Acerbi, ma Silvestri è attento a bloccare in presa bassa e le squadre vanno a riposo sull'1-1.

Inter-Udinese, le immagini del match



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

L'Inter prova a buttarsi in avanti a inizio ripresa, costruisce molto ma fatica a trovare sbocchi, con L. La prima buona chance capita al 65' a, ma sul sinistro dell'armeno è attento Silvestri. Al 66' Inzaghi inserisceper provare a vincerla, ma al 72' l'occasione enorme è per, che su un erroraccio di Becao si ritrova. Passa un minuto ed è l'Udinese ad avere la clamorosa chance di ribaltarla in contropiede, ma. L'azione si ribalta ancora e questa volta l'Inter passa: cross arretrato di, splendido. A due minuti dalla fineha sul destro la possibilità di chiuderla, ma spreca malamente tentando un. Passano pochi secondi e il destino (nelle sembianze di un bel lancio di D'Ambrosio) gli serve l'occasione di rifarsi: questa volta

LE PAGELLE

Lukaku 6 - Ritrova il gol in campionato dopo oltre 6 mesi e questa è la notizia più importante. Lavora abbastanza bene spalle alla porta, ma si vede poco nel cuore dell'area e da un suo pallone perso a centrocampo nasce il gol dell'1-1.

Brozovic 6,5 - Non partiva titolare in campionato da prima del Mondiale, disputa un ottimo primo tempo gestendo al meglio entrambe le fasi. Poco più di un'ora in campo in totale, buon test in vista dell'Europa.

Mkhitaryan 7 - Pur senza scintillare con le giocate garantisce la solita qualità e pulizia in mezzo al campo. Il voto sale grazie a un gol tanto bello quanto decisivo.

Thauvin 6 - Sottil lo lancia per la prima volta da titolare, lui risponde con una prova generosa e pulita sul piano tecnico, ma è spesso troppo lontano dalla porta per far valere le sue doti da finalizzatore.

Lovric 6,5 - Una prova di grande sostanza sul piano fisico e tecnico, a cui aggiunge il gol del pareggio che illude i suoi per mezz'ora.

Beto 5 - Tanta corsa, ma scarsa presenza offensiva, condita da parecchi errori sul piano tecnico.

IL TABELLINO

Inter-Udinese 3-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Darmian 5,5 (1' st D'Ambrosio 6), Acerbi 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5, Barella 6, Brozovic 6,5 (21' st Calhanoglu 6), Mkhitaryan 7 (39' st Gagliardini sv), Dimarco 6,5 (34' st Gosens 6); Dzeko 5,5, Lukaku 6 (21' st Martinez 6,5).

Allenatore: Inzaghi 6,5

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 5,5, Ebosse 6 (18' Masina 6); Ehizibue 6, Pereyra 6,5 (30' st Samardzic 6), Walace 5, Lovric 6,5 (30' st Arslan 6), Udogie 6; Thauvin 6 (16' st Success 5,5), Beto 5 (30' st Ebosele 6).

Allenatore: Sottil 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 20' rig. Lukaku (I), 43' Lovric (U), 28' st Mkhitaryan (I), 44' st Martinez (I)

Ammoniti: Lukaku (I), Masina (U), Darmian (I), Bijol (U)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- L’Inter ha vinto cinque incontri interni consecutivi contro l’Udinese in Serie A per la seconda volta nella storia, dopo i cinque tra il 1984 e il 1989.

- L’Udinese ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 18 gare esterne nella competizione.

- Nessun difensore è stato coinvolto in più gol in casa rispetto a Federico Dimarco in questa Serie A: cinque (tre reti e due assist), come Carlos Augusto e Theo Hernández.

- Henrikh Mkhitaryan è andato a segno a San Siro in Serie A per la prima volta dal 23 aprile 2022, però in quell’occasione da avversario con la maglia della Roma.

- Lautaro Martínez ha trovato la rete da subentrato in Serie A per la prima volta dallo scorso 30 agosto, contro la Cremonese.

- Romelu Lukaku ha ritrovato il gol in Serie A 189 giorni dopo il precedente (13 agosto 2022 contro il Lecce); il belga non andava a segno in casa nella competizione dal 23 maggio 2021, proprio contro l’Udinese.

- Prima di Romelu Lukaku, l’ultimo giocatore ad aver trasformato tutti i primi 13 rigori calciati in Serie A era stato Paulo Dybala, tra il 2014 e il 2017.

- Sandi Lovric è il secondo giocatore sloveno che ha segnato all’Inter in questa Serie A, dopo Jaka Bijol proprio nella gara d'andata.

- Quello di Sandi Lovric è il 100° gol segnato dall’Udinese contro l’Inter in Serie A (alla 100ª sfida tra le due formazioni nella competizione).

- Roberto Pereyra ha servito il suo sesto assist in questa Serie A, uno in più rispetto a tutta scorsa stagione in campionato (cinque).