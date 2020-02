Serie A, Inter-Sampdoria rischia di essere recuperata il 20 maggio

DIPENDE DALL'EUROPA LEAGUE

La sicurezza prima di tutto, e ci mancherebbe altro. Ma ora che Inter-Sampdoria è stata rinviata e che c'è il forte rischio che le prossime partite di Serie A si giochino a porte chiuse per il coronavirus, la Lega Calcio e le squadre stanno studiando il calendario per capire quando verrà recuperato un match decisivo sia per le sorti dello scudetto che della lotta salvezza. Se i nerazzurri arrivassero in finale di Europa League non ci sarebbe altra soluzione che il 20 maggio, solo quattro giorni prima della fine del campionato. L'Inter dovrà rivedere i suoi piani

Il ragionamento ovviamente si fa per eccesso, quindi ipotizzando che l'Inter faccia strada sia in Europa (ottavi vicini visto il 2-0 in casa del Ludogorets) che in Coppa Italia (dove parte in svantaggio visto l'1-1 casalingo contro il Napoli). A quel punto, aggiungendo le due soste per le nazionali (25 marzo e 1 aprile), si arriverebbe giocoforza sino a mercoledì 20 maggio come unico slot disponibile per il recupero del match contro la Sampdoria.

IL POSSIBILE CALENDARIO INTER

27 febbraio: Inter-Ludogorets (Europa League); 1 marzo Juventus-Inter (Serie A); 5 marzo Napoli-Inter (Coppa Italia); 8 marzo Inter-Sassuolo (Serie A); 12 marzo andata ottavi Europa League; 15 marzo Parma-Inter (Serie A); 19 marzo ritorno ottavi Europa League; 22 marzo Inter-Brescia (Serie A); 25 marzo sosta nazionali; 1 aprile sosta nazionali; 5 aprile Inter-Bologna (Serie A); 9 aprile andata quarti Europa League; 11 aprile Verona-Inter (Serie A); 16 aprile ritorno quarti Europa League; 19 aprile Inter-Torino (Serie A); 22 aprile Spal-Inter (Serie A); 26 aprile Roma-Inter (Serie A); 30 aprile andata semifinale Europa League; 3 maggio Inter-Fiorentina (Serie A); 7 maggio ritorno semifinali Europa League; 10 maggio Genoa-Inter (Serie A); 13 maggio finale Coppa Italia: 17 maggio Inter-Napoli (Serie A); 20 maggio: Inter-Sampdoria (Serie A)?; 24 maggio Atalanta-Inter (Serie A).