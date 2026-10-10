Serie A, Inter-Parma 3-0: nerazzurri dominanti a San Siro, amara la prima di Gilardino

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L’Inter torna alla vittoria in Serie A, grazie al netto 3-0 sul Parma nella 6ª giornata di campionato a San Siro. Sucic, Calhanoglu e Thuram rovinano la prima di Gilardino sulla panchina dei Ducali, con Chivu che vede i suoi ragazzi portarsi avanti nel risultato già al 13’: Corvi e Keita commettono un pasticcio e Sucic ne approfitta, rubando palla al belga e bucando il portiere avversario. Passano pochi minuti e il Var richiama l’arbitro per mostrargli un fallo in area di Diego Carlos su Pio Esposito: Bonacina riosserva l’immagine al monitor e assegna il calcio di rigore a favore dei nerazzurri, trasformato nel raddoppio interista da Calhanoglu (al rientro dall’infortunio) al 19’. Corvi sfiora la parata, ma non può nulla contro la potenza sfoderata dal destro del turco, con l’estremo difensore gialloblù chiamato poi a una respinta decisiva sul tiro di Dimarco pochi istanti più tardi. I ragazzi di Chivu sono però scatenati e al 31’ calano il tris con Thuram, innescato da Mkhitaryan e abile poi nell’incrociare sul palo lontano un colpo da biliardo. Dopo aver spesso faticato nel primo tempo negli ultimi turni prima della sosta Nazionali, l’Inter si ritrova così a dominare quello contro il Parma, mettendo al sicuro il risultato già prima di tornare in campo per la ripresa, nella quale il copione resta lo stesso. Corvi deve infatti negare il gol a Pio Esposito in apertura di frazione, con Spence che fa invece il suo esordio in nerazzurro al 74’. I Crociati hanno quindi una buona chance per andare a segno un minuto più tardi, ma Romero non inquadra la porta, con l’attaccante del Parma che fallisce poi un’altra occasione nel finale di gara. L’Inter si porta quindi a quota 16 punti, sempre in vetta alla classifica.
IL TABELLINO
Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74’ Spence), Sucic, Calhanoglu (61’ Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (74’ Luis Henrique); Esposito (61’ Lautaro), Thuram (61’ Bonny). A disp.: Di Gennaro, Provedel, Zielinski, Barella, Akanji, Bovio, Bastoni. All.: Chivu
Parma (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni (78’ Britschgi); Delprato, Fabbian (62’ Lontani), Keita, Sierro (62’ Bernabé), Valeri; Toure (84’ Frigan), Elphege (62’ Romero). A disp.: Ghidotti, Daffara, Diallo Thiao, Cremaschi, Ordonez, Konaté, D. Diallo, Drobnic. All.: Gilardino
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 13’ Sucic, 19’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram
LE STATISTICHE
L’Inter ha vinto le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2005/06 (con Roberto Mancini) e il 2017/18 (con Luciano Spalletti).
L’Inter ha ottenuto 16 punti dopo le prime sei gare stagionali per la quarta volta negli anni 2000, dopo il 2002/03 (16), il 2017/18 (16) e il 2019/20 (18).
Marcus Thuram (sei di fila) è solo il quinto giocatore dell'Inter ad andare a segno per più di cinque partite casalinghe consecutive in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Christian Vieri (11), Romelu Lukaku (sette), Zlatan Ibrahimovic (sei) e Ronaldo (sei).
L’Inter ha vinto tre match casalinghi consecutivi di Serie A contro il Parma solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra il 2005 e il 2013 (sette in quel caso).
L’Inter ha mantenuto la porta inviolata per tre sfide consecutive contro il Parma in Serie A per la prima volta nella sua storia.
Il Parma ha perso cinque trasferte consecutive di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 10 anni, la prima dal periodo tra aprile 2021 e agosto 2024 (sei di fila in quel caso).
L’Inter ha segnato almeno un gol per 16 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2024 e febbraio 2025 (25 di fila in quel caso).
Nessuna squadra ha segnato con più giocatori diversi nei cinque principali campionati europei in corso rispetto all'Inter: 10, come il Brighton.
Dall’inizio della scorsa Serie A, solo il Como (11) ha realizzato più gol in seguito a recuperi offensivi rispetto all’Inter: otto.
Dal suo esordio con l’Inter (2021/22) solo Harry Kane (34), Kylian Mbappé (29) e Erling Haaland (26) hanno realizzato più gol dal dischetto nei cinque principali campionati europei rispetto ad Hakan Çalhanoglu (22, al pari di Salah, Grifo e Budimir).
L'Inter ha segnato due gol nei primi 20' di una partita di Serie A per la prima volta dal 30 agosto 2024: in Inter-Atalanta (autorete di Djimsiti al 3' e gol di Barella al 10').
Solo contro il Torino (sette in cinque partite), Marcus Thuram ha realizzato più reti in Serie A che contro il Parma (cinque in cinque match).
Tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno un gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solo Nemanja Matic (un assist - agosto 1988) ha un'età maggiore rispetto a Henrikh Mkhitaryan (1A - gennaio 1989).
Hakan Çalhanoglu ha raggiunto le 400 presenze nei cinque maggiori campionati europei, diventando così primo giocatore turco a tagliare questo traguardo negli anni 2000.
50ª presenza in Serie A per Benjamin Pavard; il massimo campionato italiano è diventato così il secondo nei Top-5 in cui il francese ha raggiunto questa soglia, dopo la Bundesliga (174).