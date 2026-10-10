Serie A, Inter-Parma 3-0: nerazzurri dominanti a San Siro, amara la prima di Gilardino

LE STATISTICHE

L’Inter ha vinto le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2005/06 (con Roberto Mancini) e il 2017/18 (con Luciano Spalletti).

L’Inter ha ottenuto 16 punti dopo le prime sei gare stagionali per la quarta volta negli anni 2000, dopo il 2002/03 (16), il 2017/18 (16) e il 2019/20 (18).

Marcus Thuram (sei di fila) è solo il quinto giocatore dell'Inter ad andare a segno per più di cinque partite casalinghe consecutive in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Christian Vieri (11), Romelu Lukaku (sette), Zlatan Ibrahimovic (sei) e Ronaldo (sei).

L’Inter ha vinto tre match casalinghi consecutivi di Serie A contro il Parma solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra il 2005 e il 2013 (sette in quel caso).

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata per tre sfide consecutive contro il Parma in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Parma ha perso cinque trasferte consecutive di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 10 anni, la prima dal periodo tra aprile 2021 e agosto 2024 (sei di fila in quel caso).

L’Inter ha segnato almeno un gol per 16 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2024 e febbraio 2025 (25 di fila in quel caso).

Nessuna squadra ha segnato con più giocatori diversi nei cinque principali campionati europei in corso rispetto all'Inter: 10, come il Brighton.

Dall’inizio della scorsa Serie A, solo il Como (11) ha realizzato più gol in seguito a recuperi offensivi rispetto all’Inter: otto.

Dal suo esordio con l’Inter (2021/22) solo Harry Kane (34), Kylian Mbappé (29) e Erling Haaland (26) hanno realizzato più gol dal dischetto nei cinque principali campionati europei rispetto ad Hakan Çalhanoglu (22, al pari di Salah, Grifo e Budimir).

L'Inter ha segnato due gol nei primi 20' di una partita di Serie A per la prima volta dal 30 agosto 2024: in Inter-Atalanta (autorete di Djimsiti al 3' e gol di Barella al 10').

Solo contro il Torino (sette in cinque partite), Marcus Thuram ha realizzato più reti in Serie A che contro il Parma (cinque in cinque match).

Tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno un gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solo Nemanja Matic (un assist - agosto 1988) ha un'età maggiore rispetto a Henrikh Mkhitaryan (1A - gennaio 1989).

Hakan Çalhanoglu ha raggiunto le 400 presenze nei cinque maggiori campionati europei, diventando così primo giocatore turco a tagliare questo traguardo negli anni 2000.

50ª presenza in Serie A per Benjamin Pavard; il massimo campionato italiano è diventato così il secondo nei Top-5 in cui il francese ha raggiunto questa soglia, dopo la Bundesliga (174).