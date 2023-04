Serie A, Inter-Monza 0-1: Caldirola firma il colpo biancorosso a San Siro

INTER-MONZA 0-1

Una rete del difensore regala tre punti a Palladino e conferma la crisi nerazzurra in campionato: un punto nelle ultime cinque partite

1 di 37

L'Inter è caduta in casa contro il Monza perdendo 0-1 nella 30a giornata di Serie A. Al Meazza, i nerazzurri di Inzaghi hanno perso la quarta partita nelle ultime cinque in campionato venendo sorpresi dalla squadra di Palladino con un gol di Caldirola al 78' sugli sviluppi di calcio d'angolo. Rete dell'ex per il difensore, così come le parate di Di Gregorio - cresciuto nell'Inter - hanno blindato la porta dei brianzoli sulle conclusioni di Correa e Lukaku. L'Inter resta così al quinto posto.

LA PARTITA

Con la facilità di un Arturo Brachetti qualunque, l'Inter di Simone Inzaghi ha svestito i panni da Champions League e ha indossato nuovamente quelli sgualciti del campionato in corso. Dopo l'impresa e la bella prova di Lisbona contro il Benfica, i nerazzurri sono caduti in casa contro il Monza perdendo 0-1, ma soprattutto lasciando al Da Luz e nei pensieri del ritorno, quella cattiveria agonistica e quella concentrazione che in Europa non sono mai mancate in stagione e che, invece, in Serie A latitano da tantissimo tempo. Quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato, con un solo punto conquistato, sono un bottino difficile da spiegare con lucidità, ma non toglie merito alcuno al Monza di Palladino che, dopo lo scalpo in trasferta della Juventus, ha collezionato anche quello dell'Inter in un personale derby d'Italia da mostrare virtualmente in bacheca. Non male per una esordiente nel massimo campionato.

La squadra di Palladino ha vinto con l'organizzazione tattica e la pazienza, chiudendo le trame di gioco all'Inter e approfittando di una fase offensiva poco consistente dei ragazzi di Inzaghi, ma anche imbastendo ripartenze ordinate e precise a metà ripresa quando le maglie si sono allargate. L'Inter ci ha provato in qualche modo nel primo tempo affidandosi a Lukaku e Correa, ma sbattendo sui guantoni di Di Gregorio nell'occasione che l'argentino ha saputo costruirsi dialogando al limite con Gosens e lo stesso Lukaku. Nell'altra chance invece è stato bravo Izzo ad anticipare all'ultimo Gosens, dimostrazione pratica di una maggiore determinazione decisiva.

Assorbito l'ennesimo ko di Sensi a metà primo tempo, il Monza anche nella ripresa si è messo in campo con dedizione lasciando pochi spazi dietro le proprie spalle per gli attaccanti dell'Inter. Le occasioni più grandi sono capitate a Lukaku nel giro di un minuto, prima con un colpo di testa respinto di Di Gregorio e la seconda fuori di pochi centimetri. Passato lo spavento Palladino ha chiamato i suoi dalla panchina a un maggiore coraggio, fiutando il colpaccio, sfiorando il vantaggio con Mota in ripartenza al 64' e trovandolo al 78' sugli sviluppi di corner con il gol dell'ex Caldirola, già vicino a scrivere la propria vendetta nel 2-2 dell'andata, e lasciato troppo libero di colpire da Bastoni.

Il forcing finale dell'Inter, confuso e disperato, non ha raddrizzato la situazione e l'undicesima sconfitta stagionale è diventata un dato di fatto.

LE PAGELLE

Correa 5,5 - L'argentino è il giocatore più attivo nel primo tempo, ma se fa quasi tutto bene sulla trequarti è al momento di capitalizzare che si perde via dimostrando poca cattiveria agonistica. E San Siro non gli perdona nulla, neanche quando è Di Gregorio a superarsi.

Lukaku 5,5 - Deve battagliare con i difensori del Monza e un paio di duelli li vince in maniera importante. Di Gregorio gli chiude la porta, mentre nelle altre occasioni è impreciso.

Bastoni 5 - Dopo aver illuminato Lisbona si concede una serata decisamente sottotono. Distratto in un paio di occasioni, sia in impostazione che in copertura, sul calcio d'angolo vincente del Monza si perde completamente Caldirola.

Pessina 6,5 - Nella prima frazione si limita a dare una mano ai compagni per mantenere calma ed equilibrio, mentre nella ripresa gioca con personalità facendosi dare spesso il pallone e giostrando le ripartenze della propria squadra.

Di Gregorio 7 - Blinda la propria porta con almeno due interventi decisivi, uno per tempo, prima su Correa e poi su Lukaku. Una rivincita da ex tra i pali.

Caldirola 7 - All'andata ci è andato vicinissimo, allora si è preso la rivincita a San Siro in quello stadio che dalle giovanili sognava di calcare in maglia nerazzurra. Svetta di testa da corner per sbloccare il match, ma è solo la ciliegina di una prestazione di alto livello.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 0-1

Inter (3-5-2): Onana 6; Darmian 6, De Vrij 6,5 (5' st Acerbi 6), Bastoni 5; Dumfries 5,5, Barella 5, Asllani 6 (26' st Brozovic 5,5), Mkhitaryan 5,5 (26' st Calhanoglu 6), Gosens 6; Lukaku 5,5, Correa 5,5 (26' st Martinez 5,5). A disp.: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Dimarco, D'Ambrosio, Zanotti, Gagliardini, Carboni, Dzeko. All.: Inzaghi 5.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Izzo 6,5 (39' st Marlon sv), Marì 6,5, Caldirola 7; Ciurria 6,5, Pessina 6,5, Rovella 6 (14' st Machin 6,5), Carlos Augusto 6,5; Colpani 5,5 (14' st Birindelli 6), Sensi 6 (29' Caprari 6); Mota 6 (39' st Valoti sv). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Carboni, D'Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Petagna. All.: Palladino 6,5.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 33' st Caldirola

Ammoniti: Mkhitaryan, Brozovic (I); Izzo, Caprari (M)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la prima volta l’Inter ha perso tre partite interne di fila senza segnare in Serie A.

L’Inter ha perso 11 partite nelle prime 30 gare stagionali per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria: 12 sconfitte sia nel 1998/99 che nel 2011/12.

Prima del Monza l’ultima formazione a vincere la prima trasferta contro l’Inter in Serie A era stato il Chievo nel dicembre 2001 (1-2).

L’Inter ha perso tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2013.

L’Inter ha segnato 10 gol nelle ultime 12 giornate con una media di 0.8 gol a partita dopo che ne aveva realizzati 38 nelle prime 18 gare giocate nel torneo con una media di 2.1 reti a incontro.

Prima del Monza l’ultima formazione rimasta imbattuta nelle prime due sfide contro l’Inter in Serie A era stato il Chievo nella stagione 2001/02.

Luca Caldirola ha segnato un gol in Serie A per la prima volta dal 26 settembre 2020 (doppietta alla Sampdoria).

L'Inter ha subito su palla inattiva tre degli ultimi cinque gol in Serie A, di cui due su calcio d'angolo.

Quello di stasera è il secondo gol realizzato di testa dal Monza in Serie A (il primo di Izzo sempre su calcio d’angolo).

Gli unici quattro punti conquistati dal Monza in otto incontri contro avversarie nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata in Serie A sono arrivati contro l’Inter (pareggio nella gara di andata).

Il Monza è tornato a vincere in trasferta per la prima volta dallo scorso febbraio (1-0 contro il Bologna).