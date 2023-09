Serie A, Inter-Fiorentina 4-0: Thuram e Lautaro imprendibili per la Viola

INTER-FIORENTINA 4-0

Primo gol in nerazzurro per il francese, poi si scatena il capitano. In gol anche Calhanoglu su rigore.

L'Inter ha battuto 4-0 la Fiorentina nella terza giornata di Serie A, rispondendo al Milan e portandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno. A San Siro non c'è stata storia con il match sbloccato al 24' dal primo gol in nerazzurro di Thuram che al 53' ha confezionato l'assist per il raddoppio di Martinez. L'Inter ha poi dilagato con il rigore di Calhanoglu al 58' e il poker calato ancora da Lautaro su assist di Cuadrado.

Tre partite di campionato, tre vittorie e nessun gol subito. La stagione dell'Inter di Simone Inzaghi è cominciata sull'onda degli ultimi mesi della passata dando la sensazione di essere una corazzata nonostante i cambi portati dal calciomercato. Contro la Fiorentina non c'è stata storia e dopo un quarto d'ora di studio i nerazzurri hanno dilagato fino al 4-0 finale, con tanto di due pali colpiti da registrare.

Il copione della gara è stato chiaro fin dai primi minuti con l'Inter che ha accettato di lasciare il pallino del gioco e il palleggio alla Fiorentina, aspettandola fino a farla cadere nella propria rete per poi provare a colpire in ripartenza. Dimarco, ma soprattutto Dumfries e Thuram sono stati letali ogni qualvolta i nerazzurri hanno recuperato il pallone in fase difensiva, ribaltando velocemente l'azione e sbloccando il match al 24' con un colpo di testa del francese su assist col contagiri di Dimarco. Prima dell'intervallo - e con lo stesso spartito - la squadra di Inzaghi ha sfiorato il raddoppio prima con una punizione di Calhanoglu ben respinta da Christensen e poi con un errore da pochi passi di Thuram a porta spalancata.

La Fiorentina all'intervallo ha provato a cambiare pelle inserendo Nzola e Sottil per gli spenti Kouamé e Beltran, ma nel primo quarto d'ora del secondo tempo l'Inter è stata pressoché ingiocabile per la Viola. Al 50' Dumfries ha colpito il palo con un diagonale, così come Martinez poco dopo ma con la deviazione decisiva del portiere della Fiorentina. Preludio netto al gol che infatti è arrivato un minuto più tardi in contropiede con l'assist al bacio di Thuram per Martinez. Nemmeno due minuti dopo il 2-0 lo stesso Thuram si è procurato il rigore che Calhanoglu ha infilato in porta per il 3-0 e a un quarto d'ora dalla fine ancora Lautaro, con un movimento da centravanti puro quale è, ha anticipato i difensori della Fiorentina per il 4-0 finale. E la Fiorentina? E' tutta in due conclusioni di Sottil che risvegliano Sommer, decisamente troppo poco per impensierire questa Inter.

LE PAGELLE

Thuram 8 - Si prende San Siro con un gol e un assist, ma anche tante giocate in ripartenza che accendono l'entusiasmo del pubblico. L'intesa con Lautaro sta crescendo vertiginosamente, ma nelle ripartenze è imprendibile e chiude il match con 1 gol, 1 assist e 1 rigore conquistato.

Martinez 7,5 - Timbra il cartellino e la giornata è omologata. Scarta il cioccolatino che Thuram gli fa avere al limite dell'area, poi lascia il rigore a Calhanoglu per sbloccare anche il turco. Infine trova l'ennesima doppietta con un movimento da centravanti puro.

Dumfries 7 - In una partita giocata a spazi larghi l'olandese sulla destra è un fattore. Resta l'imprecisione nell'ultimo passaggio e al tiro (palo), ma lui sulla fascia c'è sempre e puntuale.

Gonzalez 5 - Stanco, poco lucido e ben controllato. L'argentino passa una brutta giornata e non si accende praticamente mai, anzi, dà il via a un paio di contropiedi sanguinosi dell'Inter perdendo palla con facilità.

Beltran 5 - C'è curiosità su questo attaccante, ma l'esame San Siro contro una delle difese più solide d'Europa non è stato superato. Non era facile, ma diversi movimenti vanno registrati.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 4-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 7 (25' st Cuadrado 6), Barella 6 (14' st Frattesi 6), Calhanoglu 6,5 (33' st Asllani sv), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 6,5 (25' st C. Augusto 6); Thuram 8 (25' st Arnautovic 6), Martinez 7,5. A disp.: Audero, Calligaris, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoumé, Kamaté, Sarr. All.: Inzaghi 7.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 5,5; Dodo 5,5, Milenkovic 4,5, Ranieri 4,5, Biraghi 5; Arthur 5 (30' st Amatucci sv), Mandragora 5; Gonzalez 5 (10' st Brekalo 5,5), Bonaventura 5 (10' st Infantino 5,5), Kouamé 5,5 (1' st Sottil 6); Beltran 5 (1' st Nzola 5,5). A disp.: Terracciano, Martinelli, Mina, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Duncan, Comuzzo, Kokorin. All.: Italiano 5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 23' Thuram, 8' st Martinez, 13' st rig. Calhanoglu, 28' st Martinez

Ammoniti: Ranieri (F)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• L’Inter ha vinto senza subire gol le prime tre partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non iniziava un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets dal 1966.

• Prima di Lautaro Martìnez l’unico giocatore dell’Inter di questo secolo in grado di mettere a referto almeno cinque gol nelle prime tre gare dei nerazzurri in un torneo di Serie A era stato Mauro Icardi (cinque nel 2017).

• 107 gol in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter per Lautaro Martinez, che supera Ermanno Aebi al 10° posto nella classifica all-time dei migliori marcatori nerazzurri considerando tutte le competizioni.

• Federico Dimarco ha fornito cinque assist in Serie A nel 2023, più di ogni altro difensore.

• La Fiorentina è la squadra contro cui Hakan Çalhanoglu ha preso parte a più reti in Serie A: nove in 12 sfide (cinque reti e quattro assist).

• Marcus Thuram ha segnato 7602 giorni dopo l'ultimo gol di Lilian Thuram in Serie A (10/11/2002 vs Milan).

• Per la sesta volta nei maggiori cinque campionati europei Marcus Thuram ha sia segnato che fornito un assist vincente.

• Gli ultimi due gol di Marcus Thuram nei maggiori cinque campionati europei sono stati di testa, tanti quanti nei precedenti 22.

• Marcus Thuram ha segnato con il quinto tiro tentato in Serie A.