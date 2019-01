Serie A: il Torino ritrova la vittoria, Spal-Udinese 0-0 I granata battono 3-0 l'Empoli con N'Koulou-De Silvestri-Iago Falque, senza gol l'altro match delle 18 Facebook

26/12/2018

Dopo tre gare senza vittorie torna ad esultare il Torino di Mazzarri, che nel primo storico Boxing Day della Serie A supera agevolmente l'Empoli in casa. I granata si impongono 3-0 (in rete N'Koulou, De Silvestri e Iago Falque) e salgono in classifica a quota 26, un solo punto dietro la Roma. Situazione più complicata invece per Spal e Udinese, che a Ferrara pareggiano 0-0 e salgono rispettivamente a +4 e +2 sul terz'ultimo posto occupato dal Bologna.

TORINO-EMPOLI 3-0 Torino (3-4-3): Ichazo 6; Izzo 6,5, Nkoulou 7, Moretti 6,5; De Silvestri 6,5, Rincon 6 (st 34' Lukic sv), Baselli 6,5 (st 25' Meité 6), Ola Aina 6,5; Iago Falque 7 (st 35' Berenguer sv), Zaza 6, Belotti 6,5. A disp. Rosati, Gemello, Lyanco, Soriano, Ansaldi, Damascan, Edera, Parigini, Bremer. All. Mazzarri.

Empoli (3-5-2): Provedel 6; Veseli 5,5, Silvestre 5, Maietta 5 (st 10' Rasmussen 5,5); Di Lorenzo 5,5, Krunic 5, Bennacer 5, Traoré 5,5 (st 17' Zajc 5,5), Antonelli 5,5; Mraz 5 (st 5' La Gumina 5,5), Caputo 5,5. A disp. Terracciano, Brighi, Mchedlidze, Rodriguez, Acquah, Pasqual, Untersee, Capezzi, Ucan. All. Iachini.

Arbitro: Maresca

Marcatori: pt 44' Nkoulou; st 4' De Silvestri, 30' Iago Falque

Ammoniti: Rincon (T), Veseli, Silvestre, Di Lorenzo (E)

Espulsi: Krunic (E) al 44' st per proteste

LE STATISTICHE Il Torino ha segnato tre gol, tanti quanti nelle precedenti cinque partite di campionato.

L’Empoli ha subito gol in tutte le ultime 15 partite di campionato (34 reti). 26 punti in 18 partite per il Torino, che nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio dopo altrettante gare in Serie A solamente nel 2016/17 (28).

Per la seconda volta in questo campionato Iago Falque ha sia segnato che fornito un assist vincente: la prima in Bologna-Torino di ottobre.

Secondo gol in questo campionato per il difensore del Torino Nicolas Nkoulou, che in tutto lo scorso campionato ne aveva realizzati altrettanti.

Il giocatore del Torino Lorenzo De Silvestri non segnava in Serie A da maggio (vs SPAL – 14 presenze senza reti).

Il Torino aveva già segnato due gol da fuori area in una partita di questo campionato, a ottobre contro il Frosinone.

Secondo gol da fuori area per Lorenzo De Silvestri in Serie A, il primo con il Torino: il precedente arrivò nel settembre 2010 in Fiorentina-Parma.

SPAL-UDINESE 0-0 Spal (3-5-2): Gomis 6,5; Bonifazi 7, Cionek 6, Felipe 6,5; Lazzari 6,5 (22' st Costa 6), Schiattarella 6,5, Missiroli 6, Valoti 6 (30' st Dickmann 5,5), Fares 6,5; Floccari 5,5 (40' st Paloschi sv), Petagna 6. A disp. Poluzzi, Milinkovic-Savic, Simic, Vicari, Viviani, Luiz, Valdifiori, Antenucci, Moncini. All. Semplici.

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; Opoku 6, Troost-Ekong 6,5, Nuytinck 6,5; Stryger Larsen 6, Fofana 5,5 (34' st Barak sv), Mandragora 5, De Paul 6,5, D'Alessandro 6; Pussetto 5, Lasagna 5,5. A disp. Scuffet, Nicolas, ter Avest, Wague, Pezzella, Machis, Pontisso, Balic, Micin, Vizeu. All. Nicola.

Arbitro: Doveri di Roma.

Marcatori: -

Ammoniti: Schiattarella (S), De Paul, Mandragora (U)

Espulsi: -

LE STATISTICHE La Spal è imbattuta contro l’Udinese nelle ultime sette partite di Serie A (3V, 4N).

La Spal ha pareggiato cinque delle ultime sette sfide di campionato: tante quante nelle 21 precedenti di Serie A.

La Spal ha chiuso in parità gli ultimi quattro incontri di campionato; era dalla stagione 1959/60 che gli emiliani non infilavano quattro segni ‘X’ consecutivi in gare casalinghe di un singolo torneo di A.

La Spal non trova il gol da tre partite di fila; l’ultima volta che i ferraresi non hanno segnato per tre gare consecutive in Serie A risale allo scorso aprile.

L’Udinese ha pareggiato le ultime due gare di Serie A; l’ultima volta che i friulani hanno inanellato due pareggi di fila risale alle prime due partite di campionato dell’anno solare 2018, e la seconda di queste era ancora contro la Spal.

L’Udinese non ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A; non accadeva da maggio 2017 che i bianconeri restassero a secco per tre match di fila in esterna.

L’Udinese ha conquistato 15 punti dopo 18 giornate di campionato; è la peggior partenza dei friulani in Serie A nell’era dei tre punti.

L'Udinese ha effettuato soltanto una conclusione nel corso del primo tempo; i friulani hanno fatto peggio (zero tiri) solo una volta nei primi 45' di gara del campionato in corso: nel match del 15 dicembre sul campo dell'Inter.

Gara numero 600 della Spal nella Serie A a girone unico.

