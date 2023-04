Serie A: il Sassuolo in dieci ribalta l’Empoli, pari tra Cremonese e Verona

SERIE A

Nonostante l’inferiorità numerica i neroverdi piegano 2-1 i toscani grazie alla doppietta di Berardi, Ballardini fa 1-1 contro l’Hellas

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Trentaduesima giornata di Serie A: il Sassuolo, trascinato da Berardi, ribalta l’Empoli per 2-1. Vantaggio toscano con Cambiaghi (11’), ripreso all’82’ da un gran sinistro del numero 10 dei neroverdi, che al 97’ trasforma anche dal dischetto il gol che vale i tre punti. Pari tra Cremonese e Verona, che termina 1-1: Okereke porta in avanti i grigiorossi al 9’, ripresi al 75’ dal sinistro di Verdi, con l’Hellas che sfiora il colpaccio nel finale.

LE STATISTICHE DI SASSUOLO-EMPOLI

Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato in 12 confronti in Serie A: nella storia della competizione, nessuna partita si è disputata più spesso senza mai finire in parità.

Il Sassuolo è imbattuto in casa nelle ultime cinque partite in Serie A (4V, 1N), la propria striscia migliore al Mapei Stadium dal febbraio-maggio 2021 con Roberto De Zerbi in panchina.

L'Empoli è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in trasferta in questa Serie A (16).

Domenico Berardi ha preso parte attivamente a sette gol nelle ultime sei presenze in Serie A (4 gol e 3 assist): nessun giocatore ha fatto meglio nel periodo (come Lukaku).

Domenico Berardi ha realizzato il quarto e il quinto gol da subentrato in Serie A (su 108), i primi dopo più di due anni (doppietta al Franchi contro la Fiorentina del 17 aprile 2021).

Andrea Consigli ha giocato 470 gare in Serie A eguagliando Franco Baresi (470), il 26° giocatore con più presenze nella storia della competizione.

Prima espulsione in Serie A per Andrea Pinamonti che è il quarto attaccante che ha ricevuto un cartellino rosso diretto in questa Serie A, il secondo al Mapei Stadium dopo Luis Muriel il 4 febbraio 2023.

Quello di Nicolò Cambiaghi è solo il terzo gol dell'Empoli nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, meglio solo dell'Atalanta (2)

Nicolò Cambiaghi ha segnato il suo quarto gol in questa stagione, nessun giocatore Empoli ha fatto meglio in Serie A. L'attaccante ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite da titolare nella competizione.

Presenza numero 150 in tutte le competizioni con il Sassuolo per Rogerio.