Serie A, il mercato ti porta via i gol

EMIGRATI E PENSIONATI

Come ogni estate i bomber vanno e vengono, ma stavolta il vuoto sembra incolmabile

Tutte le maglie della Serie A 2024/25













































Bologna - Home 1 di 24 © Foto da web SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Roma X

© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Bomber che vanno, bomber che vengono. Come ogni estate in Serie A è tempo di cambiamenti, ma stavolta il vuoto che si è aperto sembra incolmabile. Parliamo di gol, l'essenza del gioco, ancora, più amato dagli italiani, a dispetto di delusioni e disillusioni. Ciro Immobile ha salutato tutti e la partenza dell'ormai ex capitano della Lazio significa soprattutto una cosa: meno 201 reti, a tanto ammonta il bottino storico nel nostro massimo campionato del neoattaccante dei turchi del Besiktas.

Purtroppo l'addio di Immobile non è stato l'unico, negli ultimi due anni infatti sono emigrati oltreconfine o hanno smesso di giocare cinque supercannonieri, ultracentenari in termini di classifica all time dei bomber della Serie A. Gente del calibro di Ibra e Quagliarella, che hanno detto stop, o di Dzeko e Muriel, volati altrove a strappare gli ultimi ingaggi pesanti.

© sportmediaset

Chi è rimasto? Chi raccoglie il testimone? L'attuale top five regala nomi e curriculum di livello, ma è molto meno ricca in termini di somma totale: ai 749 gol usciti corrispondono i soli, si fa per dire, 581 dei nuovi magnifici 5.

Paulo Dybala, esploso nel Palermo, maturato nella Juve, ora punto di riferimento della Roma, il punto di domanda Berardi, per ora con asterisco in Serie B retrocesso col suo Sassuolo ma come sempre in lizza per cambiare maglia fino all'ultimo minuto di mercato.

Duvan Zapata non ha mai avuto paura di rimettersi ogni volta in discussione, con Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta e Torino, così come il Gallo Belotti, scelto dal neopromosso e ambiziosissimo Como.

Ultimo ma non ultimo, il capocannoniere e campione d'Italia in carica, Lautaro Martinez. L'uomo da battere, una risorsa per l'Inter e per quello che una volta, tanto tempo fa, era il torneo dei migliori, il campionato più bello del mondo.