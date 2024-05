Serie A: Lazio-Empoli 2-0, i biancocelesti conquistano l'Europa

LAZIO-EMPOLI 2-0

La zampata di Patric nel recupero del primo tempo e il gol di Vecino nel finale regalano almeno la Conference League. Toscani sempre a rischio retrocessione

Patric e Vecino regalano alla Lazio l'Europa e inguaiano l'Empoli





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel lunch-match della 36a giornata di Serie A, la Lazio batte 2-0 l'Empoli e strappa il pass (almeno) per la Conference League: il sogno Champions è sempre vivo ma non facile da coronare. I toscani, sempre a rischio retrocessione, partono bene, ma Mandas è super su Caputo al 35'. In pieno recupero del primo tempo, arriva il gol che sblocca il match: sul corner di Zaccagni, Bereszynski si perde Patric che in acrobazia fa secco Caprile. Nella ripresa gli ospiti ci provano ma confermano l'allergia al gol mostrata in tutta la stagione e Mandas è chiamato in causa all'87' sul colpo di testa angolato di Shpendi e al 96' sulla punizione di Cacace. Vecino la chiude all'89'. Nicola si gioca quasi tutto in chiave salvezza domenica prossima sul campo dell'Udinese.

LA PARTITA

La cura Tudor funziona e la Lazio centra l'obiettivo della qualificazione alla Conference League nel giorno dei festeggiamenti per il 50° anniversario del primo Scudetto. Da quando il tecnico croato ha preso il posto di Sarri, i biancocelesti hanno cominciato a volare, conquistando 16 punti come l'Inter, prossima avversaria sulla strada che porta a una difficile quanta insperata qualificazione alla prossima Champions League. Sei punti contro nerazzurri e Sassuolo sono d'obbligo, anche se potrebbero non bastare. Ha ben altri problemi, invece, l'Empoli che paga ancora una volta il poco cinismo in attacco e l'allergia al gol. Mandas è stata bravissimo in almeno tre occasioni, ma Nicola rischia di pagare a caro prezzo gli errori dei suoi attaccanti. Domenica a Udine andrà in scena un autentico spareggio-salvezza, prima dell'ultimo complicato match casalingo contro la Roma ancora in corsa per un posto nell'Europa più prestigiosa.

Tudor lascia a casa Luis Alberto per scelta tecnica: Felipe Anderson e Zaccagni alle spalle di Immobile che vince il ballottaggio con Castellanos. Nicola sceglie il 3-5-2: a centrocampo c'è Bastoni, in avanti la coppia Cancellieri-Caputo. L'Empoli gioca senza timori reverenziali e al 20', dopo una lunga fase di studio, sfiora il gol: Kamada perde palla, Bastoni la recupera ma il suo sinistro è alto di poco. La risposta della Lazio 5' dopo: Immobile scambia con Zaccagni, poi va giù in area sull'uscita di Caprile. Aureliano vede bene e non concede il rigore. Toscani ancora pericolosi grazie a un errore dei padroni di casa: la leggerezza questa volta è di Guendouzi, straordinaria parata di Mandas sulla conclusione da pochi passi di Caputo. Bravo il portiere della Lazio, ma che errore dell'attaccante empolese. Immobile è bravo a muoversi tra le linee e al 38', scattato sul filo del fuorigioco, calcia sul primo palo, Caprile si salva con il braccio. Gli ospiti tengono bene il campo, ma vengono puniti all'ultimo minuto di recupero del primo tempo: corner di Zaccagni, Bereszynski si perde Patric che in acrobazia fa secco Caprile.

Nella ripresa l'Empoli è meno pericoloso e la Lazio si difende senza troppi affanni. Anche a causa del gran caldo i ritmi di abbassano e solo nel finale i toscani impegnano Mandas con Shpendi e Cacace, ma il destro di Vecino all'89' spegne ogni velleità di rimonta. L'assist porta la firma di Pedro, alla 100esima in Serie A con la maglia biancoceleste. Nicola le prova tutte giocandosi anche le carte Destro e Cambiaghi ma senza pescare il jolly dalla panchina.

LE PAGELLE

Mandas 7,5 - Nel primo tempo è strepitoso su Caputo. Poi ripresa da spettatore fino al finale, quando nega il gol a Shpendi con un colpo di reni e si supera sulla punizione di Cacace all'ultimo secondo.

Patric 7 - Il più solido e attento in difesa, la sua zampata è da attaccante di razza a sblocca un match che si stava facendo complicato.

Vecino 6,5 - Entra al posto dello spento Guendouzi e nel finale chiude il match con il suo sesto gol in campionato. Meglio di lui solo Immobile.

Shpendi 6 - Gli bastano pochi minuti per fare meglio di Caputo. Non ci voleva tanto, sfiora il gol con un bel colpo di testa.

Bereszynski 5 - Si addormenta su Patric nel recupero del primo tempo e lo spagnolo ne approfitta. Una leggerezza grave che potrebbe costare tantissimo ai toscani nella corsa salvezza.

Caputo 5 - Ritorno da titolare piuttosto in ombra per l'attaccante che ha sulla coscienza il gol divorato nel primo tempo. Bravo Mandas, ma tutto solo da pochi passi l'ex Sampdoria avrebbe dovuto concludere molto meglio.

IL TABELLINO

LAZIO-EMPOLI 2-0

Lazio (3-4-2-1): Mandas 7,5; Patric 7, Romagnoli 6,5, Hysaj 6; Lazzari 6, Guendouzi 5,5 (20' st Vecino 6,5), Kamada 6 (43' st Cataldi sv), Marusic 6; Felipe Anderson 5,5 (20' st Rovella 6), Zaccagni 6 (31' st Pedro 6); Immobile 5,5 (20' st Castellanos 6). A disp.: Provedel, Renzetti, Pellegrini, Casale, Isaksen, Gonzalez. All.: Tudor 6,5

Empoli (3-5-2): Caprile 6; Bereszynski 5, Ismajli 5,5, Luperto 6 (32' st Shpendi 6); Gyasi 5, Maleh 5,5 (31' st Fazzini 6), Marin 5,5, Bastoni 6 (10' st Cambiaghi 6), Pezzella 6 (21' st Cacace 6); Cancellieri 5,5, Caputo 5 (22' st Destro 5). A disp.: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Niang, Cerri, Zurkowski. All.: Nicola 5,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 48' pt Patric (L), 44' st Vecino (L)

Ammoniti: Gyasi (E), Lazzari (L), Rovella (L), Romagnoli (L)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Da quando è arrivato Tudor, la Lazio ha conquistato 16 punti in sette partite di Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione in questo periodo (16 anche l’Inter).

Tudor ha vinto la quarta partita casalinga su quattro alla guida della Lazio in Serie A, eguagliando i record di Delio Rossi (2005) e Alfredo Monza (1958) come miglior avvio interno di un nuovo tecnico sulla panchina biancoceleste dal dopoguerra ad oggi.

Era da novembre 2021 che la Lazio non vinceva quattro partite in casa di fila.

Quinto clean sheets casalingo nel 2024 per la Lazio in Serie A: da inizio anno solo il Torino (8) ha fatto meglio in casa dei biancocelesti.

L’Empoli ha perso senza segnare tutte le ultime cinque trasferte di Serie A; l’ultima squadra ad arrivare a cinque sconfitte esterne di fila senza reti nella competizione era stata lo Spezia tra agosto e ottobre 2022 (sei in quel caso).

L’Empoli è la squadra che ha segnato meno reti in questa Serie A (26) e quella che ha chiuso più partite senza segnare (21).

L’Empoli ha mancato l’appuntamento con il gol in otto delle ultime 10 partite di Serie A: in questo periodo nessuno ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei.

Sei gol per Matias Vecino in questo campionato, tanti quanti ne aveva messi insieme sommando i precedenti quattro tornei di Serie A (dal 2019/20 al 2022/23).

Quattro gol da subentrato (su sei) per Vecino in questo campionato, solo Viola del Cagliari (5) ha fatto meglio tra i centrocampisti.

Secondo gol in questo campionato per Patric: ne aveva segnato appena uno nelle sue altre otto stagioni di Serie A disputate con la Lazio.

Mattia Zaccagni è stato direttamente coinvolto nel 50° gol in Serie A: 28 reti e 22 assist nella competizione. Quello odierno è il primo assist in questo campionato.

In questa partita Daichi Kamada ha registrato il suo nuovo record di duelli vinti (7) e di contrasti vinti (4).