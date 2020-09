Serie A, il Consiglio di Lega deciderà giovedì sul rinvio di Genoa-Torino

Dopo una riunione di circa quattro ore, il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rimandare a giovedì la decisione definitiva sul possibile rinvio di Genoa-Torino, match in programma sabato alle 18. I rossoblù chiedono di non giocare a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo, tra giocatori e staff tecnico. Nel vertice si è discusso della possibilità di adottare la regola Uefa (si gioca se ci sono almeno 12+1 giocatori sani, in caso di rifiuto è previsto lo 0-3 a tavolino).